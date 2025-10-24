Ondersteuning
Iris rosé limited edition

Creëer in elke kamer de gewenste sfeer met de Philips Hue Iris Limited Edition lamp, verkrijgbaar in de kleuren zilver, goud, koper en rosé. De Iris kleurt je muur met strijklicht en geeft zachte achtergrondverlichting voor een subtiel, uniek effect. Voeg een Hue Bridge toe voor toegang tot nog meer functies.

Productkenmerken

  • White and Color Ambiance
  • Geïntegreerde LED-lamp
  • Directe bediening via Bluetooth
  • Bediening met app of stem*
  • Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
