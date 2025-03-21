Styr belysningen med din telefon

Officielle Philips Hue apps

Det er gratis at downloade vores apps til intelligent belysning. De er nemme at bruge og har alle de funktioner, du kan lide i Philips Hue systemet.

Hue appen

Hue appen

Styr alle dine Philips Hue lyskilder, uanset om du bruger Bridge eller Bluetooth. Den primære app til Philips Hue lyskilder giver dig mulighed for at tænde og slukke lyset, oprette automatiseringer og timere, synkronisere lyset med dit TV og din musik, styre dit Smart Home sikkerhedssystem og endda opgradere dit Bluetooth-system ved at tilføje en Hue Bridge.

Download i App Store Hent det på Google Play
Udforsk Hue appen
Hue Sync app til PC eller Mac

Hue Sync app til PC

Hue Sync appen til PC er lavet specielt til computere. Gamere er vilde med appen, der parrer dine Philips Hue farvelys med det, du spiller på computerskærmen.

Download i App Store

Mac Big Sur og derefter

Download på Windows store

Windows 10 (x64)

Hue Sync kan kun downloades til PC eller Mac

Udforsk synkronisering med PC
Philips Hue Sync TV-appskærm på TV i stuen

Hue Sync TV-app

Synkronisér lyset i din hjemmebiograf med alt, hvad du ser på dit TV — lige meget hvad du ser — med Hue Sync TV-appen. Tilgængelig på Samsung TV'er fra 2022 eller nyere versioner.¹

Udforsk Hue Sync TV appen

Få mere at vide om Hue

Sådan fungerer Philips Hue

Sådan fungerer Philips Hue
Hvad Hue kan gøre

Hvad Hue kan gøre
Udforsk lyskilder

Udforsk lyskilder

1. Tilgængelig på 2022 og nyere Samsung QLED TV'er i Q60 eller højere (understøttelse af Q700 kommer snart). Hvis dit TV understøtter Hue Sync TV-appen, vises den, når du søger efter den i Apps. Alternativt kan du tjekke produktspecifikationerne for din TV-model på www.samsung.com.

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