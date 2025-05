Stel je lampen in om je thuis te verwelkomen

Ervaar hoe gemakkelijk het is om uw verlichting automatisch te laten branden wanneer u thuiskomt of uit te laten gaan wanneer u weer vertrekt. Zo kunt u altijd met de perfecte verlichting de auto uitladen en naar binnen gaan. Stel de Hue App in op de Home or Away-modus om al uw lampen tegelijk in te schakelen, of laat de geolocatiefunctie dat voor u doen met één druk op de knop. Dat is alles.