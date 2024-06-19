Railverlichting op maat

Je kunt elke vorm maken die je maar wilt, maar dit zijn de meest voorkomende configuraties. Zoek een vorm die in je kamer past, kijk welke onderdelen je nodig hebt en maak vervolgens je eigen aangepaste set railverlichting.

Wilt je het wat groter aanpakken? Gebruik een rechte connector in een willekeurige configuratie om extra rails aan te sluiten.