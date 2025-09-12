Nieuw
Hue Flux beugel 10-pack
Installeer of herinstalleer eenvoudig je Philips Hue Flux en ultraheldere Flux LED Strips op elk oppervlak in huis met deze speciaal ontworpen montagebeugels. Schroeven en plakband worden meegeleverd voor eenvoudige montage onder een kast of aan een wand met structuur en steunen voor lange installaties. Een transparant ontwerp zorgt voor een ononderbroken lichtconsistentie en -kwaliteit.
De huidige prijs is 11,99 €
Productkenmerken
- Op verschillende oppervlakken te monteren of plakken
- Schroeven en plakband meegeleverd
- Robuust transparant ontwerp
- Moeiteloos Led Strips installeren
- Inclusief 10 beugels
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
Transparant
Materiaal
PC