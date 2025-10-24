Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Signe tafellamp

Signe tafellamp

Verlicht een muur met kleur of creëer prachtige indirecte lichteffecten met deze strak vormgegeven Philips Hue Signe tafellamp. De slimme white and color ambiance LED-lamp geeft licht in wel 50.000 wittinten en 16 miljoen kleuren en fleurt zo elke plek op. Dankzij de vele wittinten kun je de Signe ook gebruiken als functionele verlichting op je bureau of in je hobbyhoek. Bedien je nieuwe verlichting eenvoudig via Bluetooth of verbindt de lamp met de Hue bridge en geniet van alle beschikbare slimme voordelen, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • Geïntegreerde LED
  • Bluetooth bediening via app
  • Bediening met app of stem*
  • Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Alle productspecificaties bekijken
Find your product manual

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    Aluminium

  • Materiaal

    Aluminium

Duurzaamheid

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Lichtkenmerken

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Wat wordt ondersteund

Overig

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay