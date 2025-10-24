Lightstrip Plus verlengstrip V3
De meest flexibele lichtbron die je je kunt voorstellen. Breid je Philips Hue Lightstrip Plus uit met deze 1 meter lange verlengstrip voor grotere oppervlakken. Vervorm hem, bevestig hem op een massief oppervlak en geniet van de hoge lichtopbrengst.
Productkenmerken
- White and Color Ambiance
- Hue Bridge vereist
- LED-strip verlengstuk van 40 inch
- Voeding niet inbegrepen
- Werkt met lightstrip v4
- Verlengen of op maat knippen
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Silicone