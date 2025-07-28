Intelligent belysning bundles

Uanset om du udvider din samling af intelligent belysning eller starter fra scratch, kan du bruge disse nøje udvalgte Philips Hue bundles, der indeholder en Bridge, til at få intelligent LED belysning overalt i dit hjem.
57 produkter
Bundle: 2 x Secure kameraer på batteri
Kryptering fra start til slut
1080P HD-video
Batteridrevet
Vægbeslag medfølger
2.698,00 kr.
Bundle: 2 x Secure kameraer på batteri
Kryptering fra start til slut
1080P HD-video
Kan sættes i stikkontakten
Vægbeslag medfølger
2.698,00 kr.
Bundle: 3 x Secure kablet kameraer
Kryptering fra start til slut
1080P HD-video
Kan sættes i stikkontakten
Vægbeslag medfølger
3.387,00 kr.
-10%
Multipack: GU10 - spots - 6-pak
Varmt til køligt hvidt lys
Op til 400 lumen
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner
1.058,00 kr.
952,20 kr.
Bundle: 2 x Secure kablet kameraer
Kryptering fra start til slut
1080P HD-video
Kan sættes i stikkontakten
Vægbeslag medfølger
2.258,00 kr.
-10%
Udendørsbundle: Discover projektør + Outdoor sensor
Automatiser dit lys
Projektør 230V
Sensor med batteri
Kræver en Hue Bridge
1.948,00 kr.
1.753,20 kr.
Bundle: 3 x Secure kameraer på batteri
Kryptering fra start til slut
1080P HD-video
Kan sættes i stikkontakten
Vægbeslag medfølger
4.047,00 kr.
-10%
Multipack: GU10 - spots - 6-pak
Hvidt og farvet lys
Op til 400 lumen
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner
2.398,00 kr.
2.158,20 kr.
Multipack: Dimmer switch 3-pak
Trådløs installation
Jævn dæmpning
Batteridrevet
Placeres hvor som helst
507,00 kr.
Bundle: 2 x Secure kablet kameraer
Kryptering fra start til slut
1080P HD-video
Kan sættes i stikkontakten
Vægbeslag medfølger
2.258,00 kr.
-10%
Bundle: Ambiance gradient lightstrip + forlænger
Lyser i flere farver på én gang
Strømforsyning medfølger
Styr med Bluetooth eller Bridge
2 meter lightstrip + 1 meter forlænger
1.688,00 kr.
1.519,20 kr.
-10%
Multipack: Milliskin indbygningsspots 6-pak, hvid
Varmt til køligt hvidt lys
Bluetooth-betjening via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere
1.658,00 kr.
1.492,20 kr.
Guide til intelligent belysning bundles
Kan man få Philips Hue bundles, der indeholder en Bridge?
Kan man få Philips Hue bundles, der indeholder en Bridge?
Hvilke produkter kommer i en bundle?
Hvilke produkter kommer i en bundle?
*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.