Philips Hue en Matter: configuratie voltooien en handleiding

Introductie: twee manieren om Hue te configureren met Matter

Philips Hue ondersteunt Matter, de universele standaard voor slimme woningen, die een naadloze communicatie tussen apparaten van verschillende merken mogelijk maakt. Je kunt de Hue lampen configureren met Matter op twee aparte manieren:

1. Met een Hue Bridge

Beste optie voor gebruikers met een bestaand Hue ecosysteem of diegenen die toegang willen tot geavanceerde functies en maximale compatibiliteit.

2. Zonder een Bridge (directe configuratie)

Ideaal voor gebruikers met nieuwe Hue lampen die geschikt zijn voor Matter en Essential lampen (zoals het A19-model), die een eenvoudigere configuratie willen met behulp van platforms zoals Apple Home, Google Home of Alexa.

 Optie 1: configuratie met behulp van een Hue Bridge

Waarom een brug gebruiken?

Ondersteunt alle Hue producten , inclusief oudere lampen die nog niet geschikt zijn voor Matter.

, inclusief oudere lampen die nog niet geschikt zijn voor Matter. Maakt geavanceerde functies mogelijk zoals: Gradient verlichting Dynamische scènes Synchronisatie van entertainment (met Hue Sync Box)

zoals: Biedt gecentraliseerde bediening met de Hue app, naast de ecosysteemapps van partners

met de Hue app, naast de ecosysteemapps van partners Toekomstbestendig: de Hue Bridge wordt regelmatig bijgewerkt om nieuwe standaarden en functies te ondersteunen, zodat je slimme woning compatibel blijft met toekomstige technologieën

de Hue Bridge wordt regelmatig bijgewerkt om nieuwe standaarden en functies te ondersteunen, zodat je slimme woning compatibel blijft met toekomstige technologieën Als je al Alexa, Google of SmartThings gebruikt om je Hue lampen te bedienen, krijg je het beste van twee werelden (multi-adminbeheer en al de geavanceerde bedieningsfuncties die al zijn ontwikkeld met deze partners)

Installatie-instructies

Maak verbinding met de Hue Bridge en schakel deze in. Installeer de Hue app en volg de aanwijzingen om je Hue Bridge en lampen toe te voegen Matter-integratie inschakelen: Ga in de Hue app naar Instellingen > Slimme woning.

Kies je platform (Apple, Google, Alexa) en volg de koppelingsinstructies.

 Optie 2: configuratie met een Bridge (direct via lampen die geschikt zijn voor Matter)

Wat je nodig hebt

Een Hue lamp die voor Matter geschikt is (met Matter logo op de verpakking).

(met Matter logo op de verpakking). Een Matter bedieningshub die Thread of een Thread border-router ondersteunt (zoals Apple HomePod Mini, Google Nest Hub 2nd Gen, Amazon Echo 4th Gen).

Installatie-instructies

Open je slimme woningapp (Apple Home, Google Home, Alexa). Een nieuw apparaat toevoegen Scan de QR code op de installatiegids (Matter QR code) of voer de 11-cijferige koppelcode in. Zet de lamp aan en zorg dat hij in de koppelstand staat (knippert of reset indien nodig). Pas de lamp aan: Geef hem een naam, wijs hem toe aan een kamer en test automatiseringen.

Tip: als je lamp eerder verbonden was met een Hue Bridge, moet je deze eerst verwijderen van de Bridge voordat je deze koppelt via Matter.

Functievergelijking: installatie via Bridge of direct via Matter

Kenmerk Met Hue Bridge via Matter Direct via Matter Werkt met alle Hue lampen ✅ ❌ (alleen lampen die geschikt zijn voor Matter) Geavanceerde lichteffecten ✅ ❌ Adaptieve verlichting (Apple) ✅ ✅ Hue Entertainment-synchronisatie ✅ ❌ Ondersteuning voor meerdere beheerders ✅ ✅ Ondersteuning voor Thread ❌ ✅ (indien ondersteund) Lokale besturing (offline) ✅ ✅ (als Thread wordt gebruikt)

 Ecosysteem-specifieke installatietips

Apple Home

Met Hue Bridge : gebruik de Hue app om je Apple Home-account te koppelen.

: gebruik de Hue app om je Apple Home-account te koppelen. Zonder Bridge: scan de QR-code van Matter in de Apple Home-app. iOS-gebruikers boven 18 jaar hebben geen HomePod of Apple TV nodig om Matter apparaten te koppelen.

Google Home

Met Hue Bridge:

Ondersteunde controllers:

Luidsprekers: Google Home, Google Home Mini, Nest Mini, Nest Audio

Displays: Nest Hub (1e gen), Nest Hub (2e gen), Nest Hub Max

Wi-Fi routers: Nest Wi-Fi Pro (Wi-Fi 6E)

Streamers: Google TV Streamer (4K)

Zonder Hue Bridge:

Ondersteunde controllers : Nest Hub (2e generatie), Nest Hub Max, Nest Wi-Fi Pro, Google TV (4K).

: Nest Hub (2e generatie), Nest Hub Max, Nest Wi-Fi Pro, Google TV (4K). Setup: Gebruik de Google Home app om de QR-code te scannen of voer de koppelcode in.

Amazon Alexa

Met Hue Bridge:

Ondersteunde controllers: Echo Dot (2e generatie en nieuwer), Echo Spot, Echo Show (alle generaties), Echo Hub, Echo Studio (1e en 2e generatie), Echo Flex, Echo Plus (2e generatie), Echo Input, Eero Pro 6E, Pro 6, 6+, 6, PoE 6, PoE gateway, Max 7

Zonder Hue Bridge:

Ondersteunde controllers: Echo (4e generatie), Echo Show 8+, Echo Hub, Echo Studio (1e en 2e generatie), Eero Pro, 6, Max 7.

Instellen: Gebruik de Alexa app om de QR-code te scannen of voer de handmatige koppelcode in.

️ Problemen oplossen & Tips

Veelvoorkomende problemen

Lamp reageert niet : Controleer stroom en Wi-Fi: Zorg ervoor dat je telefoon en Matter hub verbonden zijn met hetzelfde Wi-Fi-netwerk. Start de lamp opnieuw of zet deze terug naar fabrieksinstellingen. Update de firmware en apps van de lamp

: QR-code kwijt : Gebruik de handmatige koppelcode die op de lamp staat.

: Toevoegen aan meerdere apps : Gebruik de oorspronkelijke app om een nieuwe installatiecode voor Matter te genereren voor elk extra platform.

:

Een Matter lamp terugzetten naar de fabrieksinstellingen

Bekijk hier de stappen om de lamp terug te zetten naar de fabrieksinstellingen Philips Hue lampen terugzetten naar fabrieksinstellingen | Philips Hue

 Over Matter via Thread

Thread is een low-power, mesh netwerkprotocol dat wordt gebruikt door Matter.

is een low-power, mesh netwerkprotocol dat wordt gebruikt door Matter. Sommige Hue lampen ondersteunen Thread, waardoor snellere reactietijden en lokale bediening mogelijk zijn.

en mogelijk zijn. Vereist een Thread border-router , zoals: Apple HomePod Mini Google Nest Hub (2e generatie) Amazon Echo (4e generatie)

, zoals:

 Besturingssysteemvereisten

iOS : iOS 16+ (iOS 18+ maakt een home hub overbodig).

: iOS 16+ (iOS 18+ maakt een home hub overbodig). Android: compatibel met Android-versies die de Hue app en Matter ondersteunen.

Ondersteuning voor meerdere beheerders

Matter maakt het mogelijk om je apparaten tegelijkertijd te bedienen vanaf meerdere ecosystemen. Een apparaat delen:

Open de oorspronkelijke app waar het apparaat voor het eerst werd toegevoegd. Genereer een nieuwe setupcode. Gebruik deze code op een ander platform (om bijvoorbeeld een Hue lamp toe te voegen aan zowel Apple Home als Google Home).

Eindgedachten

Of je nu een beginner of doorgewinterde gebruiker bent van slimme woningoplossingen, Philips Hue met Matter biedt flexibiliteit:

Gebruik de Hue Bridge voor volledige toegang tot functies en legacy-ondersteuning.

voor volledige toegang tot functies en legacy-ondersteuning. Gebruik Matter-enabled lampen direct voor een gestroomlijnde, hub-vrije ervaring.

Beide paden bieden veilige, betrouwbare en toekomstbestendige slimme verlichting.