Startsæt til intelligent LED belysning

Med en Philips Hue Bridge, pærer og intelligent tilbehør har disse startsæt alt, hvad du behøver for at opsætte dit intelligente belysningssystem.
White ambiance
Startsæt: 4 x E27 pærer (1100) + Dimmer switch
Op til 1100 lumen
Varmt til køligt hvidt lys
Hue Bridge medfølger
Dimmer switch medfølger
1.199,00 kr.
White and color ambiance
Startsæt: 2 x E27 pærer (1100) + Dimmer switch
Op til 1055 lumen*
Hvidt og farvet lys
Hue Bridge medfølger
Lysdæmperkontakt medfølger
1.149,00 kr.
White ambiance
Startsæt: 3 x E27 pærer (1100) + Dimmer switch
Op til 1055 lumen*
Varmt til køligt hvidt lys
Hue Bridge medfølger
Dimmer switch medfølger
999,00 kr.
White and color ambiance
Startsæt: 4 x E27 pærer (1100) + Dimmer switch
Op til 1100 lumen*
Hvidt og farvet lys
Hue Bridge medfølger
Dimmer switch medfølger
1.729,00 kr.
White and color ambiance
Startsæt: 3 x E27 pærer (1100) + Smart button
Op til 1055 lumen*
Hvidt og farvet lys
Hue Bridge medfølger
Intelligent knap medfølger
1.449,00 kr.
Bundle: 4 White ambiance GU10 + Hue Bridge
Varmt til køligt hvidt lys
Tilføj op til 50 lyskilder
Styr med app, stemme eller tilbehør
1.207,00 kr.
965,60 kr.
White
Startsæt: 3 x E27 pærer (1100) + Dimmer switch
Op til 1055 lumen*
Varmt hvidt lys
Hue Bridge medfølger
749,00 kr.
White
Startsæt: 2 x E27 pærer (1100) + Smart button
Op til 1055 lumen*
Blødt hvidt
Kan styres via Bluetooth
Tilføj Hue Bridge for at få mere
679,00 kr.
White
Startsæt: 3 x E27 pærer (1100) + Smart button
Op til 1100 lumen*
Varmt hvidt lys
Hue Bridge medfølger
Intelligent knap medfølger
749,00 kr.
White and color ambiance
Startsæt: 2 x E27 pærer (1100) + Smart button
Op til 1055 lumen*
Hvidt og farvet lys
Hue Bridge medfølger
Intelligent knap medfølger
1.149,00 kr.
White and color ambiance
Startsæt: 2 x E27 pærer (1100lm)
Op til 1055 lumen*
Hvidt og farvet lys
Hue Bridge medfølger
Intelligent lysstyring
1.049,00 kr.
Value pack
White
Startsæt: 2 x E27 pærer (1100)
Op til 1055 lumen*
Blødt, hvidt lys
Nem opsætning
Hue Bridge medfølger
599,00 kr.
Guide til intelligente LED startsæt
Hvorfor skal jeg købe et startsæt til LED-belysning?
Hvordan anvender jeg et startsæt til intelligent belysning?
Hvilket startsæt til LED-belysning skal jeg købe?
Hvad er en startpakke med intelligent belysning?
Hvordan sætter man intelligente LED-lyskilder op?
*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.