LED indbygningsspots

Intelligente LED indbygningsspots

Smart belysning går ud over den enkle pære - Philips Hue fås i alle former og størrelser, herunder indbygningsspotter.

Guide til intelligente LED indbygningsspots

Kan jeg bruge indbygget belysning i entréen?

Kan jeg bruge LED indbygningsspots i køkkenet?

Hvad er indbygget holderlys?

Hvad er intelligente indbygningsspots?

Hvilke intelligente pærer kan bruges til indbygningsbelysning?

Kan jeg styre LED indbygningsspots med stemmen?

Lær mere om intelligente indbygningsspots.

LED indbygningsspots til fitnessrum

Sådan får du den bedste belysning til dit hjemme fitnessrum

Få ideer til din belysning i dit fitnessrum i hjemmet, herunder hvordan og hvor du kan placere intelligente indbygningslyspærer.
indbygningsspots til stuen

Stilfulde belysningsløsninger til stuen

Intelligente indbygningslamper kan bruges i stuer til ikke kun at levere nok belysning, men også tilføje stemningsbelysning.
LED indbygningsspots til børneværelset

Natlamper til børn

Med smart placerede intelligente indbygningslyspærer kan du sørge for, at dine børns værelser er ordentligt oplyste til arbejde, leg og søvn.

*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke

