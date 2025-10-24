Deze Philips Hue white slimme decoratieve LED-lamp heeft een vintage ontwerp in edisonvorm (ST64) met E27-fitting en een 'ouderwetse' spiraalvormige gloeidraad. De lamp geeft een aangename, zachte warmwitte gloed die je eenvoudig afstellen met de Philips Hue Bluetooth app op je smartphone of tablet. Je kunt het decoratieve effect verder versterken door decoratieve Hue lampen in diverse uitvoeringen op verschillende hoogtes te combineren. Als je meer wilt dan alleen in- en uitschakelen of dimmen, maak dan verbinding met een Philips Hue bridge. Die biedt toegang tot nog meer slimme verlichtingsfuncties, zoals lichtscenes personaliseren, timers instellen en nog veel meer.