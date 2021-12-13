Met een Hue Bridge kun je gebruikmaken van alle mogelijkheden van slimme verlichting, en het aansluiten van een Hue Tap switch is kinderspel.
Configuratiegids
Hoe configureer je een Hue Tap switch?
Verbinding maken via een Hue Bridge
Voordat je begint met de configuratie
Is je Hue Bridge verbonden met en toegevoegd aan de Hue app?
Als het goed is, is je Hue Bridge al aangesloten, verbonden met Wi-Fi en toegevoegd aan je Hue app. Als dat nog niet het geval is, moet je eerst je Hue Bridge installeren.
Lees hoe je een Hue Bridge configureert
Heb je jouw Hue Tap switch geïnstalleerd?
Als je niet zeker weet hoe je de installatie moet uitvoeren, raadpleeg je de handleiding die bij je Hue Tap switch werd geleverd.
Een Tap switch configureren
- Open de Hue app.
- Ga naar de tab Instellingen en tik op Accessoires.
4. Tik op Accessoire toevoegen.
4. Tik op Hue Tap switch en volg de aanwijzingen op het scherm op.
5. Zodra de Hue app de Tap switch heeft gevonden, kun je kiezen welke Kamer of Zone door de Tap switch wordt bediend, en ook wat de knoppen doen.
Hulp nodig?
Als je hulp nodig hebt bij het configureren van je Tap switch, kun je onze Veelgestelde vragen bekijken of contact opnemen met Philips Hue ondersteuning.
Veelgestelde vragen over de Hue Tap switch
