Deze actie is geldig tot 23:59 op 12 oktober 2025.

• Voeg twee (2) of meer actieproducten toe aan je winkelwagen en ontvang 15% korting op de totale prijs van in aanmerking komende promotionele producten. Als een Hue Bridge één van die actieproducten is, krijg je 25% korting op de totale prijs van in aanmerking komende promotionele producten.

- Korting wordt toegepast op het totaal van de in aanmerking komende promotionele producten in de winkelwagen bij het afrekenen.

• Deze promotie is afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad. Elke aankoop is daarnaast onderhevig aan de Algemene voorwaarden en Verkoopvoorwaarden van Philips Hue.

- Als een deel van een bestelling wordt geretourneerd, wordt - indien van toepassing - de proportionele kortingswaarde in mindering gebracht op het restitutiebedrag. - Deze actie kan niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen op www.philips-hue.com.

• Signify Netherlands behoudt zich het recht voor om een aanbiedingscode op enig moment in te trekken of om deze Algemene voorwaarden te wijzigen door nieuwe te publiceren.

Informatie over retourneren