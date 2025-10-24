starterkit E27
Geef elke kamer kleur met de Philips Hue white and color ambiance starterkit. De kit bestaat uit 2 slimme gekleurde lampen en een Hue bridge voor volledige bediening van de lampen, toegang tot de Hue app en eindeloze functies.
De huidige prijs is 44,99 €
Productkenmerken
- White and Color Ambiance
- Geschikt voor Bluetooth
- Hue Bridge is ingeschakeld
- Wit en gekleurd licht
- Inclusief Hue Bridge
- Bediening met app of stem*
- Slimme bediening
Specificaties
Lampafmeting
Afmetingen (bxhxd)
60x110