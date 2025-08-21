Kameraer, kontaktsensorer, videodørklokker og intelligent belysning arbejder sammen for at beskytte dine kære – ved hjælp af det Philips Hue system, du allerede ejer.
Hvor sikkerhed til hjemmet møder intelligent belysning
Overvågningskameraer
Hold øje med dit hjem hele tiden. Med en skarp og klar 2K- eller1080p HD-livestream, night vision og en højttaler med mulighed for tovejskommunikation og lydalarmer er disse kameraer dine øjne og ører, når du ikke er der.
Videodørklokke
Overvåg din hoveddør med en intelligent videodørklokke. Se, hør og vid, hvem der er der, når som helst og hvor som helst. Når der registreres bevægelse, tændes lyset for bedre synlighed.
Kontaktsensorer
Få ro i sindet. Når kontaktsensorerne er tilkoblet, sender de dig en advarsel – og aktiverer endda lys – så snart nogen åbner et vindue, en dør, et skab eller et pengeskab. Hue Bridge påkrævet.
Planer
Få flere sikkerhedsfunktioner, såsom intelligente bevægelsesdetekteringszoner og adgang til op til 60 dages videohistorik, med et abonnement. Vælg mellem Basic eller Plus, alt efter dine behov.
Appstyring
Advarsler sendes direkte til din telefon. Udløs lys- eller lydalarmer med ét enkelt tryk. Med Philips Hue appen har du Smart home sikkerhed lige ved hånden.
Kom i gang med intelligent sikkerhed
Få alt, hvad du skal bruge til at konfigurere et intelligent sikkerhedssystem i hjemmet med et startsæt. Du får alle de bedste funktioner til den bedste værdi – og øjeblikkelig ro i sindet.
Tilpas sikkerheden i dit intelligente hjem
Hue
Bridge
449,00 kr.
Hue
Secure kontaktsensor
529,00 kr.
Hue
Secure kontaktsensor
529,00 kr.
Hue
Udendørs forlængerkabel 5 m
149,00 kr.
Hue
Secure kablet kamera med bordholder
1.279,00 kr.
Hue
Secure anti-drop kabel
119,00 kr.
Hue White and color ambiance
Lily udendørsspot
1.129,00 kr.
Spørgsmål og svar
Hvilke typer Secure kameraer er tilgængelige?
Hvad skal jeg bruge for at begynde at bruge Philips Hue sikkerhedsfunktioner?
Hvilke Philips Hue produkter fungerer med en Secure opsætning?
Kan jeg tilføje Secure enheder til min Bluetooth-kontrollerede Philips Hue opsætning?
Er der en gratis prøveperiode af Secure planens betalingsfunktioner?
*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.