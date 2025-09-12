Ondersteuning
Hue Flux beugel 10-pack

Installeer of herinstalleer eenvoudig je Philips Hue Flux en ultraheldere Flux LED Strips op elk oppervlak in huis met deze speciaal ontworpen montagebeugels. Schroeven en plakband worden meegeleverd voor eenvoudige montage onder een kast of aan een wand met structuur en steunen voor lange installaties. Een transparant ontwerp zorgt voor een ononderbroken lichtconsistentie en -kwaliteit.

Productkenmerken

  • Op verschillende oppervlakken te monteren of plakken
  • Schroeven en plakband meegeleverd
  • Robuust transparant ontwerp
  • Moeiteloos Led Strips installeren
  • Inclusief 10 beugels
Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    Transparant

  • Materiaal

    PC

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

