Support
Bundles med LED-belysning

Intelligent belysning bundles

Uanset om du udvider din samling af intelligent belysning eller starter fra scratch, kan du bruge disse nøje udvalgte Philips Hue bundles, der indeholder en Bridge, til at få intelligent LED belysning overalt i dit hjem.

57 produkter
Alle produkter Startsæt (18) Pærer (89) Lightstrips (22) Sikkerhed (32)
Blød varm hvid

Blød varm hvid

(1)

Varm til kølig hvid

Varm til kølig hvid

(4)

Farvet lys

Farvet lys

(10)

Gradient

Gradient

(2)

Nærbillede af forsiden af Bundle: 2 x Secure kameraer på batteri

Bundle: 2 x Secure kameraer på batteri
Kryptering fra start til slut
1080P HD-video
Batteridrevet
Vægbeslag medfølger

2.698,00 kr.

Nærbillede af forsiden af Bundle: 2 x Secure kameraer på batteri

Bundle: 2 x Secure kameraer på batteri
Kryptering fra start til slut
1080P HD-video
Kan sættes i stikkontakten
Vægbeslag medfølger

2.698,00 kr.

Nærbillede af forsiden af Bundle: 3 x Secure kablet kameraer

Bundle: 3 x Secure kablet kameraer
Kryptering fra start til slut
1080P HD-video
Kan sættes i stikkontakten
Vægbeslag medfølger

3.387,00 kr.

-10%
Nærbillede af forsiden af Multipack: GU10 - spots - 6-pak

Multipack: GU10 - spots - 6-pak
Varmt til køligt hvidt lys
Op til 400 lumen
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner

1.058,00 kr.

952,20 kr.

Nærbillede af forsiden af Bundle: 2 x Secure kablet kameraer

Bundle: 2 x Secure kablet kameraer
Kryptering fra start til slut
1080P HD-video
Kan sættes i stikkontakten
Vægbeslag medfølger

2.258,00 kr.

-10%
Nærbillede af forsiden af Udendørsbundle: Discover projektør + Outdoor sensor

Udendørsbundle: Discover projektør + Outdoor sensor
Automatiser dit lys
Projektør 230V
Sensor med batteri
Kræver en Hue Bridge

1.948,00 kr.

1.753,20 kr.

Nærbillede af forsiden af Bundle: 3 x Secure kameraer på batteri

Bundle: 3 x Secure kameraer på batteri
Kryptering fra start til slut
1080P HD-video
Kan sættes i stikkontakten
Vægbeslag medfølger

4.047,00 kr.

-10%
Nærbillede af forsiden af Multipack: GU10 - spots - 6-pak

Multipack: GU10 - spots - 6-pak
Hvidt og farvet lys
Op til 400 lumen
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner

2.398,00 kr.

2.158,20 kr.

Nærbillede af forsiden af Multipack: Dimmer switch 3-pak

Multipack: Dimmer switch 3-pak
Trådløs installation
Jævn dæmpning
Batteridrevet
Placeres hvor som helst

507,00 kr.

Nærbillede af forsiden af Bundle: 2 x Secure kablet kameraer

Bundle: 2 x Secure kablet kameraer
Kryptering fra start til slut
1080P HD-video
Kan sættes i stikkontakten
Vægbeslag medfølger

2.258,00 kr.

-10%
Nærbillede af forsiden af Bundle: Ambiance gradient lightstrip + forlænger

Bundle: Ambiance gradient lightstrip + forlænger
Lyser i flere farver på én gang
Strømforsyning medfølger
Styr med Bluetooth eller Bridge
2 meter lightstrip + 1 meter forlænger

1.688,00 kr.

1.519,20 kr.

-10%
Nærbillede af forsiden af Multipack: Milliskin indbygningsspots 6-pak, hvid

Multipack: Milliskin indbygningsspots 6-pak, hvid
Varmt til køligt hvidt lys
Bluetooth-betjening via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere

1.658,00 kr.

1.492,20 kr.

1-12 af 57

Guide til intelligent belysning bundles

Kan man få Philips Hue bundles, der indeholder en Bridge?

Hvilke produkter kommer i en bundle?

Få flere tips

Hvad er intelligent belysning?

Lær intelligent belysning at kende, hvad det er, hvordan det fungerer og meget mere med denne praktiske guide.
Farveskiftende LED-pærer i Hue bundles

5 måder at bruge farveskiftende pærer på

Få tips til, hvordan du kan opgradere alle rum i dit hjem ved hjælp af farveskiftende lys.

*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay