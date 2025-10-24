Haal meer uit je verlichting met een Philips Hue white starterkit E27, die bestaat uit drie Hue white LED-lampen die warmwit licht geven, een Hue bridge en een draadloze dimmer switch. De dimmer switch is een draadloze schakelaar waarmee je de lampen kunt dimmen en in- of uitschakelen. Draai de slimme lampen eenvoudig in je bestaande armaturen en koppel ze vervolgens moeiteloos via de Philips Hue app met de Hue bridge, het hart van je slimme systeem. Vanaf dat moment heb je toegang tot alle beschikbare slimme verlichtingsfuncties die Philips Hue te bieden heeft, zoals draadloos o.a. dimmen, routines en timers.