Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Starterkit: 2 E27 slimme lampen + dimmer switch + Bridge Pro

Nieuw

Starterkit: 2 E27 slimme lampen + dimmer switch + Bridge Pro

Krijg de superkrachtige mogelijkheden van slimme verlichting met de Bridge Pro. De Bridge Pro is voorzien van een nieuwe chip die complexe algoritmes en AI-functies ondersteunt. Sneller en krachtiger dan ooit. Geef elke kamer een omgevingskleur met de inbegrepen lampen met kleurfunctie en handige bediending met de inbegrepen schakelaar.

Fitting

Lichtkleur

Model

Verpakking

Vorm

Productkenmerken

  • Ondersteuning voor meer dan 150 lampen en 50 accessoires
  • Gebruik lampen als bewegingssensoren met MotionAware™
  • Geeft toegang tot Hue Sync surroundverlichting en geïntegreerde beveiliging
  • White ambiance +16 miljoen kleuren
  • Handige, aan te passen bediening
Alle productspecificaties bekijken
Een producthandleiding zoeken

Zigbee-beveiliging

Zigbee-beveiliging

Jouw privacy is onze prioriteit. Zigbee en Philips Hue voorkomen ongeoorloofde toegang tot het ecosysteem van je slimme lampen.

Controle over al je lampen in huis, waar je ook bent

Controle over al je lampen in huis, waar je ook bent

De Hue Bridge en Bridge Pro bieden je toegang tot het systeem van je slimme woning via de Hue app, waar je ook bent. Bedien je lampen, ontvang beveiligingsmeldingen of laat je systeem werken op een ingesteld schema met automatiseringen.

Hue MotionAware™

Hue MotionAware™

Deze opwindende nieuwe functie is exclusief voor Bridge Pro en stelt je verlichtingssysteem in staat om intuïtief te reageren op je bewegingen in huis. Als je minstens 3 lampen in dezelfde kamer gebruikt, kun je een bewegingsgebied instellen dat je aanwezigheid detecteert en lampen activeert die je daaraan toekent. Er zijn geen aparte bewegingssensoren nodig!

Meer capaciteit, snellere processor

Meer capaciteit, snellere processor

Vergeleken met de Hue Bridge geeft de Bridge Pro je 3x meer capaciteit, ondersteuning voor 150+ lampen, 50+ accessoires, 500 scènes en heeft het bovendien een 5x snellere responstijd dankzij de nieuwe Hue Chip Pro.   

Specificaties

Lampafmeting

  • Afmetingen (bxhxd)

    60 x 110

Design en afwerking

Duurzaamheid

Milieu

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Garantie

Lichtkenmerken

Afmetingen en gewicht verpakking

Verpakkingsinformatie

Opgenomen vermogen

Service

Technische specificaties

De Bridge

De lamp

De schakelaar

Inhoud van de doos

Wat wordt ondersteund

Overig

