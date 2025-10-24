Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Fugato 4-lichts spotbalk

Fugato 4-lichts spotbalk

Creëer altijd de juiste sfeer met de Philips Hue Fugato slimme opbouwspot. De vier white and color ambiance LED-lampen leveren 50.000 wittinten en 16 miljoen kleuren. Perfect voor je woonkamer of slaapkamer. De spots, op een rechthoekige voet, hebben aan het uiteinde een ring die in kleur oplicht. Gebruik de Philips Hue Bluetooth app om de lampen rechtstreeks via Bluetooth in- of uit te schakelen, te dimmen of de kleur aan te passen. Verbind met de Hue bridge voor toegang tot alle slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.

Productkenmerken

  • White and Color Ambiance
  • Inclusief GU10 LED-lamp
  • Bluetooth bediening via app
  • Bediening met app of stem*
  • Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
