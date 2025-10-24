Lightstrip outdoor, 2 meter
De volledig flexibele buitenlichtstrip van twee meter kun je naar eigen wens vormen en buigen. Verlicht een kronkelend tuinpad of bevestig de strip aan een muur of om een paal. Met de meegeleverde klemmen en schroeven kun je de lichtstrip overal installeren.
Productkenmerken
- White and Color Ambiance
- Hue Bridge vereist
- 1x Lightstrip 2 meter
- Wit en gekleurd licht
- Inclusief voeding
- Slimme bediening met Hue Bridge*
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
White
Kleur(en)
multi
Materiaal
Silicone