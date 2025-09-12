Puled grondspots/spies, 4,6 W GU10
Deze authentieke, zwarte Philips Puled spot voegt wat charme toe aan je tuin in het donker. De spot schijnt warmwit licht waarmee je je tuin 's avonds tot leven brengt voor een gezellig etentje met het gezin of een buitenfeest.
De huidige prijs is 47,99 €
Productkenmerken
- 2700 K
- Zwart
- Waterbestendig
Decoratieve buitenverlichting
Buitenverlichting kan de uitstraling van uw tuin verbeteren door opvallende gedeelten of paden te verlichten en een perfecte sfeer te creëren voor een gezellige avond met vrienden en familie. Daarom heeft Philips het myGarden assortiment ontwikkeld, decoratieve buitenlampen met flair en functionaliteit, waarmee u uw eigen stijl creëert en optimaal gebruik van uw tuin zult gaan maken.
Zacht en warm wit licht
Creëer een knusse sfeer met warmwit licht. Een slimme lamp die zich aanpast aan je dagelijkse activiteiten
Ontworpen voor buitengebruik - waterbestendig IP44
Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. Het IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers: het eerste cijfer geeft het beschermingsniveau tegen stof aan en het tweede cijfer geeft de vochtbestendigheid aan. Deze lamp is met IP44 ontworpen: hij is spatwaterdicht en ideaal voor buitengebruik.
Hoogwaardig aluminium en echt glas
Deze Philips tuinverlichting is speciaal voor buiten gemaakt. Hij is duurzaam en heeft een lange levensduur, zodat hij uw tuin elke nacht kan verlichten. Hij is gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium en echt glas.
Draaibare spot
Laat het licht schijnen waar u wilt door de spot te draaien of te kantelen.
Eenvoudig te installeren voor elke toepassing
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
Zwart
Materiaal
Aluminium
Glas