Hoe configureer je een Hue Bridge Pro?

1. Sluit de Bridge nog niet aan.

Je moet de QR-code scannen, dus houd de Bridge binnen bereik.

2. Wil je meerdere Hue apparaten toevoegen?

Houd ze allemaal bij elkaar! Je scant al hun QR-codes tijdens dezelfde stap.

3. Heb je de Hue app?

Download het in de app store van je telefoon.