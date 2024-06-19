Meer informatie over railverlichting

Railverlichting op maat

Perifo-railverlichting is modulair opgezet, wat betekent dat het bestaat uit bouwstenen. Maak eigen ontwerp door je eigen slimme set railverlichting te bouwen, gebaseerd op de vorm die je wil. 

Een eigen set voor railverlichting samenstellen

Om deze gids te gebruiken, moet je eerst in het groot denken. Bepaal de vorm van je railverlichting en waar de stroom zich in je plafond (of muur!) bevindt. Voeg vervolgens de onderdelen die je nodig hebt toe aan je winkelwagen.

Kies de vorm en kleur

De vorm en kleur bepalen wat je nodig hebt. Denk na over de plaatsing van je bedrading en of je railverlichting aan het plafond of aan de muur wilt installeren.

Componenten toevoegen

Onder elke vorm vind je een lijst met onderdelen die je nodig hebt (rails, voedingseenheid en connectoren). Voeg deze toe aan je winkelwagen, samen met extra rails als je de lengte van je railverlichting wilt verlengen.

De lampen toevoegen

Kies uit hanglampen, spots, light tubes en light bars. Hoeveel je er kunt toevoegen, hangt af van de lengte van je railverlichting en het totale wattage van de lampen.

De vorm kiezen

Je kunt elke vorm maken die je maar wilt, maar dit zijn de meest voorkomende configuraties. Zoek een vorm die in je kamer past, kijk welke onderdelen je nodig hebt en maak vervolgens je eigen aangepaste set railverlichting.

Wilt je het wat groter aanpakken? Gebruik een rechte connector in een willekeurige configuratie om extra rails aan te sluiten.

Rechte railverlichting

Plafond - Bedraad aan het einde van de rails

Plafond - Bedraad in het midden van de rails

Muur - In het stopcontact

L-vormige railverlichting

Plafond - Bedraad aan het einde van de rails

Plafond - Bedraad aan het einde van de rails

Muur - In het stopcontact

Muur - In het stopcontact

Plafond - Bedraad in het midden van de rails

Plafond - Bedraad in het midden van de rails

U-vormige railverlichting

U-vorm - Plafond - Bedraad aan het einde van de rails

U-vorm - Plafond - Bedraad aan het einde van de rails

U-vorm - Plafond - Bedraad in het midden van de rails

Andere vormen van railverlichting

T-vorm - Plafond - Bedraad aan het einde van de rails

Recht - Van muur tot plafond - In het stopcontact

Recht - Plafond tot muur - Bedraad aan het einde van de rails

V-vorm - Plafond - Bedraad aan het einde van de rails

De beste railverlichting kiezen

Het aantal en type lampen voor je op maat gemaakte set railverlichting hangt af van twee dingen: 1) de beschikbare ruimte op de rails en 2) het totale wattage van de lampen, dat kan oplopen tot 100 W. Kies de lampen die je wil en tel dan hun lengte (vergeet niet om rekening te houden met connectoren en voedingen!) en wattage op om te zien welke op jouw configuratie passen.

Zwarte railverlichting

Perifo cilinderspot

Perifo cilinderspot

129,99 €

Perifo cilinder hanglamp

Perifo cilinder hanglamp

159,99 €

Exclusief
Perifo lichtbalk

Perifo lichtbalk

199,99 €

Tijdelijk niet op voorraad

Exclusief
Perifo gradient light tube klein

Perifo gradient light tube klein

199,99 €

Exclusief
Perifo gradient light tube groot

Perifo gradient light tube groot

299,99 €

Witte railverlichting

Perifo cilinderspot

Perifo cilinderspot

129,99 €

Perifo cilinder hanglamp

Perifo cilinder hanglamp

159,99 €

Exclusief
Perifo lichtbalk

Perifo lichtbalk

199,99 €

Exclusief
Perifo gradient light tube klein

Perifo gradient light tube klein

199,99 €

Nog enkele stuks op voorraad

Exclusief
Perifo gradient light tube groot

Perifo gradient light tube groot

299,99 €

Vragen en antwoorden

Is railverlichting geschikt voor een keuken?

Waar moet ik een set railverlichting installeren?

Bestaan er kant-en-klare Philips Hue-sets railverlichting?

Is Perifo een dimbare LED-set railverlichting?

Hoe weet ik hoeveel rails en connectors ik nodig heb?

Welke vormen kan ik creëren met Perifo railverlichting?

Heb ik een Hue Bridge nodig om Perifo railverlichting te gebruiken?

Hoe wordt de Perifo railverlichting aangesloten op de elektriciteit?

Waar kan ik Perifo railverlichting installeren?

Waar plaats ik de voedingsunit voor de Perifo railverlichting?

Kan ik andere Philips Hue lampen gebruiken met Perifo railverlichting?

Kan ik de voedingsunit voor het plafond monteren op de muur of de voedingsunit voor de muur aan het plafond?

Kan ik een Perifo-opstelling creëren met meerdere voedingsunits, zodat ik genoeg vermogen heb voor lampen van meer dan 100 W?

Kan ik een set Perifo-railverlichting nog uitbreiden door meer lampen of rails toe te voegen?

Kan ik een configuratie creëren van plafond tot muur met Perifo-railverlichting?

Nemen connectors ruimte in op de rail?

Waar moet ik de voedingseenheid plaatsen in een T-vormige opstelling voor railverlichting?

Moet de flexibele connector worden geïnstalleerd of kan ik hem in de rails klikken?

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