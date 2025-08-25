Het is de meest geavanceerde, intuïtieve en leuke manier om je huis van binnen en buiten te verlichten. Stel je eigen setup samen uit een selectie van slimme lampen, tafellampen, armaturen, buitenlampen en accessoires. Ontgrendel alle functies met een Hue Bridge of Bridge Pro Smart Light Hub en stel alles in en bedien het via de Hue app. Geniet van automatiseringen, synchronisatie met tv, gamen en muziek, ontgrendel slimme woningbeveiliging, bediening als je niet thuis bent en nog veel meer!
Ga aan de slag met slimme verlichting
Creëer de perfecte sfeer
Met 8 miljoen kleuren en meerdere tinten warm tot koel wit licht om uit te kiezen, kun je de perfecte sfeer creëren voor alles wat je binnen en buiten doet. Kies een van onze kleurrijke, op maat gemaakte lichtscènes (of ontwerp je eigen scène!), werk of ontspan bij de optimale tint wit licht of laat je lampen fonkelen als sterren voor die extra bijzondere momenten.
Geniet van moeiteloos dimmen
Traditionele lampen hebben een speciale dimmer nodig die op het lichtnet in de woning wordt aangesloten. Bij slimme lampen is dimmen ingebouwd. De lampen kunnen direct en soepel worden gedimd tot een laag niveau met de Hue app, slimme schakelaars en zelfs met je stem.
Kies voor het complete pakket met een Bridge
De Hue Bridge en Bridge Pro ontgrendelen een uitgebreide reeks geavanceerde functies voor slimme verlichting. Je kunt bijvoorbeeld toffe lichteffecten toepassen, surroundverlichting synchroniseren met je entertainment, Hue Secure woningbeveiliging integreren met je lampen en camera's, spraakbediening gebruiken met slimme assistenten en gebruikmaken van heel veel slimme automatiseringen. De Bridge Pro is onze meest geavanceerde slimme lichthub die meer functies ontsluit, meer lampen ondersteunt en sneller is.
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.