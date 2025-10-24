Iris koperkleur special edition
Creëer in elke kamer de gewenste sfeer met de Philips Hue Iris Limited Edition lamp, verkrijgbaar in de kleuren zilver, goud, koper en rosé. De Iris kleurt je muur met strijklicht en geeft zachte achtergrondverlichting voor een subtiel, uniek effect. Voeg een Hue Bridge toe voor toegang tot nog meer functies.
De huidige prijs is 119,99 €
Productkenmerken
- White and Color Ambiance
- Geïntegreerde LED-lamp
- Directe bediening via Bluetooth
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
Koper
Materiaal
Kunststof
Metaal