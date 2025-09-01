De Bridge en Bridge Pro zijn slimme verlichtingshubs die het slimme verlichtingssysteem van Philips Hue bedienen. Vergelijk hun functies om de juiste te kiezen voor jouw behoeften, of je nu vanaf nul begint of je installatie uitbreidt.
Bridge en Bridge Pro: wat is het verschil?
Het is eigenlijk het hart van je slimme verlichtingssysteem thuis. Een Bridge is een slimme verlichtingshub die slimme lampen en accessoires verbindt met het netwerk van jouw woning met behulp van een Zigbee-mesh-netwerk. Zo kun je je slimme Hue lampen met behulp van de Hue app zowel thuis als op een andere locatie met internet bedienen.
Er zijn twee generaties van de Bridge: een Bridge en een Bridge Pro. Met zowel de Bridge als de Bridge Pro krijg je toegang tot een uitgebreide reeks geavanceerde slimme verlichtingsfuncties, die het slimme lichtsysteem nuttig, leuk en interessant maken om te gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld toffe lichteffecten toepassen, surroundverlichting synchroniseren met je entertainment, Hue Secure woningbeveiliging integreren met je lampen, camera's en sensoren, spraakbediening gebruiken met slimme assistenten en gebruikmaken van heel veel slimme automatiseringen.
De Bridge Pro, met zijn bliksemsnelle Hue Chip Pro en verbeterde capaciteit, is de meest geavanceerde slimme verlichtingshub en geeft je toegang tot nog meer functies. Deze is ontwikkeld voor grotere slimme verlichtingssystemen.
Lees verder om meer te weten te komen over het verschil tussen Bridge en Bridge Pro.
De Bridge en de grootte van je slimme verlichtingssysteem
Een van de belangrijkste verschillen tussen een Bridge en een Bridge Pro smart light hub is het aantal smart lights en accessoires dat ze kunnen ondersteunen. Als je net begint met de slimme Hue verlichting en een systeem van gemiddelde grootte wilt, is een Bridge een goede optie.
Een Bridge ondersteunt maximaal 50 slimme lampen en 12 accessoires in en rondom je hele huis. Bedenk hoeveel kamers en ruimtes je in huis hebt en hoeveel lampen je voor elke kamer en ruimte nodig hebt. Vergeet ook niet om na te denken over de manier waarop je je systeem op te lange termijn wilt vormgeven, omdat je waarschijnlijk in de loop van de tijd meer lampen en accessoires blijft toevoegen (en we steeds nieuwe, interessante producten blijven maken!)
De Bridge Pro ondersteunt 150+ lampen en 50+ accessoires en is perfect voor grotere huizen, vooral die met buitenruimtes zoals de achtertuin, patio, veranda en oprit.
Grootte van slim verlichtingssysteem
Maximum aantal lampen per Bridge
Maximum aantal regelaars per Bridge
Opslagcapaciteit en snelheid voor lichtscènes
MotionAware™ - Gebruik lampen als bewegingssensoren
Maak automatiseringen
Internetverbinding
Plaatsing
Zigbee-beveiligingssysteem
De Bridge en bewegingsdetectie
Zowel de Bridge als de Bridge Pro ondersteunen een reeks bewegingssensoren en contactsensoren die de verlichting in je huis kunnen activeren wanneer ze beweging detecteren.
De Bridge Pro maakt echter gebruik van unieke MotionAware™-technologie, die van jouw slimme lampen bewegingssensoren voor binnen maken. Dit is mogelijk door de superkrachtige Hue Chip, die complexe algoritmes en geavanceerde AI-functies mogelijk maakt.
Met de Bridge Pro kun je een bewegingsgebied creëren tussen drie of vier Hue lampen, dat effectief als sensor fungeert. Wanneer het gebied een aanwezigheid detecteert, worden alle lichten rondom je huis geactiveerd die je toewijst aan het bewegingsgebied. Je kunt de gevoeligheid van het gebied dat beweging detecteert en de lichten die worden geactiveerd definiëren en kalibreren. Met MotionAware™ zijn er geen extra bewegingssensoren nodig als je een Bridge Pro gebruikt voor je slimme lichtinstallatie binnenshuis.
Met MotionAware™ reageert je verlichting intuïtief op jouw bewegingen als je door je huis beweegt. Of je nu een kamer binnenkomt of door een gang loopt, de verlichting reageert dynamisch, waardoor je comfort wordt verhoogd en je slimme verlichtingsinstallatie nog intuïtiever en praktischer wordt.
De Bridge en Hue Sync
Verbeter je entertainmentervaring met The Bridge en Bridge Pro. Met beide Bridges kun je je slimme lampen synchroniseren met films, games en muziek, voor een meeslepende sfeer in huis. Kijk hoe je lampen knipperen, dansen, dimmen, oplichten en van kleur veranderen in perfecte synchronisatie met alle actie op je tv-scherm. Of je nu geniet van je favoriete tv-programma, films kijkt of videogames speelt, Bridge voegt een nieuw niveau van opwinding toe aan je kijk- en spelervaring.
Daarnaast kun je met beide Bridges je muziek synchroniseren met je slimme lampen, wat een dynamisch element toevoegt aan al jouw favoriete nummers. Creëer een prachtige lichtshow in jouw woonkamer en luister tegelijkertijd naar klassieke muziek, of creëer juist een feestsfeer met een pulserende sfeer op de dansvloer. Met Bridge en Bridge Pro kun je je verlichting eenvoudig aanpassen aan je entertainmentvoorkeuren en thuis een werkelijk betoverende omgeving creëren.
De Bridge en spraakbediening/bediening buitenshuis
De Hue Bridge en Bridge Pro bieden je toegang tot het systeem van je slimme woning via de Hue app, waar je ook bent. Bedien je lampen, ontvang beveiligingsmeldingen of laat je systeem werken op een ingesteld schema met automatiseringen. Bedien slimme verlichting met je stem, met een reeks van slimme assistenten. Geef simpele commando’s om lampen in en uit te schakelen, meer of minder fel te laten branden, of van kleur te laten veranderen.
