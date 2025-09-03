*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.
Starterkit: 3 E27 slimme lampen + dimmer switch + Bridge Pro
Krijg de superkrachtige mogelijkheden van slimme verlichting met de Bridge Pro. De Bridge Pro is voorzien van een nieuwe chip die complexe algoritmes en AI-functies ondersteunt. Sneller en krachtiger dan ooit. Geef elke kamer een omgevingskleur met de inbegrepen lampen met kleurfunctie en handige bediending met de inbegrepen schakelaar.
Fitting
Lichtkleur
Model
Verpakking
Vorm
Productkenmerken
- Ondersteuning voor meer dan 150 lampen en 50 accessoires
- Gebruik lampen als bewegingssensoren met MotionAware™
- Geeft toegang tot Hue Sync surroundverlichting en geïntegreerde beveiliging
- White ambiance +16 miljoen kleuren
- Handige, aan te passen bediening
Zigbee-beveiliging
Jouw privacy is onze prioriteit. Zigbee en Philips Hue voorkomen ongeoorloofde toegang tot het ecosysteem van je slimme lampen.
Controle over al je lampen in huis, waar je ook bent
De Hue Bridge en Bridge Pro bieden je toegang tot het systeem van je slimme woning via de Hue app, waar je ook bent. Bedien je lampen, ontvang beveiligingsmeldingen of laat je systeem werken op een ingesteld schema met automatiseringen.
Hue MotionAware™
Deze opwindende nieuwe functie is exclusief voor Bridge Pro en stelt je verlichtingssysteem in staat om intuïtief te reageren op je bewegingen in huis. Als je minstens 3 lampen in dezelfde kamer gebruikt, kun je een bewegingsgebied instellen dat je aanwezigheid detecteert en lampen activeert die je daaraan toekent. Er zijn geen aparte bewegingssensoren nodig!
Meer capaciteit, snellere processor
Vergeleken met de Hue Bridge geeft de Bridge Pro je 3x meer capaciteit, ondersteuning voor 150+ lampen, 50+ accessoires, 500 scènes en heeft het bovendien een 5x snellere responstijd dankzij de nieuwe Hue Chip Pro.
Specificaties
Lampafmeting
Lampafmeting
Afmetingen (bxhxd)
60 x 110