Laat ons weten dat je je aankoop wilt retourneren. Je hebt je bestelnummer nodig, die je terug kunt vinden in de e-mail met de bevestiging van je bestelling.
Bestelstatus en retourzendingen
Wil je de status van je bestelling bekijken of iets retourneren dat je in de Philips Hue winkel hebt gekocht? Geen probleem? Je kunt je aankoop binnen 30 dagen na aankoop gratis retourneren.
Een product retourneren
Registreer je retourzending
Print het label uit
We sturen je per e-mail een verzendlabel dat je kunt uitprinten en kunt gebruiken om je producten gratis naar ons terug te sturen.
Stuur je product terug
Plaats het product in een doos, plak het label aan de buitenkant en breng het naar een van de bezorgdiensten.
Vragen en antwoorden
Ik heb een product gekocht en wil deze retourneren. Volgens de website wordt mijn bestelling nog steeds verwerkt. Wanneer kan ik beginnen met retourneren?
Ik heb een product gekocht en wil deze retourneren. Volgens de website wordt mijn bestelling nog steeds verwerkt. Wanneer kan ik beginnen met retourneren?
Ik heb een pakket of meerdere producten gekocht in een aanbieding. Hoe kan ik deze producten retourneren?
Ik heb een pakket of meerdere producten gekocht in een aanbieding. Hoe kan ik deze producten retourneren?
Hoe lang heb ik om mijn producten te retourneren?
Hoe lang heb ik om mijn producten te retourneren?
Waar kan ik mijn bestelnummer vinden?
Waar kan ik mijn bestelnummer vinden?
Waar gaat het geld van mijn restitutie naartoe?
Waar gaat het geld van mijn restitutie naartoe?
Krijg ik de oorspronkelijke verzendkosten vergoed?
Krijg ik de oorspronkelijke verzendkosten vergoed?
Hoeveel kost het om een product te retourneren?
Hoeveel kost het om een product te retourneren?
Moet het product ongebruikt en in de oorspronkelijke verpakking worden geretourneerd?
Moet het product ongebruikt en in de oorspronkelijke verpakking worden geretourneerd?
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.