Support
LED-pærer

Intelligente LED-pærer

Med flere forskellige former og fatninger kan vores intelligente LED-pærer passe til næsten enhver lampe i dit hjem – hvilket gør det let at tilføje intelligent belysning i hele dit hjem.

122 produkter
Alle produkter Startsæt (25) Pærer (122) Lightstrips (39) Sikkerhed (39)
Blød varm hvid

Blød varm hvid

(18)

Varm til kølig hvid

Varm til kølig hvid

(34)

Farvet lys

Farvet lys

(39)

Nyhed
Nærbillede af forsiden af A60 - E27 pære - 1600 - 1-pak

White and color ambiance

A60 - E27 pære - 1600 - 1-pak
Op til 1600 lumen
Fuldspektret dagslys
Ultralav lysdæmpning 0,2%
Chromasync™ præcisionsfarve
Nyhed
Nærbillede af forsiden af Essential GU10 - spots - 345 lm - 4,7 W - 4-pak

Pære

Essential GU10 - spots - 345 lm - 4,7 W - 4-pak
Op til 345 lumen
Essential hvidt lys
Lav dæmpning ned til 2%​
Essential farvet lys

Bright home security

Lad lyset arbejde sammen med Secure-systemet for at give dig ro i sindet lige ved hånden.

Lær mere
Nyhed
Nærbillede af forsiden af Essential GU10 - spots - 345 lm - 4,7 W - 3-pak

Pære

Essential GU10 - spots - 345 lm - 4,7 W - 3-pak
Op til 345 lumen
Essential hvidt lys
Lav dæmpning ned til 2%​
Essential farvet lys
Nyhed
Nærbillede af forsiden af A60 - A60 pære - 1100 - 1-pak

White ambiance

A60 - A60 pære - 1100 - 1-pak
Op til 1100 lumen
Fuldspektret dagslys
Ultralav lysdæmpning 0,2%
Styr med app eller stemme
Nyhed
Nærbillede af forsiden af A60 - A60 pære - 1100 - 1-pak

White ambiance

A60 - A60 pære - 1100 - 1-pak
Op til 1100 lumen
Fuldspektret dagslys
Ultralav lysdæmpning 0,2%
Styr med app eller stemme
Nyhed
Nærbillede af forsiden af Essential A60 - E27 pære - 806 lm - 8 W - 2-pak

Pære

Essential A60 - E27 pære - 806 lm - 8 W - 2-pak
Op til 806 lumen
Essential hvidt lys
Lav dæmpning ned til 2%​
Essential farvet lys
Nyhed
Nærbillede af forsiden af A60 - A60 pære - 1100 - 1-pak

White and color ambiance

A60 - A60 pære - 1100 - 1-pak
Op til 1100 lumen
Fuldspektret dagslys
Ultralav lysdæmpning 0,2%
Chromasync™ præcisionsfarve
Nyhed
Nærbillede af forsiden af A60 - E27 pære - 1600 - 1-pak

White

A60 - E27 pære - 1600 - 1-pak
Op til 1600 lumen
Varmt hvidt lys
Ultralav lysdæmpning 5%
Styr med app eller stemme
Nyhed
Nærbillede af forsiden af A60 - E27 pære - 1600 - 1-pak

White ambiance

A60 - E27 pære - 1600 - 1-pak
Op til 1600 lumen
Fuldspektret dagslys
Ultralav lysdæmpning 0,2%
Styr med app eller stemme
Nyhed
Nærbillede af forsiden af A60 - E27 pære - 810 - 1-pak

White

A60 - E27 pære - 810 - 1-pak
Op til 810 lumen
Varmt hvidt lys
Ultralav lysdæmpning 5%
Styr med app eller stemme
Nyhed
Nærbillede af forsiden af Essential GU10 - spots - 345 lm - 4,7 W - 2-pak

Pære

Essential GU10 - spots - 345 lm - 4,7 W - 2-pak
Op til 345 lumen
Essential hvidt lys
Lav dæmpning ned til 2%​
Essential farvet lys
Nyhed
Nærbillede af forsiden af A60 - A60 pære - 1100 - 1-pak

White

A60 - A60 pære - 1100 - 1-pak
Op til 1100 lumen
Varmt hvidt lys
Ultralav lysdæmpning 5%
Styr med app eller stemme
1-12 af 122

Guide til intelligente LED-pærer

Hvad er forskellen på intelligente White ambiance pærer og White pærer?

Hvor længe holder intelligente pærer?

Hvor kraftigt lyser intelligente pærer?

Virker intelligente pærer også, når Wi-Fi-signalet er nede?

Hvordan fungerer intelligente LED-pærer?

Fungerer intelligente pærer i en hvilken som helst lampe?

Har alle intelligente LED-pærer brug for en intelligent hub?

Hvilke typer sikkerhedsbelysning findes der?

Jeg har brug for hjælp med min intelligente pære. Hvad skal jeg gøre?

Er intelligente pærer Bluetooth-kompatible?

Er alle intelligente pærer med LED?

Lær mere om intelligente LED-pærer

Intelligente LED pærer

Introduktionen til intelligent belysning

Hvis du stadig undrer dig over, hvad intelligente pærer virkelig kan gøre, skal du starte med vores guide til intelligent belysning.

MR16 og GU10 LED spots

MR16 vs. GU10 pærer

Disse to superhelte inden for belysning er kompakte og gode til at rette lyset præcis derhen, hvor du har brug for det. Men hvad er forskellen på MR16 og GU10 pærer?

*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay