Ontdek hoe Perifo-railverlichting werkt en hoe alle onderdelen bij elkaar passen.
Exclusief
Perifo basisset voor rechte muur (1 light tube groot)
Deze witte railverlichtingsset voor de muur bevat één grote gradient light tube, twee rails van 1 meter en een voedingsunit met een stekker voor een stopcontact in de muur en connectors om een rechte lijn te creëren.
De huidige prijs is 559,95 €
Productkenmerken
- 1 light tube groot, 1840 lm @2700K
- Neemt 29,5 wattage op van de voedingsunit
- 200.4 cm
- Ontworpen voor muren
- Bevat alles wat je nodig hebt
In deze bundel
1 x Hue Perifo muur 100 W, voeding met 1 lichtpunt met stekker
Deze voedingsunit verbindt het uiteinde van een Perifo rail met de elektriciteit in je woning. Voorzie je lampen van maximaal 100 W aan voeding met slechts één unit, je hoeft alleen maar het vermogen van elke lamp bij elkaar op te tellen om je maximum te berekenen. Alleen voor Perifo-railverlichting.Perifo muur 100 W, voeding met 1 lichtpunt met stekker
2 x Hue Perifo rail van 1 m
Met deze witte rail van 1 meter kun je je railverlichting installeren op de manier die je wilt. Klik de Perifo lampen direct in de rail. Alleen voor Perifo railverlichting.Perifo rail van 1 m
1 x Hue Perifo rechte connector
Verbind twee Perifo rails met deze rechte, witte connector. Alleen voor Perifo railverlichting.Perifo rechte connector
1 x Hue White and Color Ambiance Perifo gradient light tube groot
Met een grote, witte gradient light tube kun je een mix van verschillende kleuren toevoegen aan een groot deel van je ruimte. Draai de tube om in alle richtingen kleurrijk licht te laten schijnen. Alleen voor Perifo railverlichting.Perifo gradient light tube groot
Meer informatie over Perifo
Wat is slimme railverlichting?
Een eigen set voor railverlichting samenstellen
Ontvang stapsgewijze instructies om elk onderdeel afzonderlijk te kiezen en zo je eigen systeem voor railverlichting samen te stellen.