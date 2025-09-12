Ontdek de speelse en flexibele manier van decoreren met licht: de Essential Flex LED Strip! Buig de strip in elke vorm die je maar kunt bedenken en plaats deze als decoratieve blikvanger op de muren in je woonkamer, thuiskantoor of kinderslaapkamer. Gebruik de flexibele LED Strip om de omtrek van spiegels en wandmeubels te decoreren. Stel het gewenste kleurverloop in, met onder andere opvallende neon lichteffecten voor een extra levendige sfeer. Zet de eerste stap in de wereld van slimme Hue verlichting: bedien je lampen via de Hue app of met je stem via een smart home assistant, stel automatiseringen in en kies uit tientallen lichtscènes.