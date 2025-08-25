Ondersteuning

Hoe configureer je een Hue lamp?

Alle Hue-producten maken gebruik van dezelfde eenvoudige installatie met QR-code, zodat je al je Hue-apparaten tegelijk kunt scannen en instellen.

Lees dit eerst!

1. Installeer de lampen nog niet.
Je moet de QR-code scannen, dus houd de lamp binnen bereik.

2. Heb je meer dan één hue-apparaat om toe te voegen?
Houd ze allemaal bij elkaar! Je scant al hun QR-codes tijdens dezelfde stap.

3. Heb je de Hue app?
Download het in de app store van je telefoon.

Verbinding maken met een Bridge
Verbinden zonder brug
Koppelen zonder Bridge (direct via lampen die geschikt zijn voor Matter)

Verbinding maken met een Bridge

Instructies voor het instellen van een lamp

Jouw Bridge moet worden verbonden met en toegevoegd aan jouw Hue app. 

Heb je dat nog niet gedaan? Ontdek hoe je de Bridge kunt configureren.

 

1. Open de Hue app.

2. Tik op het tabblad Home op het pictogram met drie stippen (…). Tik vervolgens op Apparaten toevoegen

Hue app met het tabblad Home, waarbij de aanwijzer boven het pictogram met drie stippen hangt, Hue app met een menu met drie stippen, waarbij de aanwijzer boven Apparaten toevoegen hangt

Opmerking: je kunt ook het tabblad Instellingen openen en vervolgens op Apparaten tikken. Tik op het blauwe plus (+) pictogram in de rechterbovenhoek.

Hue-app toont tabblad instellingen met indicator boven Apparaten, hue-app toont Apparatenmenu met indicator boven blauw pluspictogram (toevoegen)

3. Kies een kamer om de slimme knop aan toe te voegen.

De hue-app toont het scherm Voeg apparaten toe aan kamer en laat de gebruiker een kamer kiezen

4. Scan de QR-code.
     Als je meer hue-apparaten hebt om toe te voegen, scan ze dan ook. Zodra je apparaten met succes zijn gescand, tik je op Volgende. 

Opmerking: Als je product geen QR-code heeft, tik dan op Geen QR-code om het toe te voegen door te zoeken of het serienummer te gebruiken.

Hue app met het scherm Apparaten toevoegen, waarbij de aanwijzer boven de knop QR-code scannen hangt, Hue app met het scherm QR-code scannen, waarbij de aanwijzer boven de knop Volgende hangt

5. Installeer je lampen en zet ze aan.
    Na de installatie tik je op Volgende om de lampen terug te zien in de Kamer die je hebt geselecteerd.
        

Hue app die weergeeft welke apparaten zijn gescand, waarbij de aanwijzer boven de knop Volgende hangt, Hue app met de bevestiging dat apparaten zijn toegevoegd

6. Geef je lampen een naam. 
    Je kunt de namen van elke lamp die je toevoegt aanpassen en er een pictogram voor kiezen.
        

Hue app die weergeeft welke apparaten zijn gescand, waarbij de aanwijzer boven de knop Volgende hangt, Hue app met de bevestiging dat apparaten zijn toegevoegd

Verbinden zonder brug

Bluetooth installatie-instructies

1. Controleer of Bluetooth is ingeschakeld op je mobiele apparaat.

iPhone met het controlecentrum, iPhone die de instellingen van de Hue app weergeeft

2. Open de Hue app.

iPhone met het controlecentrum, iPhone die de instellingen van de Hue app weergeeft

3. Open het tabblad Instellingen en tik vervolgens op Apparaten. Tik op het blauwe plus (+) pictogram in de rechterbovenhoek.

iPhone met het controlecentrum, iPhone die de instellingen van de Hue app weergeeft

4. Scan de QR-code. 
    Als je nog meer Hue apparaten wilt toevoegen, kun je ze tegelijkertijd scannen en instellen.

Opmerking: als je product geen QR-code heeft, tik je op Geen QR-code om deze toe te voegen door het product op te zoeken of het serienummer te gebruiken.

iPhone met het controlecentrum, iPhone die de instellingen van de Hue app weergeeft

Koppelen zonder Bridge (direct via lampen die geschikt zijn voor Matter)

Wat je nodig hebt

· Een Hue lamp die voor Matter geschikt is (met Matter logo op de verpakking).

· Een Matter bedieningshub die Thread of een Thread border-router ondersteunt (zoals Apple HomePod Mini, Google Nest Hub 2nd Gen, Amazon Echo 4th Gen).

Installatie-instructies

1. Open je smart home app (Apple Home, Google Home, Alexa)

2. Een nieuw apparaat toevoegen

3. Scan de QR-code op de installatiegids (Matter QR code) of voer de 11-cijferige koppelcode in.

4. Zet de lamp aan en zorg dat hij in de koppelstand staat (knippert of reset indien nodig).

5. Pas de lamp aan: Geef hem een naam, wijs hem toe aan een kamer en test automatiseringen.

Tip: als je lamp eerder verbonden was met een Hue Bridge, moet je deze eerst verwijderen van de Bridge voordat je deze koppelt via Matter.

