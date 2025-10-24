Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance starterkit E27

starterkit E27

Geef elke kamer kleur met de Philips Hue white and color ambiance starterkit. De kit bestaat uit 2 slimme gekleurde lampen en een Hue bridge voor volledige bediening van de lampen, toegang tot de Hue app en eindeloze functies.

Productkenmerken

  • White and Color Ambiance
  • Geschikt voor Bluetooth
  • Hue Bridge is ingeschakeld
  • Wit en gekleurd licht
  • Inclusief Hue Bridge
  • Bediening met app of stem*
  • Slimme bediening
