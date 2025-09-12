*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.
Devote Hue slanke plafondlamp M
Perfect uniform en krachtig licht. Deze ronde slanke LED-plafondlamp geeft miljoenen tinten wit en gekleurd licht in een elegant wit kunststof frame. Het half-verzonken ontwerp zorgt voor diepte en door de eenvoud is de lamp een elegante keuze voor elke kamer.
Productkenmerken
- Gelijkmatige lichtverdeling
- ⌀42,1 cm
- Tot 2900 lumen
- Matwit kunststof
Bedien lampen met je stem*
Bedien je lampen handsfree en gebruik je stem in plaats van een mobiel apparaat! Met eenvoudige spraakopdrachten kun je meerdere lampen of slechts één lamp in een kamer bedienen. *Werkt met Alexa en een compatibel Echo-apparaat.
Creëer een persoonlijke beleving met gekleurd slim licht
Transformeer je huis met meer dan 16 miljoen kleuren en creëer onmiddellijk de juiste sfeer voor elke gebeurtenis. Met een tik op een knop verhoog je de feeststemming op een feest, verander je je woonkamer in een filmzaal, breng je de inrichting van je huis tot leven met kleuraccenten en nog veel meer.
Creëer de juiste sfeer met zacht, wit licht
Hue lampen en armaturen maken gebruik van zacht wit licht. Met deze slimme lampen, die kunnen worden gedimd tot subtiele nachtlampjes, kun je het juiste lichtniveau instellen voor elk moment.
Creëer de perfecte lichtrecepten voor je dagelijkse activiteiten
Ervaar het gemak en de aangename sfeer van vier standaardlichtrecepten, speciaal voor je dagelijkse activiteiten: Energie en Concentratie, Lezen en Ontspannen. De twee scènes met koele kleuren, Energie en Concentratie, helpen je 's ochtends op weg en houden je scherp. De warmere scènes Lezen en Ontspannen zijn perfect voor het lezen van een boek en om te ontspannen na een drukke dag.
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Kunststof