Startsæt til LED-belysning

Startsæt til intelligent LED belysning

Med en Philips Hue Bridge, pærer og intelligent tilbehør har disse startsæt alt, hvad du behøver for at opsætte dit intelligente belysningssystem.

Nærbillede af forsiden af Startsæt: 4 x E27 pærer (1100) + Dimmer switch

White ambiance

Startsæt: 4 x E27 pærer (1100) + Dimmer switch
Op til 1100 lumen
Varmt til køligt hvidt lys
Hue Bridge medfølger
Dimmer switch medfølger

1.199,00 kr.

Nærbillede af forsiden af Startsæt: 2 x E27 pærer (1100) + Dimmer switch

White and color ambiance

Startsæt: 2 x E27 pærer (1100) + Dimmer switch
Op til 1055 lumen*
Hvidt og farvet lys
Hue Bridge medfølger
Lysdæmperkontakt medfølger

1.149,00 kr.

Nærbillede af forsiden af Startsæt: 3 x E27 pærer (1100) + Dimmer switch

White ambiance

Startsæt: 3 x E27 pærer (1100) + Dimmer switch
Op til 1055 lumen*
Varmt til køligt hvidt lys
Hue Bridge medfølger
Dimmer switch medfølger

999,00 kr.

Nærbillede af forsiden af Startsæt: 4 x E27 pærer (1100) + Dimmer switch

White and color ambiance

Startsæt: 4 x E27 pærer (1100) + Dimmer switch
Op til 1100 lumen*
Hvidt og farvet lys
Hue Bridge medfølger
Dimmer switch medfølger

1.729,00 kr.

Nærbillede af forsiden af Startsæt: 3 x E27 pærer (1100) + Smart button

White and color ambiance

Startsæt: 3 x E27 pærer (1100) + Smart button
Op til 1055 lumen*
Hvidt og farvet lys
Hue Bridge medfølger
Intelligent knap medfølger

1.449,00 kr.

Nærbillede af forsiden af Bundle: 4 White ambiance GU10 + Hue Bridge

Bundle: 4 White ambiance GU10 + Hue Bridge
Varmt til køligt hvidt lys
Tilføj op til 50 lyskilder
Styr med app, stemme eller tilbehør

1.207,00 kr.

965,60 kr.

Nærbillede af forsiden af Startsæt: 3 x E27 pærer (1100) + Dimmer switch

White

Startsæt: 3 x E27 pærer (1100) + Dimmer switch
Op til 1055 lumen*
Varmt hvidt lys
Hue Bridge medfølger
Hue Bridge medfølger

749,00 kr.

Nærbillede af forsiden af Startsæt: 2 x E27 pærer (1100) + Smart button

White

Startsæt: 2 x E27 pærer (1100) + Smart button
Op til 1055 lumen*
Blødt hvidt
Kan styres via Bluetooth
Tilføj Hue Bridge for at få mere

679,00 kr.

Nærbillede af forsiden af Startsæt: 3 x E27 pærer (1100) + Smart button

White

Startsæt: 3 x E27 pærer (1100) + Smart button
Op til 1100 lumen*
Varmt hvidt lys
Hue Bridge medfølger
Intelligent knap medfølger

749,00 kr.

Nærbillede af forsiden af Startsæt: 2 x E27 pærer (1100) + Smart button

White and color ambiance

Startsæt: 2 x E27 pærer (1100) + Smart button
Op til 1055 lumen*
Hvidt og farvet lys
Hue Bridge medfølger
Intelligent knap medfølger

1.149,00 kr.

Nærbillede af forsiden af Startsæt: 2 x E27 pærer (1100lm)

White and color ambiance

Startsæt: 2 x E27 pærer (1100lm)
Op til 1055 lumen*
Hvidt og farvet lys
Hue Bridge medfølger
Intelligent lysstyring

1.049,00 kr.

Nærbillede af forsiden af Startsæt: 2 x E27 pærer (1100)

White

Startsæt: 2 x E27 pærer (1100)
Op til 1055 lumen*
Blødt, hvidt lys
Nem opsætning
Hue Bridge medfølger

599,00 kr.

Guide til intelligente LED startsæt

Hvorfor skal jeg købe et startsæt til LED-belysning?

Hvordan anvender jeg et startsæt til intelligent belysning?

Hvilket startsæt til LED-belysning skal jeg købe?

Hvad er en startpakke med intelligent belysning?

Hvordan sætter man intelligente LED-lyskilder op?

Få mere at vide om startsæt til intelligent LED belysning

Intelligent LED startsæt

Introduktionen til intelligent belysning

Inden du installerer dit første startsæt til intelligent belysning, skal du lære det grundlæggende om intelligent belysning at kende, og hvordan det fungerer.

*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke

