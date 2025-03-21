Hue appen

Styr alle dine Philips Hue lyskilder, uanset om du bruger Bridge eller Bluetooth. Den primære app til Philips Hue lyskilder giver dig mulighed for at tænde og slukke lyset, oprette automatiseringer og timere, synkronisere lyset med dit TV og din musik, styre dit Smart Home sikkerhedssystem og endda opgradere dit Bluetooth-system ved at tilføje en Hue Bridge.