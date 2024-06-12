Producentens garantibetingelser – gælder for Europa for Philips Hue-produkter, undtagen Philips Hue-lyspærer, Philips Hue-lysstrips og Philips Hue-tilbehør (som specificeret på www.philips-hue.com).

Denne frivillige producentgaranti gælder, hvis du er forbruger og har købt dit produkt i Europa, og den gælder for Philips Hue-produkter, bortset fra Philips Hue-lyspærer, Philips Hue-lysstrips og Philips Hue-tilbehør (som specificeret på www.philips-hue.com).

Dette produkt er specielt designet og udviklet til husholdningsbrug under normale forhold og kun i normal drift. Hvis du støder på problemer med brugen af ​​produktet, anbefaler vi, at du først konsulterer brugermanualen og informationen på vores hjemmeside. Med forbehold for vilkårene og betingelserne heri garanterer vi som producent (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, Holland) garanterer, at enhedens hardwarekomponenter er fri for defekter i materialer og udførelse i en periode på to (2) år efter leveringsdatoen, medmindre en anden periode er angivet i eller på emballagen til produktet og underlagt installation, vedligeholdelse og brug af produktet i overensstemmelse med instruktionerne i brugermanualen. Denne begrænsede garanti gælder kun for de hardwarekomponenter, der er indeholdt i den originale emballage. Denne begrænsede garanti gælder ikke for nogen software, heller ikke selvom den er pakket eller solgt sammen med hardwarekomponenterne. Vi garanterer ikke, at brugen af ​​denne enhed vil være uafbrudt eller fejlfri. Medmindre lovbestemte bestemmelser i gældende lovgivning regulerer andet, vil vores forpligtelser i henhold til denne garanti efter vores valg være begrænset til enten reparation, at levere et erstatningsprodukt til det defekte produkt eller at tilbyde en passende kredit for købsprisen for det defekte produkt. (Af)montering og/eller (af)installation og arbejdsomkostninger er udelukket fra denne garanti, såvel som knust glas, batterier og udskiftelige pærer. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, vil vores retsmidler under garantien ikke forlænge eller forny den oprindelige gældende garantiperiode. Vi er berettiget til efter vores skøn at erstatte det defekte produkt, der er omfattet af garantien, med et produkt, der har mindre afvigelser i design og/eller specifikationer, som ikke påvirker produktets funktionalitet. For at være berettiget til at fremsætte et gyldigt krav i henhold til denne garanti, skal du forevise os (eller vores repræsentant) på anmodning, en passende kvittering for dit køb og det defekte produkt til analyse. I det maksimale omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning, fastlægger denne politik hele vores ansvar som producent i forbindelse med defekte eller ikke-overensstemmende produkter. Vi vil ikke være ansvarlige over for dig for andre tab eller indirekte skader eller følgeskader (herunder men ikke begrænset til tab af data eller tab af indkomst), og vi vil heller ikke kompensere dig for aktiviteter såsom regelmæssig vedligeholdelse, lagring eller gendannelse af data.

Denne producentgaranti giver dig rettigheder, som er adskilte fra de rettigheder, du har efter lovgivningen. Det betyder, at disse garantifordele heri er et supplement til dine lovbestemte rettigheder, og at dine lovbestemte rettigheder ikke er begrænset eller påvirket af denne garanti. I tilfælde af manglende overensstemmelse med produktet, har du lovbestemte rettigheder, som er gratis, som du kan kræve over for det firma, der har solgt dig dette produkt.

Denne garanti er underlagt og kan erstattes af vores politik for ophør af support i det omfang, Signify beslutter at afslutte supporten for denne enhed i overensstemmelse med sin politik for ophør af support, der er tilgængelig her: www.philips-hue.com/endofsupportpolicy.

Hvis du tilbyder dit produkt til service i et andet land end det land, hvor du har købt produktet, vil vi forsøge at få dit produkt serviceret i overensstemmelse med garantibetingelserne i det land, hvor du har købt produktet.

For at få service inden for garantiperioden for denne producentgaranti bedes du kontakte Philips Kundeservice. Kontaktoplysningerne kan findes på: www.philips.com/lighting

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