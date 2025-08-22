Intelligent belysning er en måde at få endnu mere ud af dit lys på.
Hvad er intelligent belysning?
Hvordan fungerer intelligent belysning?
Intelligente lyskilder har en chip indeni, så de kan kommunikere trådløst med andre enheder. Hver lyskilde kan oprette forbindelse til en app, en Smart home assistent eller andet intelligent tilbehør, så du kan automatisere dit lys, skifte farver eller fjernstyre dem.
Så hvordan adskiller de sig fra almindelige lyskilder? Almindelige lyskilder kan kun tænde eller slukke. Du kan dæmpe dem, men kun med en vægkontakt.
Intelligent belysningsteknologi
Der er flere teknologier, der kan gøre belysningen intelligent. Zigbee, Bluetooth og Wi-Fi er de mest populære.
Zigbee-belysning
Zigbee er en type trådløs kommunikationsprotokol, der gør det muligt for smarte enheder at "tale" med hinanden. Det er almindeligt inden for Smart home-teknologi, fordi det er meget sikkert, lavt strømforbrug (dine intelligente kontakter dræner ikke deres batterier!) og fungerer, selv når Wi-Fi er nede.
Wi-Fi-belysning
Wi-Fi er en populær teknologi til intelligent belysning, fordi den er velkendt. Dine lyskilder bruger dit hjems Wi-Fi-netværk til at kommunikere med hinanden. Der er dog ulemper ved at bruge denne teknologi: dit Wi-Fi kan blive overbelastet, lyskilderne virker ikke, når routeren er nede, og rækkevidden er begrænset til dit Wi-Fi-signal.
Bluetooth-belysning
Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi, der bruger RF-signaler til at sende data. Det er nemt, kræver ingen anden hardware og er tilgængeligt for næsten alle. Men Bluetooth gemmer kun begrænsede data pr. enhed, og det kan kun bruges inden for korte afstande.
Kræver en hub
Styr lyset, uanset hvor du er
Gør ikke dit Wi-Fi langsommere*
Fungerer selv når Wi-Fi er nede**
Styr lyset med en app
Automatiser lyset
Indstil timere
Synkroniser lyset med TV, musik og spil
Stemmestyring
Tilføj og tilpas ethvert intelligent tilbehør
Tilføj udendørsbelysning
*Zigbee og Wi-Fi bruger det samme frekvensbånd (2,4 GHz), men Zigbee bruger ikke nogen Wi-Fi-båndbredde til at styre lyset.
**Lyskilderne kan styres via intelligente kontakter og automatiseringer, men ikke via appen og fjernstyring.
Hvad er en intelligent hub?
Zigbee intelligent belysning bliver virkelig intelligent, når den tilsluttes en intelligent hub, der opretter et superhurtigt Zigbee netværk mellem enhederne og forbinder dem til internettet.
Når signalet er etableret, danner lyskilderne et mesh-netværk. Det er grunden til, at du kan tilføje lyskilder overalt i dit hjem, og de virker alle sammen — fordi hver lyskilde er en repeater, der udvider og styrker Zigbee-netværket.
I Philips Hue systemet er der to hubs: Hue Bridge og Hue Bridge Pro.
LED-teknologi
Hvorfor er intelligent belysning LED? Et par grunde:
1. De bliver ikke varme som andre typer lyskilder, som ville beskadige den chip, der gør dem intelligente.
2. LED'er har allerede intern elektronik, så det er nemt at inkludere smart-chippen.
3. De kan skabe millioner af farver.
4. De er den nuværende standard inden for hjemmebelysning, delvis på grund af LED-energieffektiviteten.
Så det er et akronym af vejen. Der er et par andre, som RGB, IC, WW... disse akronymer refererer til farverne på LED'erne.
Vidste du det? Signify, firmaet bag Philips Hue, står også bag Color Kinetics, som fokuserer på "dynamiske arkitektoniske belysningssystemer" (det vil sige avanceret professionel belysning til arenaer og lysshows og lignende). Et af deres største forskningsområder er farver – det betyder, at vi har adgang til det bedste af det bedste inden for farvebelysning.
RGB lys
Betyder "rød, grøn, blå".
RGB-lys blander røde, grønne og blå LED'er (lysets primærfarver) for at skabe en lang række farver – over 16 millioner, for at være lidt mere præcis. RGB lys har ikke hvide LED'er, men kan stadig producere en hvid nuance ved at blande rød, grøn og blå. Denne lystype kan kun producere én farve lys ad gangen.
RGBIC lys
Betyder "rød, grøn, blå" og "selvstændig styring."
Du kan også støde på "selvstændig styring" eller "selvstændig chip", men det betyder det samme: du kan styre de forskellige LED'er individuelt, så de viser flere farver på samme tid.
RGBA lys
Betyder "rød, grøn, blå, ravgul".
RGBA-lys bruger ravfarvet lys oveni rød, grøn og blå, så de kan vise et bredere udvalg af gult lys, herunder orange og guld.
RGBW lys
Betyder "rød, grøn, blå, varm hvid".
RGBW-lys (kaldes også nogle gange RGBWW-lys, hvilket er lidt forvirrende) har også en varm hvid chip, som tilføjer tusindvis af hvide lysnuancer. Sådan får du et spektrum af varmt til køligt hvidt lys.
RGBWW lys
Betyder "rød, grøn, blå, kølig hvid, varm hvid."
De to forskellige hvide LED'er betyder, at lyset kan producere endnu mere intense farver. De fleste Philips Hue farvede lyskilder har denne teknologi.
RGBWWIC lys
Betyder "rød, grøn, blå, kølig hvid, varm hvid" og "uafhængig styring."
Dette er den teknologi, som de fleste Philips Hue gradient lyskilder har. Du får alle de lysfarver, du ønsker, og du kan indstille flere farver på samme tid. Med vores gradientlys styrer du grupper af LED'er i stedet for enkelte LED'er ad gangen - dette hjælper med at skabe en blanding af farver.
Hvorfor har du brug for intelligent belysning?
Fordelene ved intelligent belysning stopper ikke ved fjernstyring af dit lys.
Bekvemmelighed
Lys, der gør hvad du vil, når du vil. Gå forbi, og lyset tændes. Er det sengetid? Lyset dæmpes automatisk. Har du hænderne fulde? Fortæl din Smart home-assistent, hvad den skal gøre. Intelligent belysning er ikke bare smart – det gør livet en lille smule lettere.
Stemmestyring
En af de mest efterspurgte funktioner i intelligent belysning er stemmestyring, som lader dig justere dit lys med en kommando. "Alexa, tænd lyset." "Siri, gør stuen hyggelig."
Automatiseringer
Planlæg det sådan, at dine lys tænder og slukker på bestemte tidspunkter - og med bestemte indstillinger. Derudover giver specielle automatiseringer som Vågn op og Gå i seng dig endnu mere avanceret funktionalitet.
Dæmp lyset nemt
Traditionelle pærer kan styres via en vægkontakt, der er tilsluttet dit hjems elektricitet. Med intelligent belysning kan du dæmpe lyset med appen, intelligente kontakter og endda din stemme.
Surround-belysning
Synkroniser dine lyskilder med dit TV eller computer, og se dit lys danse, blinke, dæmpe op og ned og skifte farve i takt med indholdet på skærmen.
Få fede lyseffekter
Få dit lys til at funkle, efterligne en pejs eller blinke som stjernehimlen. Du kan endda få dit lys til at skifte mellem farverne.
Opret forbindelse til andre enheder
Med kommunikationsprotokoller som Matter er det nemt at skabe et helt smart hjem. Brug dit smarte belysningssystem med andre tilsluttede enheder, såsom kameraer, højttalere, termostater og hjemmeassistenter.
Vi anbefaler…
Hue
Bridge Pro
679,00 kr.
Hue White and color ambiance
Startsæt: 3 x E27 pærer (1100) + Dimmer switch + Bridge Pro
1.499,00 kr.
Spørgsmål og svar
Hvem opfandt intelligent belysning?
Skal jeg vælge en intelligent pære eller en intelligent kontakt?
Hvad er individuelt adresserbare LED'er?
Hvad er forskellen mellem RGBA og RGBWW?
Hvordan sikrer Philips Hue, at alle lyskilderne har samme farve?
Hvad gør Philips Hue farvede lyskilder anderledes?
