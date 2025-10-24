Philips Hue Flux strip verlenging 2 m
Verlicht de wanden van je grotere binnenruimtes met een eenvoudig te installeren verlenging die compatibel is met de Hue Flux en ultraheldere Hue Flux LED Strips. Krijg een naadloze ervaring zonder afbreuk te doen aan sfeer of lichtkwaliteit. Breng gradiënten van rijke kleuren en helder, echt wit licht naar nog meer hoeken van je huis. Nauwkeurige kleurovergangen met Chromasync™ technologie voor een vlekkeloze weergave van licht.
Productkenmerken
- Verlenging LED srrip van 2 m
- Makkelijk aan te sluiten
- Maximale verlenging is 20 m.
- Helder, echt wit licht
- Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
White
Kleur(en)
Multi Color
Materiaal
Silicone