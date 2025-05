Forbindes med en trådløs Hue Dimmer switch, som giver enkel trådløs styring

Få fuld kontrol over din Philips Hue belysning med den trådløse Hue Dimmer switch, som gør det muligt at tænde eller slukke for lyset, skifte mellem fire forskellige belysningsløsninger og dæmpe det til den ønskede lysstyrke. Den er nem og hurtig at montere: du skal bare forbinde kontakten med lampen eller pæren og placere kontakten, hvor du har lyst. Så nemt er det.