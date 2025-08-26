Support

Med Philips Hue får du ikke bare smarte funktioner – du får en Smart home-opsætning, der arbejder problemfrit sammen.

 

Lysstyring
Pærer og lamper
Sikkerhed
En person træder ind i et rum, der er konfigureret med et Hue MotionAware bevægelsesområde til bevægelsesdetektion.

Hue MotionAware™

Forvandl dine lys til bevægelsessensorer! Med MotionAware™ tænder eller slukker dit lys sig selv, når de registrerer en tilstedeværelse.

Denne innovative funktion, der udelukkende er tilgængelig med en Hue Bridge Pro, fungerer ved at måle udsving i styrken af de Zigbee signaler, som lysene allerede sender til hinanden. 

MotionAware™ er nem at konfigurere i Hue appen, og langt de fleste Hue lamper og -enheder, både gamle og nye, understøtter det.

Flere registreringsområder

Hue appen guider dig til at oprette op til 4 bevægelsesområder i dit hjem og hjælper dig med at tildele 3 eller 4 kompatible lyskilder pr. område.

Kompatibel med Hue Secure

Få notifikationer og udløs alarmer, når der registreres ubudne gæster i dine bevægelsesområder (kræver abonnement).

Fuldt tilpasselig

Vælg, hvordan MotionAware™ skal fungere: Definer registreringsområdet, kalibrer følsomheden, opret tidsintervaller, hvor registrering er aktiv, og vælg, hvilke lys der skal aktiveres.

Tilpasser sig til dit rum

MotionAware™ lærer automatisk over tid om ændringer i dine rum for at sikre optimal bevægelsesdetektion.

 

 

Et par kommer ind i en stue, der er oplyst af en Philips Hue lampe, der lyser med varm hvid intelligent belysning.

Automatiseringer

Planlæg dine lys til at tænde og slukke – med dine valgte indstillinger – når som helst.

Vågn op og gå i seng

Få dine lys langsomt til at lyse op om morgenen og dæmpe sig inden sengetid for en blidere opvågning og en mere afslappende rutine ved sengetid.

Komme hjem og forlade hjemmet

Få lyset til at tænde automatisk, når du nærmer dig dit hjem, og slukke, når du forlader det.

Tilpas

Vælg din kombination af lys og indstillinger, der skal tændes og slukkes, når du ønsker det.

Timere

Tæl ned med lys! Indstil en timer, så dine lys blinker eller skifter farve efter et bestemt tidsrum.

En surround-belysning opsætning til TV, der lyser i blå og lyserøde nuancer, styres af Hue appen, der viser forskellige belysningsscener.

Scener

Det handler om at sætte scenen – og det mener vi bogstaveligt talt. Scener er en kombination af lysenes farver og lysstyrke, som skaber stemningen (eller "atmosfæren") i rummet.

Scenegalleriet

Disse scener er skabt af lysdesignere og er kategoriseret efter stemning, lejlighed (ja, vi har også julescener!) og atmosfære.

Effekter

Animer dine lys, så de ligner stearinlys, kosmos, en undersøisk rejse ... og meget mere!

Heldagsscener

Disse scener kører over en 24-timers periode og giver dine lys mulighed for at skifte mellem forskellige indstillinger i løbet af dagen.

Stilarter

Med gradientbelysning får du mere funktionalitet. Vælg mellem lineær, spejlvendt og spredt for forskellige belysningseffekter.

Et TV, der er synkroniseret med Philips Hue surroundbelysning, lyser i blå, lyserøde og røde nuancer, der matcher billedet på skærmen.

Hue Sync

Se dine lys dæmpe, blive lysere, blinke og skifte farve synkront med TV, film, spil og musik.

Et Hue Secure kamera monteret på en væg og et livebillede fra kameraet, der viser en kvinde i en baghave.

Hue Secure

Det eneste sikkerhedssystem til hjemmet, der virkelig integrerer lys, kameraer og sensorer.

Udforsk sikkerhedssystemer til hjemmet

MultiChime

Det er den synlige og hørbare dørklokke. Indstil en Hue dørklokke til at blinke med lyset, afspille en tone og sende dig en øjeblikkelig notifikation.

AI-drevet detektion

Find ud af, om dit kamera eller din dørklokke blev udløst af en person, et dyr, et køretøj eller en pakke. Du kan endda slå alarmer fra for bestemte ting eller få push-notifikationer for vigtige ting.

Sikkerhedsautomatiseringer

Opsæt en "Få det til at se ud som om, du er hjemme"-automatisering som en del af dit sikkerhedssystem, så lyset tændes og slukkes på de tidspunkter, hvor der normalt er nogen hjemme.

Fuld integration med hjemmet

Alle dine Hue enheder fungerer problemfrit sammen – og du kan styre dem alle med Hue appen.

Fungerer med Hue

Philips Hue kan kombineres med utallige andre enheder, platforme og assistenter til det intelligente hjem og er med til at gøre dit liv mere bekvemt.

Hue Bridge Pro og Hue Bridge intelligente lysstyringssystemer til hjemmet.

Opgrader til Hue Bridge eller Hue Bridge Pro

Få det fulde udvalg af funktioner, inklusive automatiseringer, fuld hjemmestyring, Hue Sync og Hue Secure.

