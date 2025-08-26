Med Philips Hue får du ikke bare smarte funktioner – du får en Smart home-opsætning, der arbejder problemfrit sammen.
Forvandl dine lys til bevægelsessensorer! Med MotionAware™ tænder eller slukker dit lys sig selv, når de registrerer en tilstedeværelse.
Denne innovative funktion, der udelukkende er tilgængelig med en Hue Bridge Pro, fungerer ved at måle udsving i styrken af de Zigbee signaler, som lysene allerede sender til hinanden.
MotionAware™ er nem at konfigurere i Hue appen, og langt de fleste Hue lamper og -enheder, både gamle og nye, understøtter det.
Hue appen guider dig til at oprette op til 4 bevægelsesområder i dit hjem og hjælper dig med at tildele 3 eller 4 kompatible lyskilder pr. område.
Få notifikationer og udløs alarmer, når der registreres ubudne gæster i dine bevægelsesområder (kræver abonnement).
Vælg, hvordan MotionAware™ skal fungere: Definer registreringsområdet, kalibrer følsomheden, opret tidsintervaller, hvor registrering er aktiv, og vælg, hvilke lys der skal aktiveres.
MotionAware™ lærer automatisk over tid om ændringer i dine rum for at sikre optimal bevægelsesdetektion.
Planlæg dine lys til at tænde og slukke – med dine valgte indstillinger – når som helst.
Få dine lys langsomt til at lyse op om morgenen og dæmpe sig inden sengetid for en blidere opvågning og en mere afslappende rutine ved sengetid.
Få lyset til at tænde automatisk, når du nærmer dig dit hjem, og slukke, når du forlader det.
Vælg din kombination af lys og indstillinger, der skal tændes og slukkes, når du ønsker det.
Tæl ned med lys! Indstil en timer, så dine lys blinker eller skifter farve efter et bestemt tidsrum.
Det handler om at sætte scenen – og det mener vi bogstaveligt talt. Scener er en kombination af lysenes farver og lysstyrke, som skaber stemningen (eller "atmosfæren") i rummet.
Disse scener er skabt af lysdesignere og er kategoriseret efter stemning, lejlighed (ja, vi har også julescener!) og atmosfære.
Animer dine lys, så de ligner stearinlys, kosmos, en undersøisk rejse ... og meget mere!
Disse scener kører over en 24-timers periode og giver dine lys mulighed for at skifte mellem forskellige indstillinger i løbet af dagen.
Med gradientbelysning får du mere funktionalitet. Vælg mellem lineær, spejlvendt og spredt for forskellige belysningseffekter.
Se dine lys dæmpe, blive lysere, blinke og skifte farve synkront med TV, film, spil og musik.
Det eneste sikkerhedssystem til hjemmet, der virkelig integrerer lys, kameraer og sensorer.
Det er den synlige og hørbare dørklokke. Indstil en Hue dørklokke til at blinke med lyset, afspille en tone og sende dig en øjeblikkelig notifikation.
Find ud af, om dit kamera eller din dørklokke blev udløst af en person, et dyr, et køretøj eller en pakke. Du kan endda slå alarmer fra for bestemte ting eller få push-notifikationer for vigtige ting.
Opsæt en "Få det til at se ud som om, du er hjemme"-automatisering som en del af dit sikkerhedssystem, så lyset tændes og slukkes på de tidspunkter, hvor der normalt er nogen hjemme.
Alle dine Hue enheder fungerer problemfrit sammen – og du kan styre dem alle med Hue appen.
Philips Hue kan kombineres med utallige andre enheder, platforme og assistenter til det intelligente hjem og er med til at gøre dit liv mere bekvemt.
Få det fulde udvalg af funktioner, inklusive automatiseringer, fuld hjemmestyring, Hue Sync og Hue Secure.
*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.