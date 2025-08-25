1. Installeer de lampen nog niet.

Je moet de QR-code scannen, dus houd de lamp binnen bereik.

2. Heb je meer dan één hue-apparaat om toe te voegen?

Houd ze allemaal bij elkaar! Je scant al hun QR-codes tijdens dezelfde stap.

3. Heb je de Hue app?

Download het in de app store van je telefoon.