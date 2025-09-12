Nieuw
Philps Hue Flux strip verlengkabel 5m
Handig: plaats je Flux of ultraheldere Flux LED Strip voor binnen precies waar je wilt. Met zijn onopvallende, minimalistische ontwerp betekent dit verlengstuk van 5 meter dat je je geen zorgen hoeft te maken over de afstand van de LED Strip tot de stroombron. Het verlengstuk maakt het ook gemakkelijk om de voedingsunit uit het zicht te houden.
De huidige prijs is 14,99 €
Productkenmerken
- Verlengsnoer van 5 m
- Makkelijk aan te sluiten
- Onopvallend, minimalistisch design
- Installatie met veilige laagspanning (IP20)
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
PVC