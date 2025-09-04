Helderder en witter dan ooit

Maak elke hoek schitterend met helder, ultrahelder en echt wit licht. Deze stripverlichting is ontworpen met speciale witte en warmwitte LED's en levert de zuiverste, helderste witte tinten. Met het ultraheldere licht van maximaal 6000 lumen profiteer je ook van krachtig strijklicht of functioneel licht, zodat je je goed kunt concentreren op je taken of dagelijkse activiteiten. Krijg binnen het gevoel van natuurlijk daglicht met volspectrum daglicht. Geniet van het breedste scala aan wittinten, van de warmste amberkleurige tinten van een zomerse zonsondergang tot het koelste wit van een blauwe winterhemel.