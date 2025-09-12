Handig: plaats je Flux of ultraheldere Flux LED Strip voor binnen precies waar je wilt. Met zijn onopvallende, minimalistische ontwerp betekent dit verlengstuk van 5 meter dat je je geen zorgen hoeft te maken over de afstand van de LED Strip tot de stroombron. Het verlengstuk maakt het ook gemakkelijk om de voedingsunit uit het zicht te houden.