Det er gratis at downloade vores apps til intelligent belysning. De er nemme at bruge og har alle de funktioner, du kan lide i Philips Hue systemet.
Styr belysningen med din telefon
Officielle Philips Hue apps
Hue appen
Styr alle dine Philips Hue lyskilder, uanset om du bruger Bridge eller Bluetooth. Den primære app til Philips Hue lyskilder giver dig mulighed for at tænde og slukke lyset, oprette automatiseringer og timere, synkronisere lyset med dit TV og din musik, styre dit Smart Home sikkerhedssystem og endda opgradere dit Bluetooth-system ved at tilføje en Hue Bridge.
Hue Sync app til PC
Hue Sync appen til PC er lavet specielt til computere. Gamere er vilde med appen, der parrer dine Philips Hue farvelys med det, du spiller på computerskærmen.
Hue Sync kan kun downloades til PC eller Mac
Hue Sync TV-app
Synkronisér lyset i din hjemmebiograf med alt, hvad du ser på dit TV — lige meget hvad du ser — med Hue Sync TV-appen. Tilgængelig på Samsung TV'er fra 2022 eller nyere versioner.¹
1. Tilgængelig på 2022 og nyere Samsung QLED TV'er i Q60 eller højere (understøttelse af Q700 kommer snart). Hvis dit TV understøtter Hue Sync TV-appen, vises den, når du søger efter den i Apps. Alternativt kan du tjekke produktspecifikationerne for din TV-model på www.samsung.com.