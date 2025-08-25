Alle Hue-producten maken gebruik van dezelfde eenvoudige installatie met QR-code, zodat je al je Hue-apparaten tegelijk kunt scannen en instellen.
Hoe configureer je een Hue lamp?
Lees dit eerst!
1. Installeer de lampen nog niet.
Je moet de QR-code scannen, dus houd de lamp binnen bereik.
2. Heb je meer dan één hue-apparaat om toe te voegen?
Houd ze allemaal bij elkaar! Je scant al hun QR-codes tijdens dezelfde stap.
3. Heb je de Hue app?
Download het in de app store van je telefoon.
Verbinding maken met een Bridge
Instructies voor het instellen van een lamp
Jouw Bridge moet worden verbonden met en toegevoegd aan jouw Hue app.
Heb je dat nog niet gedaan? Ontdek hoe je de Bridge kunt configureren.
1. Open de Hue app.
2. Tik op het tabblad Home op het pictogram met drie stippen (…). Tik vervolgens op Apparaten toevoegen
Opmerking: je kunt ook het tabblad Instellingen openen en vervolgens op Apparaten tikken. Tik op het blauwe plus (+) pictogram in de rechterbovenhoek.
3. Kies een kamer om de slimme knop aan toe te voegen.
4. Scan de QR-code.
Als je meer hue-apparaten hebt om toe te voegen, scan ze dan ook. Zodra je apparaten met succes zijn gescand, tik je op Volgende.
Opmerking: Als je product geen QR-code heeft, tik dan op Geen QR-code om het toe te voegen door te zoeken of het serienummer te gebruiken.
5. Installeer je lampen en zet ze aan.
Na de installatie tik je op Volgende om de lampen terug te zien in de Kamer die je hebt geselecteerd.
6. Geef je lampen een naam.
Je kunt de namen van elke lamp die je toevoegt aanpassen en er een pictogram voor kiezen.
Verbinden zonder brug
Bluetooth installatie-instructies
1. Controleer of Bluetooth is ingeschakeld op je mobiele apparaat.
2. Open de Hue app.
3. Open het tabblad Instellingen en tik vervolgens op Apparaten. Tik op het blauwe plus (+) pictogram in de rechterbovenhoek.
4. Scan de QR-code.
Als je nog meer Hue apparaten wilt toevoegen, kun je ze tegelijkertijd scannen en instellen.
Opmerking: als je product geen QR-code heeft, tik je op Geen QR-code om deze toe te voegen door het product op te zoeken of het serienummer te gebruiken.
Koppelen zonder Bridge (direct via lampen die geschikt zijn voor Matter)
Wat je nodig hebt
· Een Hue lamp die voor Matter geschikt is (met Matter logo op de verpakking).
· Een Matter bedieningshub die Thread of een Thread border-router ondersteunt (zoals Apple HomePod Mini, Google Nest Hub 2nd Gen, Amazon Echo 4th Gen).
Installatie-instructies
1. Open je smart home app (Apple Home, Google Home, Alexa)
2. Een nieuw apparaat toevoegen
3. Scan de QR-code op de installatiegids (Matter QR code) of voer de 11-cijferige koppelcode in.
4. Zet de lamp aan en zorg dat hij in de koppelstand staat (knippert of reset indien nodig).
5. Pas de lamp aan: Geef hem een naam, wijs hem toe aan een kamer en test automatiseringen.
Tip: als je lamp eerder verbonden was met een Hue Bridge, moet je deze eerst verwijderen van de Bridge voordat je deze koppelt via Matter.
