Kun je lightstrips op maat knippen?

1. Een lightstrip direct buigen

De eenvoudigste manier is om de lightstrip direct te buigen. Het is dan wel belangrijk dat je de strip alleen buigt op de aangegeven kniplijntjes, zodat je de lightstrip niet beschadigt. Philips Hue lightstrips zijn voorzien van duidelijke kniplijntjes om je hierbij te helpen.

2. Een connector gebruiken om je lightstrip 90 graden te buigen

Als je een strip wilt aanbrengen langs een rechte hoek, bijvoorbeeld langs de hoek van een werkoppervlak of langs trappen, kun je het beste een hoekconnector gebruiken. Hoekconnectors zijn L-vormig en hiermee kun je eenvoudig twee stukken lightstrip met elkaar verbinden. Je krijgt zo een mooiere afwerking dan wanneer je een strip direct langs rechte hoeken buigt.