Hoe upgraden naar de Hue Bridge Pro

Upgraden naar de Hue Bridge Pro? In deze gids vind je alles wat je moet weten over de migratie van je huidige Hue Bridge naar de nieuwe Hue Bridge Pro.

Begin met je nieuwe Bridge Pro

Klaar om aan de slag te gaan met je nieuwe Bridge Pro? Volg gewoon de stappen in de link om je onboarding te voltooien en het volledige potentieel te ontgrendelen.

Aan de slag met migratie

Zodra je je Hue Bridge Pro via de Hue-app hebt geïnstalleerd, word je gevraagd inhoud van je bestaande Bridge te migreren. Je kunt ervoor kiezen om meteen te migreren of het uit te stellen als je geen tijd hebt, of als je systeem nog niet klaar is om te migreren omdat het niet aan bepaalde voorwaarden voldoet. De meeste van je apparaten en configuraties worden automatisch overgezet, hoewel er enkele uitzonderingen gelden.

Meerdere bruggen migreren

Binnenkort kun je de inhoud van meerdere bridges naar je Hue Bridge Pro migreren; momenteel ondersteunt het systeem slechts de automatische migratie van één bridge. Afhankelijk van je situatie kun je ervoor kiezen om je extra bridges te laten zoals ze waren (ze worden niet beïnvloed) totdat deze beschikbaar komen, of je kunt ervoor kiezen om de inhoud en apparaten ervan handmatig naar je Hue Bridge Pro te verplaatsen. Je Hue Bridge Pro blijft hoe dan ook operationeel en je kunt nog steeds genieten van de nieuwe functies zoals MotionAwareTM.

Wat wordt automatisch gemigreerd

Apparaten

Hue-lampen, -stekkers, -schakelaars, -sensoren, -camera's, -deurbellen en -gongen (moeten van stroom worden voorzien, binnen bereik zijn en de nieuwste softwareversie gebruiken).

Friends of Hue-apparaten: Instellingen worden gemigreerd, maar je moet ze handmatig opnieuw toevoegen (bijv. lampen, schakelaars, stekkers, enz. die niet door Philips Hue zijn geproduceerd).

SmartLink-apparaten: Niet ondersteund op Hue Bridge Pro.

Configuraties

Namen en instellingen van apparaten

Kamers en zones

Scènes

Automatiseringen

Bijkomend gedrag

Entertainment-instellingen

Beveiligingsinstellingen

App-specifieke voorkeuren (bijv. widgets, fotogebaseerde scènes, sorteervolgorde)

Configuraties van apps van derden: apps vereisen een nieuwe Bridge-koppeling (neem contact op met de ondersteuning van de app van derden als je problemen ondervindt).

Integraties en compatibiliteit

Spotify: Wordt automatisch gemigreerd.

Apple HomeKit: Kan hem alleen opnieuw verbinden via Matter in Hue Bridge Pro

Synchroniseer apps voor TV/pc: Configuratie wordt automatisch gemigreerd.

Wat je moet weten voordat je migreert:

Eén account en woning: Beide Bridges moeten aan hetzelfde account en Home zijn gekoppeld en met de nieuwste softwareversie.

App-gebruik: Houd de Hue app geopend en je telefoon ontgrendeld tijdens de migratie, vooral gedurende de eerste 1 à 2 minuten. Het migratieproces duurt naar verwachting ongeveer 30 minuten, afhankelijk van de grootte van je Hue installatie.

Lampen: gaan aan om de voltooide migratie te bevestigen.

Apparaatcontrole: Beperkte functionaliteit en apparaten zijn onbereikbaar tijdens de migratie.

Beveiligingssysteem: Wordt tijdens de migratie uitgeschakeld. Schakel daarna handmatig opnieuw in.

Vermijd: Het gebruik van andere Hue-apps of integraties van derden tijdens de migratie.

Privacy

Door de migratie te starten, ga je akkoord met de overdracht van je Hue bridge-gegevens via de Hue cloudmigratieservice in overeenstemming met onze Privacyverklaring. De Hue cloudmigratieservice is een beveiligde cloudservice in Europa.

Je persoonsgegevens worden verwerkt voor de migratie van je Hue bridge-gegevens naar een nieuwe Hue Bridge Pro. De soorten persoonsgegevens die worden verwerkt zijn: gebruiksgegevens, apparaatgegevens, configuraties, integraties, locatiegegevens bij benadering (als de gebruiker diensten of functies heeft geactiveerd die hiervan gebruikmaken).

Voor meer informatie over je privacyrechten of hoe wij je persoonlijke gegevens verwerken en beschermen, kun je onze Privacyverklaring raadplegen.





Problemen met migratie oplossen

Verstoringen (bijvoorbeeld stroom- of internetuitval): De app begeleidt herstelstappen. Indien nodig kun je je Hue Bridge Pro terugzetten naar de fabrieksinstellingen en opnieuw in gebruik nemen.

Ontbrekende apparaten: Sluit ze handmatig opnieuw aan na de migratie (alle instellingen worden ook gemigreerd)

Geen migratieoptie: Zorg ervoor dat beide bruggen zich in hetzelfde Hue huis bevinden.

Stappen na de migratie

Oude Bridge: Zodra de migratie is bevestigd, zet je deze terug naar de fabrieksinstellingen.

Veelgestelde vragen

Kan ik de migratie terugdraaien?

Nee. De migratie van Bridge v2 naar Hue Bridge Pro kan niet worden teruggedraaid.

Kan ik later migreren?

Ja. Gebruik de Hue app: Instellingen > Bridges.

Moet ik thuis zijn?

Aanbevolen om eventuele problemen met het apparaat op te lossen.

Is internet vereist?

Ja. De app zal je op de hoogte stellen van eventuele verbindingsproblemen.

Als je problemen ondervindt of meer hulp nodig hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.