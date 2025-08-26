Hue MotionAware™

Forvandl dine lys til bevægelsessensorer! Med MotionAware™ tænder eller slukker dit lys sig selv, når de registrerer en tilstedeværelse.

Denne innovative funktion, der udelukkende er tilgængelig med en Hue Bridge Pro, fungerer ved at måle udsving i styrken af de Zigbee signaler, som lysene allerede sender til hinanden.

MotionAware™ er nem at konfigurere i Hue appen, og langt de fleste Hue lamper og -enheder, både gamle og nye, understøtter det.