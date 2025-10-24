De Flux stripverlichting voor buiten verfraait achtertuinen, terrassen en voortuinen met een levendige en decoratieve sfeer De Chromasync™ technologie biedt een nauwkeurige kleuraanpassing voor mooie verlopen. Verberg de strip voor een indirect strijklichteffect voor gevels, muren en hekken. Geniet van de verschillende tinten helder wit licht voor de praktische verlichting van je buitenruimte. Maak aangepaste buitenverlichtingsscènes en dynamische effecten die je gemakkelijk bediend met de Hue app of spraakopdrachten met slimme assistenten. De plaatsing van deze weerbestendige stripverlichting is eenvoudig: sluit hem aan op een standaard stopcontact met de meegeleverde laagspanningsvoeding of integreer ze in je bestaande laagspanningssysteem.