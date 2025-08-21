Support

Hvor sikkerhed til hjemmet møder intelligent belysning

Kameraer, kontaktsensorer, videodørklokker og intelligent belysning arbejder sammen for at beskytte dine kære – ved hjælp af det Philips Hue system, du allerede ejer.

En hvid Hue sikkerhedsenhed placeret på en hylde ved siden af en plante

Overvågningskameraer

Hold øje med dit hjem hele tiden. Med en skarp og klar 2K- eller1080p HD-livestream, night vision og en højttaler med mulighed for tovejskommunikation og lydalarmer er disse kameraer dine øjne og ører, når du ikke er der.

En sort Hue videodørklokke monteret på en væg.

Videodørklokke

Overvåg din hoveddør med en intelligent videodørklokke. Se, hør og vid, hvem der er der, når som helst og hvor som helst. Når der registreres bevægelse, tændes lyset for bedre synlighed.

Hue kontaktsensor

Kontaktsensorer

Få ro i sindet. Når kontaktsensorerne er tilkoblet, sender de dig en advarsel – og aktiverer endda lys – så snart nogen åbner et vindue, en dør, et skab eller et pengeskab. Hue Bridge påkrævet. 

Par gennemgår sikkerhedsoptagelser på en tablet

Planer

Få flere sikkerhedsfunktioner, såsom intelligente bevægelsesdetekteringszoner og adgang til op til 60 dages videohistorik, med et abonnement. Vælg mellem Basic eller Plus, alt efter dine behov.

Mistænkelig silhuet nærmer sig bagdøren

Appstyring

Advarsler sendes direkte til din telefon. Udløs lys- eller lydalarmer med ét enkelt tryk. Med Philips Hue appen har du Smart home sikkerhed lige ved hånden.

Philips Hue intelligent sikkerhed til hjemmet med end-to-end-kryptering

Kryptering fra start til slut

Dit privatliv er vores prioritet. Som standard bruger alle Philips Hue Secure kameraer end-to-end-kryptering (E2EE). Al video, lyd og øjebliksbilleder er krypteret med en adgangskode, som kun du har.

To Philips Hue intelligente pærer, en Hue Bridge Pro, to Hue kontaktsensorer og et Hue Secure kablet camera i hvid.

Kom i gang med intelligent sikkerhed

Få alt, hvad du skal bruge til at konfigurere et intelligent sikkerhedssystem i hjemmet med et startsæt. Du får alle de bedste funktioner til den bedste værdi – og øjeblikkelig ro i sindet.

Tilpas sikkerheden i dit intelligente hjem

Bridge

Hue

Bridge
Nem opsætning
Intelligent lysstyring
Tilføj op til 50 lyskilder
Styr lyset med din stemme

449,00 kr.

Secure kontaktsensor

Hue

Secure kontaktsensor
Trådløs installation
Automatiserer dit lys
Lang batterilevetid
Monteres på døre og vinduer

529,00 kr.

Secure kontaktsensor

Hue

Secure kontaktsensor
Trådløs installation
Automatiserer dit lys
Lang batterilevetid
Monteres på døre og vinduer

529,00 kr.

Udendørs forlængerkabel 5 m

Hue

Udendørs forlængerkabel 5 m
Forlængerkabel
5 m lang
Sort

149,00 kr.

Secure kablet kamera med bordholder

Hue

Secure kablet kamera med bordholder
Kryptering fra start til slut
1080P HD-video
Kan sættes i stikkontakten
Stativ medfølger

1.279,00 kr.

Secure anti-drop kabel

Hue

Secure anti-drop kabel
Kompatibel med alle Secure kameraer
Fremstillet af materialer af høj kvalitet
Gør uønsket fjernelse vanskeligere
Anbefales til kameraer installeret over 2 m

119,00 kr.

Lily udendørsspot

Hue White and color ambiance

Lily udendørsspot
Integreret LED
Hvidt og farvet lys
LavVolt-system - basisenhed
Intelligent lysstyring med en Hue Bridge*

1.129,00 kr.

