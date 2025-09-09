Med flere forskellige former og fatninger kan vores intelligente LED-pærer passe til næsten enhver lampe i dit hjem – hvilket gør det let at tilføje intelligent belysning i hele dit hjem.
White and color ambiance
A60 - E27 pære - 1600 - 1-pak
Nuværende pris er {currentPrice}
Pære
Essential GU10 - spots - 345 lm - 4,7 W - 4-pak
Nuværende pris er {currentPrice}
Bright home security
Lad lyset arbejde sammen med Secure-systemet for at give dig ro i sindet lige ved hånden.Lær mere
Pære
Essential GU10 - spots - 345 lm - 4,7 W - 3-pak
Nuværende pris er {currentPrice}
White ambiance
A60 - A60 pære - 1100 - 1-pak
Nuværende pris er {currentPrice}
White ambiance
A60 - A60 pære - 1100 - 1-pak
Nuværende pris er {currentPrice}
Pære
Essential A60 - E27 pære - 806 lm - 8 W - 2-pak
Nuværende pris er {currentPrice}
White and color ambiance
A60 - A60 pære - 1100 - 1-pak
Nuværende pris er {currentPrice}
White
A60 - E27 pære - 1600 - 1-pak
Nuværende pris er {currentPrice}
White ambiance
A60 - E27 pære - 1600 - 1-pak
Nuværende pris er {currentPrice}
White
A60 - E27 pære - 810 - 1-pak
Nuværende pris er {currentPrice}
Pære
Essential GU10 - spots - 345 lm - 4,7 W - 2-pak
Nuværende pris er {currentPrice}
White
A60 - A60 pære - 1100 - 1-pak
Nuværende pris er {currentPrice}
Guide til intelligente LED-pærer
Hvad er forskellen på intelligente White ambiance pærer og White pærer?
Hvad er forskellen på intelligente White ambiance pærer og White pærer?
Hvor længe holder intelligente pærer?
Hvor længe holder intelligente pærer?
Hvor kraftigt lyser intelligente pærer?
Hvor kraftigt lyser intelligente pærer?
Virker intelligente pærer også, når Wi-Fi-signalet er nede?
Virker intelligente pærer også, når Wi-Fi-signalet er nede?
Hvordan fungerer intelligente LED-pærer?
Hvordan fungerer intelligente LED-pærer?
Fungerer intelligente pærer i en hvilken som helst lampe?
Fungerer intelligente pærer i en hvilken som helst lampe?
Har alle intelligente LED-pærer brug for en intelligent hub?
Har alle intelligente LED-pærer brug for en intelligent hub?
Hvilke typer sikkerhedsbelysning findes der?
Hvilke typer sikkerhedsbelysning findes der?
Jeg har brug for hjælp med min intelligente pære. Hvad skal jeg gøre?
Jeg har brug for hjælp med min intelligente pære. Hvad skal jeg gøre?
Er intelligente pærer Bluetooth-kompatible?
Er intelligente pærer Bluetooth-kompatible?
Er alle intelligente pærer med LED?
Er alle intelligente pærer med LED?
Lær mere om intelligente LED-pærer
*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.