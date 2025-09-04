1. Toepasselijkheid:

a. Deze Aanvullende voorwaarden Hue Secure ("Hue Secure Voorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van Philips Hue Secure producten, de Hue Secure producten en de Hue Secure diensten, zoals hieronder beschreven.

b. Om de Philips Hue Secure producten, de Hue Secure producten en Hue Secure diensten te gebruiken, moet je de Hue Gebruikersvoorwaarden, inclusief deze Hue Secure Voorwaarden ('Hue Secure Overeenkomst') accepteren, het juridische contract tussen ons en jezelf dat het gebruik van de Philips Hue Secure producten, de Hue Secure producten en de Hue Secure diensten bepaalt. Als er enige tegenstrijdigheid is tussen de Hue Secure Voorwaarden en de Hue Gebruikersvoorwaarden zullen deze Hue Secure Voorwaarden prevaleren. De Hue Secure Overeenkomst bevat voorwaarden en vereisten die van toepassing zijn op jou en je Geautoriseerde gebruikers en jij bent verantwoordelijk voor de naleving ervan.

2. Hue Secure producten en Hue Secure diensten:

a. De Philips Hue Secure producten, de Hue Secure producten en de Hue Secure diensten bestaan uit:

• de Philips Hue Secure en de Hue Secure hardware-apparaten en de Philips Hue producten en Hue producten die door ons op de verpakking of in marketingmateriaal worden genoemd voor gebruik met de Hue Secure diensten ('Hue Secure producten'); en

• de functies die zijn opgenomen in de Gratis toegang (zoals genoemd in paragraaf 5 5 hieronder), het Hue Secure Basic abonnement of Hue Secure Premium abonnement en die (afhankelijk van je abonnement) functionaliteiten bevat waaronder, maar niet beperkt tot, een tijdlijn van veiligheidsrelevante gebeurtenissen binnen of buiten je huis, de mogelijkheid om de beveiliging van je huis in of uit te schakelen, mobiele pushmeldingen van veiligheidsrelevante gebeurtenissen als je deze hebt geconfigureerd, live videoweergave van Philips Hue Secure of Hue Secure camera's en de mogelijkheid om opnames van gedetecteerde gebeurtenissen af te spelen. Bovendien kun je als Eigenaar (of een Geautoriseerde gebruiker) zelf bepalen wat een veiligheidsrelevante gebeurtenis is en bijvoorbeeld bepaalde delen van een Philips Hue Secure of Hue Secure cameraweergave uitsluiten. Sommige functies (inclusief uitgebreide opslag van videoclips) zijn alleen beschikbaar met een extra betaald Hue Secure Basic of Hue Secure Premium abonnement. Al deze functies zijn beschikbaar via de Hue app. De functies die op jou van toepassing zijn volgens je keuze voor Gratis toegang, Hue Secure Basic of Hue Secure Premium worden gezamenlijk aangeduid als de 'Hue Secure diensten'. De Hue Secure diensten zijn alleen beschikbaar in de VS, Canada, het VK, Ierland, België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Italië, Griekenland, Spanje, Portugal, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Estland, Hongarije, Litouwen, Letland, Polen, Roemenië, Servië, Slovenië en Slowakije.

b. Het is je toegestaan deze Hue Secure producten en Hue Secure diensten te gebruiken volgens de voorwaarden en vereisten die uiteen zijn gezet in de Hue Secure overeenkomst.

3. Gebruikersvoorwaarden:

a. Vereiste producten: de Hue Secure diensten vereisen compatibele Hue Secure producten die afzonderlijk door jou moeten worden aangeschaft en gekoppeld met de Hue app en je Hue gebruikersaccount. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Hue Secure diensten alleen werken met de Hue Secure producten en niet bedoeld zijn om te worden gebruikt met andere producten. Indien je niet langer gerechtigd bent de Hue Secure producten te gebruiken (bijvoorbeeld wegens verkoop), ben je verplicht dergelijke Hue Secure producten onmiddellijk te ontkoppelen.

b. Installatie en gebruik:

• het is jouw verantwoordelijkheid om:

o op de hoogte te zijn van technische en andere vereisten, deze te volgen en vast te houden, strikt overeenkomstig de instructies en specificaties die wij ter beschikken stellen aan jou;

o je Hue Secure producten en Hue Secure diensten uitsluitend te installeren, testen en bedienen in overeenstemming met alle toepasselijke waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies die door ons aan jou beschikbaar zijn gesteld en met de toepasselijke algemene regelgeving en lokale wetten, voorschriften, codes en normen; en

o de batterijen van je Hue Secure producten te vervangen of op te laden wanneer dat nodig is.

• Systeem- en apparaatvereisten: de Hue Secure producten en de Hue Secure diensten vereisen een Hue gebruikersaccount, een werkend Wi-Fi netwerk in je huis, dat verbonden is met een betrouwbare internettoegang met voldoende bandbreedte en een mobiel apparaat met de Hue app. Het is mogelijk dat er ook andere apparaten vereist zijn (zoals door ons aangegeven) voor het gebruik van sommige of alle Hue Secure producten en Hue Secure diensten, zoals een Philips Hue Bridge. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je over alle vereiste systeem- en apparaatelementen beschikt en dat deze compatibel en correct geconfigureerd zijn. Wij kunnen Bluetooth op je mobiele apparaat activeren, zonder voorafgaande kennisgeving, maar dit is afhankelijk van de instellingen van je apparaat, om een goede werking van de Hue Secure producten en de Hue Secure diensten te vergemakkelijken en bepaalde functies mogelijk te maken.

• Wij houden geen toezicht op je Hue Secure producten en wij reageren niet op informatie en gebeurtenissen die worden ontvangen terwijl je de Hue Secure diensten gebruikt. Het is uitsluitend aan jou (of je Geautoriseerde gebruiker) om dergelijke acties te ondernemen, inclusief het doorgeven van gebeurtenisberichten aan je aangewezen contactpersonen. Verder is het jouw eigen verantwoordelijkheid om de juiste reactie te bepalen op alle informatie en gebeurtenissen die je ontvangt tijdens het gebruik van de Hue Secure producten en de Hue Secure diensten en je aanvaardt dat je volledig verantwoordelijk bent voor die reactie en die van je aangewezen contactpersonen. Indien jouw reactie op informatie en gebeurtenissen tijdens het gebruik van de Hue Secure diensten kosten met zich meebrengt, aanvaard je de volledige aansprakelijkheid voor deze kosten. Indien je tijdens het gebruik van de Hue Secure diensten nieuws binnenkrijgt over levensbedreigende situaties, veiligheid, eigendomsrisico's, branden, overstromingen, inbraken, overvallen, medische problemen of andere noodsituaties, moet je onmiddellijk contact opnemen met de politie, brandweer of een geschikte hulpdienst, aangezien wij geen bewakings- of hulpdiensten leveren.

• Als je Hue Secure producten niet correct zijn geïnstalleerd of als een van de sensoren buiten het detectiebereik valt of wordt gehinderd of belemmerd door muren, meubels, persoonlijke eigendommen of andere objecten, kun je te maken krijgen met een vals alarm of detectieproblemen.

• Je garandeert en verklaart dat de installatie en werking van de Hue Secure producten op een professionele manier is uitgevoerd en geen inbreuk maakt op de rechten van derden, met inbegrip van de privacyrechten van anderen. Indien de installatie en werking van de Hue Secure producten inbreuk maakt op de rechten van derden, is het jouw verantwoordelijkheid om, indien van toepassing, alle toestemming van derden te verkrijgen, die nodig kan zijn voor de gewenste installatie en werking van de Hue Secure producten en het gebruik van de Hue Secure diensten.

• Voor zover wettelijk toegestaan wijzen wij hierbij uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de installatie en de werking en/of het gebruik van de Hue Secure producten en de Hue Secure diensten, met inbegrip van elk gebruik van de Hue Secure producten dat in strijd is met toepasselijke algemene regelgeving en lokale wetten, voorschriften, codes of normen.

• De Hue Secure producten en de Hue Secure diensten kunnen tijdelijke onderbrekingen ondervinden als gevolg van veiligheidsredenen, systeemuitval (inclusief uitval van je Wi-Fi-verbinding en onvoldoende bandbreedte), technische problemen, onderhoud, testen, reparatie, updates of andere omstandigheden. Hoewel wij zullen trachten ervoor te zorgen dat het gebruik van de Hue Secure producten en Hue Secure diensten zo ononderbroken mogelijk is binnen de grenzen van de technische en operationele mogelijkheden, bestaat er geen recht op en garanderen wij geen ononderbroken gebruik.

• Elke functie voor geluidsdetectie kan alleen het aangewezen geluid detecteren (bijv. een T3-rookalarm) en is een secundaire maatregel die de aanwezigheid van gevaren (bijv. rook) niet kan detecteren en daarom het primaire apparaat niet mag vervangen (Jouw primaire rookmelder activeert bijvoorbeeld een alarm op basis van aanwezige rook, dat vervolgens kan worden opgevangen door middel van geluidsdetectie. De functie voor geluidsdetectie kan geen betrouwbare detectie van een brand garanderen). Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om het primaire apparaat te gebruiken om het gevaar te detecteren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit of samenhangt met de aanwezigheid van het gevaar. Het gebruik van een functie voor geluidsdetectie is onderhevig aan specifieke vereisten (inclusief bijvoorbeeld de afstand tot het primaire apparaat).

c. Alleen voor woongebruik: de Hue Secure producten en Hue Secure diensten zijn uitsluitend bestemd voor je eigen, individuele en particuliere gebruik in huis. De Hue Secure producten en Hue Secure diensten zijn niet bedoeld voor, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, enig zakelijk of commercieel of ander niet-residentieel gebruik.

d. Geen monitoring van derden: de Hue Secure diensten bieden geen monitoring van derden of hulpdiensten voor noodsituaties; daarom:

• hebben wij geen toegang tot meldingen of realtime opnames;

• monitoren wij geen meldingen en zullen wij in geval van een melding of een noodsituatie geen derden of hulpdiensten naar je huis sturen; en

• zijn we niet verantwoordelijk voor enige vertragingen in de reactietijd van rechtshandhaving of derden.

Alle noodmeldingen, inclusief levensbedreigende situaties, veiligheids- en noodsituaties moeten door jou aan de juiste hulpdiensten worden doorgegeven. IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ HULPDIENSTEN NAAR JE HUIS STUREN IN GEVAL VAN EEN NOODSITUATIE OF ANDERSZINS.

e. Geen eliminatie van gebeurtenissen:

• de Hue Secure producten en de Hue Secure diensten zijn niet bedoeld om ongewenste gebeurtenissen, zoals indringers, inbraken en/of berovingen, te verminderen of te elimineren. Wij verklaren of garanderen dit niet, en je begrijpt en gaat ermee akkoord dat:

o je niet kunt vertrouwen op de Hue Secure producten en Hue Secure diensten om gebeurtenissen zoals inbraken en overvallen of de gevolgen daarvan te voorkomen of tot een minimum te beperken; en

o dat de Hue Secure producten en Hue Secure diensten dergelijke gebeurtenissen of de gevolgen ervan niet kunnen voorkomen of tot een minimum kunnen beperken.

Wij geven geen uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring dat het gebruik van de Hue Secure producten of Hue Secure dergelijke voorvallen of gebeurtenissen of de gevolgen ervan zullen voorkomen of tot een minimum beperken en/of een veiligheidsniveau zullen beïnvloeden of verhogen.

• Je erkent dat de Hue Secure producten en Hue Secure diensten geen vervanging zijn van een door een derde partij gecontroleerd systeem voor noodmeldingen. Onze systemen zijn ontwikkeld om meldingen op een betrouwbare en tijdige manier te leveren, maar wij kunnen niet garanderen dat je alle meldingen tijdig zult ontvangen.

• Je moet je tegen elk risico van verlies te beschermen met de juiste verzekering en je bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle verzekeringen die je noodzakelijk of vereist acht onder de toepasselijke vereisten.

f. Je verantwoordelijkheid om de wet na te leven:

• Privacy en andere toepasselijke algemene regelgeving of lokale wetten, voorschriften, codes of normen die in jouw rechtsgebied van toepassing zijn, kunnen bepaalde verantwoordelijkheden opleggen aan jezelf en het gebruik van de Hue Secure producten en de Hue Secure diensten. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat je als enige verantwoordelijk bent voor de naleving van dergelijke toepasselijke algemene regelgeving of lokale wetten, voorschriften, codes of normen wanneer je de Hue Secure producten en de Hue Secure diensten gebruikt. Dit omvat:

o naleving met betrekking tot het opnemen of delen van video- of audiocontent, met inbegrip van content van derden, openbare ruimten of anderszins, die informatie met betrekking tot de identiteit van een persoon of personen bevat;

o naleving die vereist dat er een melding wordt gedaan aan of dat er toestemming wordt verkregen van derden met betrekking tot je gebruik van de Hue Secure producten of Hue Secure diensten (bijvoorbeeld wetten of voorschriften die vereisen dat je passende signalering ophangt om anderen erop te wijzen dat er een audio/visuele opname plaatsvindt). Wij wijzen je erop dat stickers of soortgelijke materialen die als signalering voor nalevingsdoeleinden kunnen worden opgevat, niet door ons wordt meegeleverd bij Hue Secure producten en dat jij als enige verantwoordelijk blijft voor de naleving van de toepasselijke wetgeving;

o ervoor zorgen dat de Hue Secure producten met audio- en video-opnamemogelijkheden niet zijn gericht op openbare ruimten; en/of zich bevinden in de buurt van een ruimte waar personen een redelijke mate van privacy kunnen verwachten (zoals een badkamer of slaapkamer);

o de naleving van alle vereisten voor de installatie van een Hue Secure product dat visuele en/of audio-opnames maakt, dat dit onder een zodanige hoek wordt geïnstalleerd dat er geen opnames voorbij de grens van jouw eigendom (met inbegrip van openbare voetpaden of wegen) worden gemaakt

o de naleving van alle toepasselijke biometrische privacywetten en je garandeert hierbij dat alle gegevens die in het kader van de Hue Secure diensten worden geüpload ten behoeve van een gezichtsherkenningsfunctie in overeenstemming met dergelijke wetten zijn verkregen;

o de naleving van alle toepasselijke vereisten inzake transparantie of kennisgeving aan autoriteiten;

o de naleving van de toepasselijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens, met inbegrip van de keuze voor een passend abonnement, die daarmee in overeenstemming is; en

o meer in het algemeen de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming.

• Wij zijn niet verantwoordelijk voor jouw gebruik van de Hue Secure diensten of Hue Secure producten als dat op een manier gebeurt dat de wet wordt overtreden of iemands rechten worden geschonden.

• De Hue Secure producten en Hue Secure diensten zijn uitsluitend bestemd voor je eigen, individuele en particuliere gebruik thuis. De wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy waar je woont, kan je bepaalde verantwoordelijkheden opleggen voor je gebruik van de Hue Secure producten en Hue Secure diensten. Voor bepaalde video-, audio- en gezichtsherkenningsgegevens die je verzamelt met behulp van de Hue Secure producten en Hue Secure diensten (bv. video- en audiosignalen en -gegevens) ben jij volgens de toepasselijke wetgeving als Eigenaar of Geautoriseerde gebruiker de beheerder van de gegevens die door deze Hue Secure producten en Hue Secure diensten worden verzameld en zijn wij de verwerker van deze gegevens.

• Met betrekking tot die activiteiten die je onderneemt als Eigenaar of Geautoriseerde gebruiker, waarbij video-opnames of streaming en audio-opnames of streaming door het gebruik van Hue Secure producten en Hue Secure diensten onder de toepasselijke wetgeving kunnen worden gekwalificeerd als huishoudelijke activiteit, zijn wij de gegevensverwerker zoals gedefinieerd in de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (Verordening (EU) 2016/679).

• Wanneer wij optreden als gegevensverwerker van de persoonsgegevens die je hebt verzameld door middel van het gebruik van de Hue Secure producten en Hue Secure diensten, is de overeenkomst inzake gegevensverwerking ('DPA') voor Hue Secure van toepassing. Door de gebruiksvoorwaarden van Hue Secure te aanvaarden, aanvaard je ook de DPA. Je kunt de DPA hier vinden: https://www.philips-hue.com/dataprocessingagreement.

g. Als dingen misgaan:

• Wij zullen trachten ervoor te zorgen dat het gebruik van de Hue Secure diensten zo ononderbroken mogelijk is binnen het bereik van de technische en operationele mogelijkheden, maar wij kunnen geen ononderbroken gebruik beloven. Behalve voor zover vereist door het toepasselijke recht, worden de Hue Secure diensten "IN DE HUIDIGE STAAT" en op basis van "BESCHIKBAARHEID" geleverd en voor zover maximaal is toegestaan door het toepasselijke recht, WIJZEN WIJ ELKE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF HET NIET DOEN VAN EEN INBREUK AF; EN TEVENS ELKE GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT DE HANDELSTRANSACTIES OF WAT BINNEN HET HANDELSVERKEER GEBRUIKELIJK IS. Wij garanderen niet dat de Hue Secure producten en Hue Secure diensten aan je eisen zal voldoen of ononderbroken, veilig of foutloos beschikbaar zal zijn. Wij geven geen garantie met betrekking tot de kwaliteit van informatie of inhoud die via de Hue Secure diensten wordt verstrekt. Wij garanderen niet en wijzen hierbij elke impliciete garantie af dat de werking van de Hue Secure foutloos of ononderbroken zal zijn. De Hue Secure diensten kunnen als gevolg van technische problemen, onderhoud of testen, of Updates tijdelijke onderbrekingen ondervinden.

• Als je een in de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigde consument bent, biedt de consumentenwetgeving van de EER je een wettelijke garantie met betrekking tot de conformiteitseisen van de Hue Secure diensten. Volgens deze garantie zijn wij aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat je tijdens het gebruik van de Hue Secure diensten ontdekt.

• Als je problemen ondervindt met de functionaliteit van de Hue Secure diensten, kun je via onze klantenservice contact met ons opnemen (ga naar deze link om de contactgegevens voor jouw locatie op te zoeken: https://www.philips-hue.com/support#contact) en verleen ons de nodige medewerking, voor zover dat redelijkerwijs gevraagd kan worden. Wij spannen ons in alle redelijkheid in om het door jou gemelde defect te verhelpen in overeenstemming met ons standaardproces dat bestaat uit (i) het verzamelen van gegevens over het gemelde incident uit verschillende bronnen; (ii) het uitvoeren van een effectbeoordeling met behulp van beoordelingsinstrumenten om het incident te prioriteren; en (iii) het definiëren en implementeren van een oplossing die geschikt is voor de toegewezen specifieke prioritering, die een tussenoplossing kan zijn (bv. hotfix of workaround) of een toekomstige update (op de korte of lange termijn) (“Ondersteuningsproces”).

• Indien wij het defect niet kunnen verhelpen in overeenstemming met ons Ondersteuningsproces, heb je recht op de volgende oplossingen voor je betaalde Hue Secure Basic en Hue Secure Premium abonnement (indien en voor zover van toepassing): (i) een evenredige verlaging van het toepasselijke abonnementsgeld; of (ii) een beëindiging van je abonnement en terugbetaling van het pro-rata bedrag dat reeds is betaald voor de periode waarin je een gebrek aan functionaliteit ervaart en eventuele bedragen die reeds zijn betaald voor een toekomstige periode. Ons onvermogen om het gebrek te verhelpen ontstaat wanneer (i) het verhelpen van het gebrek onmogelijk is, (ii) het gebrek niet wordt verholpen omdat dit gepaard gaat met onevenredige kosten, (iii) een gebrek aan overeenstemming blijkt ondanks onze poging om het gebrek te verhelpen, (iv) het gebrek zo ernstig is dat onmiddellijke prijsverlaging of beëindiging gerechtvaardigd is, (v) wij elke aanvullende prestatie weigeren, of (vi) het duidelijk is (met inbegrip van een verklaring van ons) dat wij (binnen een redelijke termijn, of zonder aanzienlijke overlast voor jou) het gebrek niet kunnen verhelpen.

4. Gebruikerscontent:

a. De Hue Secure diensten omvatten de mogelijkheid om audio, video, openen/sluiten en bewegingsgebeurtenissen met tijdstempel en beelden (tekst als subset) vast te leggen en/of op te nemen met behulp van bepaalde Hue Secure producten ('Gebruikerscontent"). Audio, video en beelden (tekst als subset) zijn voor ons niet toegankelijk. De metagegevens over een gebeurtenis op een bepaald tijdstip en de classificatie van de gebeurtenis zelf zijn ons bekend.

b. Jij bent als enige verantwoordelijk voor alle Gebruikerscontent, wij zijn niet aansprakelijk voor de Gebruikerscontent die jijzelf of iemand anders via jouw gebruikersaccount plaatst. Je dient ervoor te zorgen dat de Hue Secure producten alleen Gebruikerscontent opnemen waarvoor je gemachtigd bent. Je mag geen Gebruikerscontent overdragen die door zijn inhoud, vorm, ontwerp of op enige andere wijze de toepasselijke wetgeving of moraal schendt of inbreuk maakt op de rechten van derden. Een schending van een van het voorgaande is reden voor beëindiging van jouw recht op gebruik van of toegang tot de Hue Secure diensten.

c. Wij kunnen de Gebruikerscontent niet bekijken, anders dan (i) de metagegevens waaruit blijkt dat er een gebeurtenis was op een specifiek tijdstip en de classificatie van de gebeurtenis; en (ii) tenzij de Gebruikerscontent door jou (uitsluitend als Admin) is gedownload en naar eigen goeddunken met ons is gedeeld (bijvoorbeeld in verband met kwaliteit en consumentenzorg). Wij kunnen je Gebruikerscontent echter bekendmaken aan de wetshandhaving of een overheidsinstantie, indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Je zult in dat geval volledig met ons moeten samenwerken om aan dergelijke wettelijke vereisten te voldoen. Zie onze Hue Secure – Openbaarmakingsverzoeken https://www.philips-hue.com/en-us/support/legal/product-terms/disclosure-requests.

d. In Canada wonende consumenten: als jouw land van inwoning Canada is, moet je om de Hue Secure dienst te kunnen gebruiken, toestemming geven voor het verwerken van de Gebruikerscontent die nodig is voor het leveren van de Hue Secure diensten. Je geeft daarnaast toestemming om je persoonsgegevens te anonimiseren (een proces waarna het niet langer mogelijk is om de gegevens te koppelen aan een individu (of dit nu op zichzelf staande gegevens zijn of deze zijn gecombineerd met andere gegevens)), voor gebruik voor onze interne bedrijfsdoeleinden.

5. Toegang tot functies; Vergoedingen; Betalingen:

a. Als je je Hue Secure product(en) activeert via de Hue app heb je recht op een proefperiode van dertig (30) dagen ('Proefperiode'). Nadat je Proefperiode is geëindigd, kun je (via de Hue app):

i. bepaalde functies gratis gebruiken ('Gratis toegang'); of

ii. je tegen een extra vergoeding een abonnement afsluiten. Er zijn twee verschillende abonnementen verkrijgbaar, namelijk Hue Secure Basic of Hue Secure Premium. Je kunt kiezen voor een maandelijks of jaarlijks Hue Secure Basic of Hue Secure Premium abonnement, dat door zal lopen totdat je het opzegt. TENZIJ JE ONS VOOR HET EINDE VAN DE DAN GELDIGE ABONNEMENTSPERIODE LAAT WETEN DAT JE JE ABONNEMENT WILT ANNULEREN, BEGRIJP JE DAT JE ABONNEMENT AUTOMATISCH WORDT VERLENGD EN MACHTIG JE ONS OM DE DAN GELDENDE ABONNEMENTSKOSTEN VOOR ELKE VOLGENDE PERIODE IN REKENING TE BRENGEN, MET GEBRUIKMAKING VAN DE BETALINGSMETHODE DIE JE VIA DE DESBETREFFENDE APP STORE HEBT OPGEGEVEN.

b. Een volledige beschrijving van de functies van Gratis toegang, Hue Secure Basic en Hue Secure Premium, samen met de toepasselijke vergoedingen, de betalingsvoorwaarden en opzegtermijnen is te vinden op onze website op https://www.philips-hue.com/securityplans. Hue Secure Basic of Hue Secure Premium-abonnementskosten worden vooraf, op de eerste dag van de abonnementsperiode, maandelijks of jaarlijks in rekening gebracht en worden door jou betaald via de app store (Apple of Google) die jij gebruikt ("Jouw app store") (en volgt daarom de betalingsmethodes die je kiest in je app store en de eventuele voorwaarden daarvan).

c. Wanneer je een bestelling plaatst voor het Hue Secure Basic of het Hue Secure Premium abonnement, ontstaat er een geldig, bindend en afdwingbaar abonnement tussen jou en ons en ben je verplicht de relevante vergoedingen volgens het toepasselijke abonnement te betalen. Als je een in de EER gevestigde consument bent, stem je er uitdrukkelijk mee in dat wij je de diensten van het betreffende abonnement onmiddellijk na aankoop leveren en dat je je herroepingsrecht verliest.

d. Indien wij je betaling via de app store niet ontvangen, behouden wij ons het recht voor je abonnement te annuleren en heb je alleen recht op het gebruik van de Gratis toegang.

e. Op het moment van inschrijving voor een Hue Secure Basic of Hue Secure Premium abonnement gelden de kosten voor de relevante periode waarvoor je de betaling hebt gedaan (bijvoorbeeld, indien jaarlijks, dan van toepassing op die specifieke jaarlijkse periode en indien maandelijks, dan van toepassing op die specifieke maand). Alle tarieven zijn inclusief BTW indien van toepassing in jouw rechtsgebied.

f. We kunnen Gratis toegang, Hue Secure Basic en/of Hue Secure Premium bijwerken door nieuwe functies te introduceren, een functie of onderdeel daarvan (tijdelijk of permanent) te wijzigen of stop te zetten of beperkingen op te leggen voor bepaalde functies en/of de toepasselijke vergoedingen, de betalingsvoorwaarden, opzegtermijnen of andere voorwaarden wijzigen. Elk van deze updates en wijzigingen noemen we een "Abonnementsupdate". Wij zullen je op de hoogte stellen van een Abonnementsupdate (per e-mail of in de Hue app) en gedurende de abonnementsperiode waarin wij je betaling voor een dergelijk abonnement al hebben ontvangen, zal elke Abonnementsupdate beschikbaar zijn voor de rest van de periode waarvoor je hebt betaald. Als je bijvoorbeeld een jaarabonnement hebt en wij extra functies beschikbaar maken in die betreffende jaarperiode waarvoor je al betaald hebt, dan zijn die functies beschikbaar voor gebruik tegen de reeds betaalde vergoeding voor die periode (wij zullen je dus geen extra kosten in rekening brengen voor die toegevoegde functies). Indien je je Hue Secure Basic of Hue Secure Premium abonnement niet wenst voort te zetten als gevolg van een Abonnementsupdate kun je dit abonnement beëindigen in overeenstemming met de toepasselijke opzegtermijn. Je hebt het recht je Hue Secure Basic of Hue Secure Premium abonnement te beëindigen indien de Abonnementsupdate een negatieve invloed heeft op je toegang tot of gebruik van het betreffende abonnement, tenzij deze negatieve invloed slechts gering is. In dat geval heb je het recht je Hue Secure Basic of Hue Secure Premium abonnement kosteloos te beëindigen binnen 30 (dertig) dagen na (i) de ontvangst van de informatie over de Abonnementsupdate of (ii) het tijdstip waarop de Abonnementsupdate van kracht werd, indien dit later is.

6. Schadeloosstelling: DE HUE SECURE OVEREENKOMST IS UITSLUITEND VOOR JOUW VOORDEEL BEDOELD. DAAROM GA JE ERMEE AKKOORD, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT, ONS TE VRIJWAREN, TE VERDEDIGEN, TE ONTSLAAN EN SCHADELOOS TE STELLEN VAN EN TEGEN (I) ALLE CLAIMS, ACTIES, RECHTSZAKEN EN ENIGE ANDERE JURIDISCHE ACTIE DIE DOOR EEN EXTERNE PARTIJ TEGEN ONS WORDT INGESTELD ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE HUE SECURE OVEREENKOMST, DE HUE SECURE PRODUCTEN EN/OF DE HUE SECURE DIENSTEN (EEN "ACTIE VAN EEN EXTERNE PARTIJ”); EN (II) ALLE GERELATEERDE VERLIEZEN, SCHADE, SCHIKKINGEN EN VONNISSEN (INCLUSIEF BETALING VAN ADVOCATENHONORARIA EN KOSTEN DIE WORDEN GEDRAGEN DOOR ONS, BEOORDEELD OF BEVONDEN TEGEN, OF GEMAAKT DOOR ONS, MET BETREKKING TOT OF VOORTVLOEIEND UIT EEN DERGELIJKE ACTIE VAN EEN EXTERNE PARTIJ ("MET EXTERNE PARTIJEN VERBAND HOUDENDE VERLIEZEN”), ZELFS INDIEN DERGELIJKE VORDERINGEN VAN EXTERNE PARTIJEN EN MET EXTERNE PARTIJEN VERBAND HOUDENDE VERLIEZEN VOORTVLOEIEN UIT ONZE NALATIGHEID VAN WELKE AARD OF MATE DAN OOK ONZERZIJDS, SCHENDING VAN EEN OVEREENKOMST OF GARANTIE OF VOORWAARDE, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, NIET-NALEVING VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING, SCHENDING VAN DE PRIVACY OF ANDERE SCHULD. NIETS HIERIN MAG WORDEN GEÏNTERPRETEERD ALS EEN EIS TOT SCHADELOOSSTELLING DIE DIT ARTIKEL GEHEEL OF GEDEELTELIJK NIETIG EN/OF ONUITVOERBAAR ZOU MAKEN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT. DEZE VERPLICHTING TOT SCHADELOOSSTELLING GELDT NIET VOOR OPZETTELIJK, MOEDWILLIG, OPZETTELIJK OF ROEKELOOS WANGEDRAG VAN ONS, OF GROVE NALATIGHEID VAN ONS IN STATEN/PROVINCIES/LANDEN DIE GEEN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GROVE NALATIGHEID TOESTAAN. DE ”EXTERNE PARTIJ” WORDT HIERIN GEDEFINIEERD ALS ELKE PERSOON OF RECHTSPERSOON DIE GEEN PARTIJ IS BIJ DE HUE SECURE OVEREENKOMST, ZOALS EEN ECHTGENOOT, FAMILIELID, GAST, BUURMAN, HUURDER OF VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ.

7. Aansprakelijkheid:

a. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, MEERVOUDIGE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF ADVOCAATKOSTEN) OF WINSTDERVING ALS GEVOLG VAN DE HUE SECURE DIENSTEN, ZELFS ALS WIJ ZIJN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. HET IS MOGELIJK DAT DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAT, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING IS. IN GEEN GEVAL ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS JOU VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN RECHTSZAKEN (HETZIJ CONTRACTUEEL, DOOR ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS) HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT JE EVENTUEEL HEBT BETAALD VOOR DE BETREFFENDE HUE SECURE DIENSTEN IN DE VOORAFGAANDE TWAALF (12) MAANDEN. DEZE BEPERKING IS CUMULATIEF EN WORDT NIET VERHOOGD DOOR HET BESTAAN VAN MEER DAN ÉÉN INCIDENT OF CLAIM. SIGNIFY WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID VAN WELKE AARD DAN OOK VAN ONZE LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS AF. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZIJN WIJ IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE CONTENT (INCLUSIEF GEBRUIKERSCONTENT), INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE CONTENT, OF ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE IS ONTSTAAN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF DE BLOOTSTELLING AAN ENIGE CONTENT DIE IS VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR IS GESTELD VIA DE HUE SECURE DIENSTEN.

b. JE GEBRUIKT DE HUE SECURE DIENSTEN OP EIGEN RISICO. JE BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EEN ADEQUATE BESCHERMING EN BACK-UP VAN JE GEBRUIKERSCONTENT IN VERBAND MET JE GEBRUIK VAN DE HUE SECURE DIENSTEN, EN JE GAAT ERMEE AKKOORD ONS TE VRIJWAREN VAN, EN JE VERBINDT JE ERTOE ONS NIET AAN TE KLAGEN VOOR CLAIMS GEBASEERD OP JE GEBRUIK VAN DE HUE SECURE DIENSTEN, INCLUSIEF CLAIMS VOOR VERLOREN GEGEVENS OF GEBRUIKERSCONTENT.

8. Periode; Beëindiging:

a. Periode: de Hue Secure overeenkomst begint bij het eerste gebruik van een Hue Secure product of de Hue Secure services en eindigt met een opzegging door jezelf of door ons.

b. Beëindiging:

• Je kunt je Hue Secure Basic of Hue Secure Premium abonnement op enig moment beëindigen in overeenstemming met de opzegtermijn van je Hue Secure Basic of Hue Secure Premium abonnement.

• Het recht om te beëindigen om een reden blijft voor zowel ons als jou van kracht.

• Tenzij de beëindiging plaatsvindt zoals hierboven vermeld, blijven de bepalingen van de Hue Secure overeenkomst van toepassing zolang je Hue Secure producten blijft gebruiken.

c. Gevolgen van beëindiging: bij beëindiging van je Hue Secure Basic of Hue Secure Premium abonnement zal alle Gebruikerscontent die door ons namens jou is opgeslagen buiten de nieuwe opslagperiode worden verwijderd. Bij het verwijderen van je Hue account zullen alle meta- en configuratiegegevens van gebeurtenissen worden geanonimiseerd en zal de Gebruikerscontent worden verwijderd.

9. Voorwaarden die op bepaalde landen van toepassing zijn. Dit artikel 9 bevat voorwaarden die van toepassing zijn op inwoners van bepaalde landen. Als er verschillen zijn tussen dit artikel 9 en enige andere bepaling(en) in de Hue Secure overeenkomst, dan gaat dit artikel 9 voor.

a. Artikel 3g (4e opsommingsteken):

i. de volgende zin wordt toegevoegd als je in Tsjechië woont: Met betrekking tot eventuele gebreken heb je rechten die in het Burgerlijk Wetboek uiteen worden gezet.

ii. de volgende zin wordt toegevoegd als je in Hongarije woont: je hebt rechten die in het overheidsbesluit 373/2021 (VI.30.) en het Burgerlijk Wetboek uiteen worden gezet en beide van toepassing zijn.

b. Artikel 5d:

i. wordt volledig vervangen door het volgende, als je in Polen woont: in het geval we je betaling niet ontvangen via de appstore behouden we ons het recht voor om je abonnement te annuleren, binnen zestig (60) dagen van je bestelling, waarna je alleen toegang hebt tot Gratis toegang.

c. Artikel 6:

i. wordt volledig vervangen door het volgende, als je woont in een van de volgende landen: Oostenrijk, België, Kroatië, Tsjechië, Duitsland, Griekenland, Italië, Hongarije, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Zweden, Zwitserland: Je bent aansprakelijk voor toerrekenbare schending van de Hue Secure overeenkomst in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

d. Artikel 7:

i. wordt volledig vervangen door het volgende als je woont in Oostenrijk of Duitsland: alle aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover wij onderworpen zijn aan dwingende aansprakelijkheid, bijvoorbeeld op grond van de Wet Productaansprakelijkheid (“Produkthaftungsgesetz”), in geval van opzet, grove nalatigheid, letsel aan leven, lichaam of gezondheid of schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (“wesentliche Vertragsverletzungen”). Behalve in gevallen van de Wet Productaansprakelijkheid, grove nalatigheid, opzet of letsel aan leven, lichaam of gezondheid, is de aansprakelijkheid voor schending van wezenlijke contractuele verplichtingen echter beperkt tot de voor de contractuele relatie typische, voorzienbare schade.

ii. wordt volledig vervangen door het volgende, als je woont in een van de volgende landen: België, Kroatië, Tsjechië, Griekenland, Italië, Hongarije, Luxemburg, Nederland, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk: alle aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten voor zover dit rechtens is toegestaan. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt echter niet voor enige andere aansprakelijkheid die niet bij wet kan worden uitgesloten, bijvoorbeeld het opzettelijk veroorzaken van schade of schade voor dood of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid.

iii. wordt volledig verwijderd als je woont in Polen, Roemenië, Spanje.

e. Artikel 8c:

i. de volgende zin wordt toegevoegd als je in Tsjechië woont: dit artikel is van toepassing voor zover het toepasselijke recht dat toestaat.

f. Als je in Roemenië woont, is het volgende aanvullende artikel van toepassing: je gaat ermee akkoord dat de Hue Secure overeenkomst geen ongebruikelijke (standaard) clausules bevat, zoals uitdrukkelijk zijn gedefinieerd volgens de Roemeense wet. Je gaat onherroepelijk akkoord en aanvaardt, vanaf de aanvaarding van de Hue Secure overeenkomst, met alle daarin opgenomen clausules, met name (maar niet beperkt tot) de volgende artikelen: 3.b-e, 3.f 1e opsommingsteken 2e item, 3.f 2e opsommingsteken, 4.b en 6.

g. Als je in Canada woont (met uitzondering van de provincie Quebec):

• artikel 9 van de Hue Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de Hue Secure overeenkomst wordt volledig vervangen door:

GESCHILLENBESLECHTING DOOR MIDDEL VAN BINDENDE ARBITRAGE; AFSTAND VAN COLLECTIEVE ACTIE.

Dit artikel is van toepassing als jouw (i) land van verblijf of inwoning Canada is (met uitzondering van de provincie Quebec); of (ii) als jouw land van verblijf of inwoning niet Canada is (met uitzondering van de provincie Quebec), maar je een claim tegen ons indient in Canada (met uitzondering van de provincie Quebec).

a. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT, EN MET UITSLUITING VAN INDIVIDUELE INWONERS VAN DE PROVINCIE QUEBEC, (I) IS DE HUE SECURE OVEREENKOMST ONDERWORPEN AAN HET RECHT VAN DE PROVINCIE ONTARIO. ZONDER INACHTNEMING VAN DE BEPALINGEN INZAKE KEUZE OF CONFLICTENRECHT; EN (II) GAAN JIJ EN WIJ ERMEE AKKOORD AFSTAND TE DOEN VAN ALLE RECHTEN OM VORDERINGEN VOOR EEN RECHTBANK OF EEN JURY TE BRENGEN, OF OM DEEL TE NEMEN AAN EEN COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE ACTIE MET BETREKKING TOT EEN VORDERING. ANDERE RECHTEN DIE JE ZOU HEBBEN ALS JE NAAR DE RECHTER ZOU STAPPEN, KUNNEN OOK NIET BESCHIKBAAR ZIJN OF BEPERKT WORDEN IN ARBITRAGE.

ELKE CLAIM, GESCHIL OF CONTROVERSE (HETZIJ CONTRACTUEEL, UIT ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, HETZIJ REEDS BESTAAND, HUIDIG OF TOEKOMSTIG, EN MET INBEGRIP VAN WETTELIJKE, CONSUMENTENBESCHERMINGS-, GEMEENRECHTELIJKE, OPZETTELIJKE, VERBODS- EN BILLIJKHEIDSCLAIMS) TUSSEN JOU EN ONS, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DE HUE SECURE OVEREENKOMST EN/OF DE HUE SECURE DIENSTEN ZAL UITSLUITEND EN DEFINITIEF WORDEN OPGELOST DOOR BINDENDE ARBITRAGE.

ER IS GEEN RECHTER OF JURY BIJ ARBITRAGE, EN DE RECHTERLIJKE TOETSING VAN EEN ARBITRAAL VONNIS IS BEPERKT. DE ARBITER MOET DEZE HUE SECURE OVEREENKOMST VOLGEN EN KAN DEZELFDE SCHADEVERGOEDING TOEKENNEN ALS EEN RECHTBANK (INCLUSIEF HONORARIA VAN ADVOCATEN).

b. Voor alle geschillen, ongeacht of deze in de rechtbank of in arbitrage worden gevoerd, moet je ons eerst de gelegenheid geven de vordering op te lossen, door een schriftelijke beschrijving van de vordering te sturen naar het adres in artikel (h). Wij komen overeen te goeder trouw over de vordering te onderhandelen. Indien we er niet in slagen de vordering op te lossen binnen zestig (60) dagen nadat wij deze beschrijving van de vordering hebben ontvangen en indien je je te goeder trouw hebt ingespannen om de vordering rechtstreeks met ons op te lossen gedurende die periode, kun je de vordering door middel van arbitrage indienen.

c. ARBITRAGEREGELS EN FORUM. De arbitrage is onderhevig aan de binnenlandse arbitragewet, in de provincie waarin je woont en de arbitrageregels van het ADR Institute of Canada, Inc. (https://adric.ca/rules-codes/arbrules/) ("ADRIC-regels"), zoals van toepassing, in alle opzichten, tenzij hierin uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Arbitrageverzoeken moeten worden ingediend bij het ADR Institute of Canada, Inc. ("ADRIC") en in overeenstemming met de ADRIC-regels worden ingediend: (1) de naam, het telefoonnummer, het postadres en het e-mailadres van de partij die om arbitrage verzoekt; (2) een verklaring van de aangevoerde rechtsvorderingen en de feitelijke grondslagen van deze vorderingen; (3) een beschrijving van de gevraagde oplossing en een nauwkeurige, te goeder trouw gemaakte berekening van het te claimen bedrag (een verzoek om een voorlopige voorziening of advocatenhonoraria telt niet mee voor de berekening van het te claimen bedrag, tenzij met een dergelijke voorlopige voorziening de betaling van geld wordt beoogd); en (4) de handtekening van de partij die om arbitrage verzoekt. Je verzoek om arbitrage moet ook worden ingediend bij de juridische afdeling van Signify op het volgende adres: Signify Canada Ltd. 281 Hillmount Rd Markham, ON Canada L6C 2S3.

Niettegenstaande alles wat op het tegendeel lijkt te wijzen in de ADRIC-regels wordt de arbitrage behandeld door één arbiter (geselecteerd overeenkomstig de ADRIC-regels), die een advocaat of voormalig rechter is. De zetel van de arbitrage is de hoofdstad van de provincie van je hoofdverblijfplaats op de ingangsdatum van deze Hue Secure overeenkomst. Op jouw verzoek kan de arbitragezitting echter plaatsvinden op een locatie binnen 45 kilometer van je hoofdverblijfplaats, vanaf de ingangsdatum van deze Hue Secure overeenkomst. De partijen komen overeen dat de arbitrage virtueel kan verlopen en de arbiter heeft de bevoegdheid om op verzoek van een van beide partijen een virtuele arbitrage te gelasten. Indien ADRIC niet beschikbaar is om te arbitreren, zullen de partijen wederzijds een alternatief arbitragehof kiezen.

d. BEVOEGDHEDEN VAN DE ARBITER - De arbiter heeft de exclusieve bevoegdheid om elk geschil op te lossen met betrekking tot de bemiddelbaarheid en/of uitvoerbaarheid van deze arbitragebepaling, met inbegrip van elke betwisting van onredelijkheid of elke andere betwisting dat de arbitragebepaling of deze Hue Secure overeenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig is. De arbiter zal bevoegd zijn om elke vorm van tegemoetkoming toe te kennen, die volgens de wet of het eigen vermogen in een rechtbank beschikbaar zou zijn. Elke uitspraak van de arbiter zal definitief en bindend zijn voor elk van de partijen en kan als vonnis worden opgevoerd bij elke bevoegde rechtbank.

e. HONORARIA EN KOSTEN VAN DE ADVOCAAT. Wij komen samen overeen dat we verantwoordelijk zullen zijn voor de betaling van het saldo van eventuele initiële indieningskosten op basis van de ADRIC-regels, van meer dan $ 200 voor vorderingen van $ 75.000 of minder. Je kunt aanspraak maken op een vergoeding van de advocaatkosten en onkosten als je in de arbitrage in het gelijk wordt gesteld, voor zover de toepasselijke wetgeving en de ADRIC-regels daarin voorzien. Tenzij de arbiter bepaalt dat je vordering ongegrond was of met het oog op intimidatie werd ingediend, stemmen wij ermee in dat wij niet zullen trachten om de honoraria en kosten van advocaten terug te vorderen indien wij in de arbitrage in het gelijk worden gesteld. Wij doen hierbij afstand van alle rechten die wij krachtens de toepasselijke wetgeving of de ADRIC-regels hebben.

f. AFSTAND VAN COLLECTIEVE ACTIES. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING EN MET UITSLUITING VAN INDIVIDUELE INGEZETENEN VAN DE PROVINCIE QUEBEC, komen de partijen overeen dat zij beiden afstand doen van het recht op rechtspraak door een jury en dat ieder van hen alleen op individuele basis vorderingen tegen de ander kan instellen, en niet als eiser of lid van een groep in een vermeende collectieve rechtszaak. GROEPSARBITRAGES EN COLLECTIEVE RECHTSZAKEN ZIJN NIET TOEGESTAAN. WIJ KOMEN SAMEN OVEREEN DAT ALLE PROCEDURES, HETZIJ IN ARBITRAGE OF IN DE RECHTBANK, UITSLUITEND OP INDIVIDUELE BASIS ZULLEN WORDEN GEVOERD EN NIET IN EEN COLLECTIEVE, MASSA- OF REPRESENTATIEVE ACTIE OF ALS LID VAN EEN COLLECTIEVE, GECONSOLIDEERDE OF REPRESENTATIEVE ACTIE. De arbiter mag de vorderingen van niet meer dan één persoon consolideren en mag niet anderszins een representatieve of collectieve procedure voorzitten. De arbiter is niet bevoegd om de afdwingbaarheid van deze afstandsverklaring van groepsarbitrage te beoordelen en elke betwisting van de afstandsverklaring van groepsarbitrage kan alleen worden ingebracht bij een bevoegde rechtbank.

Indien een bepaling van deze arbitrageovereenkomst onafdwingbaar wordt geacht, wordt de onafdwingbare bepaling doorgestreept en worden de overige arbitragebepalingen afgedwongen.

g. UITZONDERINGEN OP DE ARBITRAGE. Niettegenstaande het voorgaande behoudt elke partij het recht om een geschil te laten behandelen door een rechtbank voor geringe vorderingen, mits het geschil binnen de bevoegdheidsgrenzen van die rechtbank valt en anderszins voor die rechtbank in aanmerking komt, er een geïndividualiseerde tegemoetkoming wordt nagestreefd, zolang de vordering bij die rechtbank blijft en er niet wordt doorverwezen naar of in beroep wordt gegaan bij een rechtbank met algemene rechtsbevoegdheid.

Niettegenstaande iets anders in dit artikel, belet niets in dit artikel je om aangifte te doen bij of een claim, aanvraag of aanklacht in te dienen bij een toepasselijke overheids- of administratieve instantie of rechtbank, of om een tegemoetkoming te vragen onder de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming indien en voor zover de voorwaarden van de toepasselijke wetgeving je daartoe het recht geven en een exclusief voorafgaande arbitrage uitsluiten. Dit artikel belet ook niet dat federale, provinciale of lokale administratieve instanties vorderingen beoordelen en op die vorderingen gebaseerde rechtsmiddelen toekennen, indien en voor zover de voorwaarden van de toepasselijke wetgeving een exclusieve arbitrage voorafgaand aan het geschil uitsluiten. Niets in dit artikel belet of verontschuldigt een partij om aan eventuele opschortende voorwaarden te voldoen en/of administratieve rechtsmiddelen krachtens de toepasselijke wetgeving te gebruiken, voordat er een kennisgeving van een verzoek om arbitrage wordt ingediend. Geschillen tussen de partijen die niet kunnen worden onderworpen aan arbitrage voorafgaand aan het geschil, inclusief zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving, zijn uitgesloten van de dekking van dit artikel.

h. OPT-OUT: Niettegenstaande het bovenstaande kun je ervoor kiezen om je vordering in rechte te vervolgen als je je binnen dertig dagen na de datum waarop je de Hue Secure overeenkomst via onze app hebt geaccepteerd, afmeldt voor dit artikel 9. Je kunt je afmelden via Canada Arbitration Opt-Out (onetrust.com) of door ons een schriftelijke kennisgeving te sturen met je voornaam, achternaam en het e-mailadres dat je mogelijk hebt gebruikt om informatie op onze website en/of app in te dienen.

Signify Canada Ltd.

Attn: Legal Department - Hue Secure Subscription Arbitration Opt-Out

281 Hillmount Rd

Markham, ON Canada L6C 2S3

i. Als je afziet van dit artikel of als artikel 9 onuitvoerbaar blijkt te zijn of als deze niet op jou van toepassing is, dan is artikel 9 in zijn geheel nietig. In dat geval onderwerp je je hierbij onherroepelijk aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de provincie Ontario, voor de beslechting van een rechtszaak of gerechtelijke procedure die op basis van dit artikel is toegestaan. Indien een deel van dit artikel onwettig, nietig of onuitvoerbaar wordt geacht door een arbiter of een bevoegde rechtbank, zal dit artikel in zijn geheel niet onwettig, nietig of onuitvoerbaar worden geacht, maar zal alleen dat deel van het artikel dat onwettig, nietig of onuitvoerbaar is uit dit artikel worden geschrapt.

h. Als je in de Verenigde Staten van Amerika woont:

• artikel 9 van de Hue Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de Hue Secure overeenkomst wordt volledig vervangen door:

GESCHILLENBESLECHTING DOOR MIDDEL VAN BINDENDE ARBITRAGE; AFSTAND VAN COLLECTIEVE ACTIE.

Dit artikel 9 is van toepassing als jouw (i) land van verblijf of inwoning de Verenigde Staten is; of (ii) als jouw land van verblijf of inwoning niet de Verenigde Staten is, maar je een claim tegen ons indient in de Verenigde Staten.

a. DE HUE SECURE OVEREENKOMST IS ONDERWORPEN AAN HET RECHT VAN DE STAAT NEW JERSEY, ZONDER INACHTNEMING VAN DE BEPALINGEN INZAKE KEUZE OF CONFLICTENRECHT; EN (II) GAAN JIJ EN WIJ ERMEE AKKOORD AFSTAND TE DOEN VAN ALLE RECHTEN OM VORDERINGEN VOOR EEN RECHTBANK OF EEN JURY TE BRENGEN, OF OM DEEL TE NEMEN AAN EEN COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE ACTIE MET BETREKKING TOT EEN VORDERING. ANDERE RECHTEN DIE JE ZOU HEBBEN ALS JE NAAR DE RECHTER ZOU STAPPEN, KUNNEN OOK NIET BESCHIKBAAR ZIJN OF BEPERKT WORDEN IN ARBITRAGE.

ELKE CLAIM, GESCHIL OF CONTROVERSE (HETZIJ CONTRACTUEEL, UIT ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, HETZIJ REEDS BESTAAND, HUIDIG OF TOEKOMSTIG, EN MET INBEGRIP VAN WETTELIJKE, CONSUMENTENBESCHERMINGS-, GEMEENRECHTELIJKE, OPZETTELIJKE, VERBODS- EN BILLIJKHEIDSCLAIMS) TUSSEN JOU EN ONS, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DE HUE SECURE OVEREENKOMST EN/OF DE HUE SECURE DIENSTEN ZAL UITSLUITEND EN DEFINITIEF WORDEN OPGELOST DOOR BINDENDE ARBITRAGE.

ER IS GEEN RECHTER OF JURY BIJ ARBITRAGE, EN DE RECHTERLIJKE TOETSING VAN EEN ARBITRAAL VONNIS IS BEPERKT. DE ARBITER MOET DEZE HUE SECURE OVEREENKOMST VOLGEN EN KAN DEZELFDE SCHADEVERGOEDING TOEKENNEN ALS EEN RECHTBANK (INCLUSIEF HONORARIA VAN ADVOCATEN).

b. Voor alle geschillen, ongeacht of deze in de rechtbank of in arbitrage worden gevoerd, moet je ons eerst de gelegenheid geven de vordering op te lossen, door een schriftelijke beschrijving van de vordering te sturen naar Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807 en een kopie ervan naar de juridische afdeling van Signify op hetzelfde adres. Wij komen overeen te goeder trouw over de vordering te onderhandelen. Indien we er niet in slagen de vordering op te lossen binnen zestig (60) dagen nadat wij deze beschrijving van de vordering hebben ontvangen en indien je je te goeder trouw hebt ingespannen om de vordering rechtstreeks met ons op te lossen gedurende die periode, kun je de vordering door middel van arbitrage indienen.

c. De arbitrage zal worden uitgevoerd door de American Arbitration Association ("AAA") in overeenstemming met de op dat moment geldende Consumer Arbitration Rules en de Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (de "AAA Rules"), behalve zoals gewijzigd door dit artikel 9. (De AAA Rules zijn beschikbaar op adr.org). In het bijzonder bepalen de Consumer Arbitration Rules:

• claims die worden ingediend bij AAA online (www.adr.org);

• arbiters moeten neutraal zijn en geen enkele partij mag eenzijdig een arbiter kiezen;

• arbiters moeten elke partijdigheid, elk belang bij het resultaat van de arbitrage of elke relatie met een partij openbaar maken;

• partijen behouden het recht om voor bepaalde vorderingen naar keuze een vordering in te stellen bij de rechtbank voor geringe vorderingen;

• de initiële indieningskosten voor de consument bedraagt maximaal $ 200;

• de consument mag de plaats van de hoorzitting kiezen en kan ervoor kiezen rechtstreeks, per telefoon, per videoconferentie of, voor vorderingen van minder dan $25.000, door het indienen van documenten deel te nemen;

• de arbiter kan elk middel toekennen dat de partijen in de rechtbank hadden kunnen verkrijgen om de individuele vordering van de partij op te lossen.

De arbitrage wordt uitgevoerd met een enkele neutrale arbiter, die zich bevindt op of nabij de plaats waar de arbitrage zal plaatsvinden. De arbitrage zal plaatsvinden op een locatie die voor jou redelijkerwijs geschikt is. De arbiter heeft de exclusieve bevoegdheid om elk geschil op te lossen met betrekking tot de bemiddelbaarheid en/of uitvoerbaarheid van deze arbitragebepaling, met inbegrip van elke betwisting van onredelijkheid of elke andere betwisting dat de arbitragebepaling of deze Hue Secure overeenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig is. De arbiter zal bevoegd zijn om elke vorm van tegemoetkoming toe te kennen, die volgens de wet of het eigen vermogen in een rechtbank beschikbaar zou zijn. Elke uitspraak van de arbiter zal definitief en bindend zijn voor elk van de partijen en kan als vonnis worden opgevoerd bij elke bevoegde rechtbank.

d. WIJZIGING VAN AAA RULES - HONORARIA EN KOSTEN VAN DE ADVOCAAT. Wij komen samen overeen dat we verantwoordelijk zullen zijn voor de betaling van het saldo van eventuele initiële indieningskosten op basis van de AAA Rules, van meer dan $ 200 voor vorderingen van $ 75.000 of minder. Je kunt aanspraak maken op een vergoeding van de advocaatkosten en onkosten als je in de arbitrage in het gelijk wordt gesteld, voor zover de toepasselijke wetgeving en de AAA Rules daarin voorzien. Tenzij de arbiter bepaalt dat je vordering ongegrond was of met het oog op intimidatie werd ingediend, stemmen wij ermee in dat wij niet zullen trachten om de honoraria en kosten van advocaten terug te vorderen indien wij in de arbitrage in het gelijk worden gesteld. Wij doen hierbij afstand van alle rechten die wij krachtens de toepasselijke wetgeving of de ADRIC-regels hebben.

e. AFSTAND VAN COLLECTIEVE ACTIES. De partijen komen overeen dat zij beiden afstand doen van het recht op rechtspraak door een jury en dat ieder van hen alleen op individuele basis vorderingen tegen de ander kan instellen, en niet als eiser of lid van een groep in een vermeende collectieve rechtszaak. GROEPSARBITRAGES EN COLLECTIEVE RECHTSZAKEN ZIJN NIET TOEGESTAAN. WIJ KOMEN SAMEN OVEREEN DAT ALLE PROCEDURES, HETZIJ IN ARBITRAGE OF IN DE RECHTBANK, UITSLUITEND OP INDIVIDUELE BASIS ZULLEN WORDEN GEVOERD EN NIET IN EEN COLLECTIEVE, MASSA- OF REPRESENTATIEVE ACTIE OF ALS LID VAN EEN COLLECTIEVE, GECONSOLIDEERDE OF REPRESENTATIEVE ACTIE. De arbiter mag de vorderingen van niet meer dan één persoon consolideren en mag niet anderszins een representatieve of collectieve procedure voorzitten. De arbiter is niet bevoegd om de afdwingbaarheid van deze afstandsverklaring van groepsarbitrage te beoordelen en elke betwisting van de afstandsverklaring van groepsarbitrage kan alleen worden ingebracht bij een bevoegde rechtbank.

Indien een bepaling van deze arbitrageovereenkomst onafdwingbaar wordt geacht, wordt de onafdwingbare bepaling doorgestreept en worden de overige arbitragebepalingen afgedwongen.

f. Het recht op arbitrage in het kader van deze Hue Secure overeenkomst wordt beschermd door, en elke arbitrage is onderhevig aan de Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §§ 1 en volgende). Beide partijen komen overeen dat de relatie tussen de partijen betrekking heeft op handel tussen verschillende staten. Een uitspraak over de aldus gedane uitspraak kan worden gedaan in een bevoegde rechtbank, of er kan een verzoek worden ingediend bij een dergelijke rechtbank voor een gerechtelijke aanvaarding van een uitspraak en een bevel tot tenuitvoerlegging, al naar gelang het geval.

UITZONDERINGEN OP DE ARBITRAGE. Niettegenstaande het voorgaande behoudt elke partij het recht om een geschil te laten behandelen door een rechtbank voor geringe vorderingen, mits het geschil binnen de bevoegdheidsgrenzen van die rechtbank valt en anderszins voor die rechtbank in aanmerking komt, er een geïndividualiseerde tegemoetkoming wordt nagestreefd, zolang de vordering bij die rechtbank blijft en er niet wordt doorverwezen naar of in beroep wordt gegaan bij een rechtbank met algemene rechtsbevoegdheid.

Versie september 2025 - geldig vanaf App 5