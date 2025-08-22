LED-teknologi

Hvorfor er intelligent belysning LED? Et par grunde:

1. De bliver ikke varme som andre typer lyskilder, som ville beskadige den chip, der gør dem intelligente.

2. LED'er har allerede intern elektronik, så det er nemt at inkludere smart-chippen.

3. De kan skabe millioner af farver.

4. De er den nuværende standard inden for hjemmebelysning, delvis på grund af LED-energieffektiviteten.

Så det er et akronym af vejen. Der er et par andre, som RGB, IC, WW... disse akronymer refererer til farverne på LED'erne.

Vidste du det? Signify, firmaet bag Philips Hue, står også bag Color Kinetics, som fokuserer på "dynamiske arkitektoniske belysningssystemer" (det vil sige avanceret professionel belysning til arenaer og lysshows og lignende). Et af deres største forskningsområder er farver – det betyder, at vi har adgang til det bedste af det bedste inden for farvebelysning.