Geef elke kamer kleur met deze Philips Hue starterkit, bestaande uit twee slimme white and color ambiance LED-lampen met E27-fitting, een Hue bridge en een dimmer switch. Met deze starterkit neem je de lichtbediening helemaal in eigen hand met keuze uit 50.000 wittinten en 16 miljoen lichtkleuren. Ontdek eindeloos veel slimme functies, zoals personaliseren van lichtscènes, synchroniseren met muziek, instellen van timers en nog veel meer. De Consumentenbond geeft de Philips Hue starterkit met wit en gekleurd licht het predicaat Beste uit de Test, voor het kwalitatief beste product.