Close-up van de voorkant van Hue White Losse kaarslamp E14

Losse kaarslamp E14

Deze volledig dimbare Philips Hue slimme E14 LED-kaarslamp geeft een aangename, zachte warmwitte gloed. De lamp past in elk armatuur met een kleine E14-fitting, en de vorm van de kaarslamp komt uitstekend tot zijn recht in een kroonluchter. Je bedient de Philips Hue white kaarslamp direct via Bluetooth met de Philips Hue Bluetooth app op je smartphone of tablet. Je kunt echter ook verbinding maken met een Hue bridge voor toegang tot alle slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.

Productkenmerken

  • White
  • Geschikt voor Bluetooth
  • Hue Bridge is ingeschakeld
  • Zachtwit licht
  • Directe bediening via Bluetooth
  • Bediening met app of stem*
  • Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
