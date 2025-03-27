Gør dit lys i køkkenet smart! Uanset hvilken stil du har, hjælper Philips Hue dig med at give dit køkken lidt mere smag (og farve).
Køkkenlamper: dag og nat
Intelligente lamper til køkkenet gør madlavningen nemmere og sjovere end nogensinde før! Brug klare toner til at fokusere på madlavningen og blødere, varme toner, når du skal nyde måltidet.
De bedste lamper til hverdagsbelysning til køkkenet
Hue White and color ambiance
GU10 - spots - 3-pak
1.199,00 kr.
Hue White and color ambiance
Lightstrip Plus base 2 m
449,00 kr.
Hue White ambiance
Enrave stor loftslampe
1.939,00 kr.
Hue White and color ambiance
Ensis pendel
3.589,00 kr.
Hue White ambiance
GU10 - spots - 3-pak
529,00 kr.
Hue White and color ambiance
GU10 - spot - 1-pak
489,00 kr.
Hue White and color ambiance
A67 - E27 pære - 1600 - 1-pak
599,00 kr.
Hue White
Startsæt E27
Hue White and color ambiance
Lys til både arbejde og hygge
Med intelligent lys til køkkenet kan du gøre dit hjems hjerte klar til hvad som helst. Klart hvidt lys hjælper dig med at lave mad, mens blødere toner forvandler det til det perfekte rum til godt selskab.
De bedste stemningsskabende lamper til køkkenet
Hue White and color ambiance
Perifo lysbjælke
1.499,00 kr.
Hue
Perifo lysskinne 1 m
529,00 kr.
Hue White and color ambiance
Perifo cylinderspot
899,00 kr.
Hue White and color ambiance
Lightstrip Plus base 2 m
449,00 kr.
Hue White and color ambiance
Play gradient lightstrip 75 tommer
1.879,00 kr.
Hue White and color ambiance
Flourish pendel
3.139,00 kr.
Hue White and color ambiance
Startsæt: 3 x E27 pærer (1100) + Dimmer switch
1.449,00 kr.
Hue White and color ambiance
A67 - E27 pære - 1600 - 1-pak
599,00 kr.
Hue White and color ambiance
Hue White and color ambiance
Lightstrip Plus forlænger 1 m
149,00 kr.
Inspiration til belysning
Se, hvordan andre bruger Philips Hue intelligent belysning til at skabe den rette stemning – og del din egen opsætning på Instagram med hashtagget #philipshue
Guide til intelligent køkkenbelysning
Hvilken lysfarve er bedst til køkkener?
Hvilken lysfarve er bedst til køkkener?
Hvordan lyser jeg et mørkt køkken op?
Hvordan lyser jeg et mørkt køkken op?
Hvad er den bedste belysning til en køkkenø?
Hvad er den bedste belysning til en køkkenø?
Flere ideer til intelligent køkkenbelysning
6 idéer til lys til køkkenet
De bedste idéer til lys til køkkenet fra eksperterne hos Hue. Få lys i hele køkkenet, og gør det nemt at lave mad, slappe af og være social.
Guide til indbygget køkkenbelysning
Indbygget belysning passer til alle typer køkkener. Brug for inspiration? Læs vores guide til, hvordan du bedst anvender den indbyggede belysning i dit køkken