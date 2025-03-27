Support
Køkkenbelysning

Køkkenbelysning

Gør dit lys i køkkenet smart! Uanset hvilken stil du har, hjælper Philips Hue dig med at give dit køkken lidt mere smag (og farve).

Køb lamper til køkkenet
Moderne køkken med klar hvid køkkenbelysning

Køkkenlamper: dag og nat

Intelligente lamper til køkkenet gør madlavningen nemmere og sjovere end nogensinde før! Brug klare toner til at fokusere på madlavningen og blødere, varme toner, når du skal nyde måltidet.

De bedste lamper til hverdagsbelysning til køkkenet

Black Friday 30%
GU10 - spots - 3-pak

Hue White and color ambiance

Hvidt og farvet lys
Op til 400 lumen
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner

1.199,00 kr.

Lightstrip Plus base 2 m

Hue White and color ambiance

Strømforsyning medfølger
Kan styres via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner

449,00 kr.

Midlertidigt udsolgt

Enrave stor loftslampe

Hue White ambiance

Integreret LED
Bluetooth-betjening via app
Hue Lysdæmperkontakt medfølger
Tilføj Hue Bridge for at få mere

1.939,00 kr.

Black Friday 30%
Ensis pendel

Hue White and color ambiance

Integreret LED
Straksbetjening via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere

3.589,00 kr.

Black Friday 30%
GU10 - spots - 3-pak

Hue White ambiance

Varmt til køligt hvidt lys
Op til 400 lumen
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner

529,00 kr.

GU10 - spot - 1-pak

Hue White and color ambiance

Hvidt og farvet lys
Op til 400 lumen
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner

489,00 kr.

A67 - E27 pære - 1600 - 1-pak

Hue White and color ambiance

Op til 1521 lumen*
Hvidt og farvet lys
Kan styres via Bluetooth
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner

599,00 kr.

Midlertidigt udsolgt

Startsæt E27

Hue White

Varmt hvidt lys
Hue Bridge medfølger
Styr med app eller stemme*
Play gradient light tube, kompakt

Hue White and color ambiance

Passer til 40" - 55" TV
Strømforsyning medfølger
Blander hvidt og farvet lys
Kræver en Hue Bridge og en Hue Sync box

1.499,00 kr.

Midlertidigt udsolgt

Play gradient light tube, kompakt

Hue White and color ambiance

Passer til 40" - 55" TV
Blander hvidt og farvet lys
Strømforsyning medfølger
Kræver en Hue Bridge og en Hue Sync box

1.499,00 kr.

Produktet er næsten udsolgt

Se alle lamper til køkkenet
Moderne køkken oplyst med lysskinne

Lys til både arbejde og hygge

Med intelligent lys til køkkenet kan du gøre dit hjems hjerte klar til hvad som helst. Klart hvidt lys hjælper dig med at lave mad, mens blødere toner forvandler det til det perfekte rum til godt selskab.

De bedste stemningsskabende lamper til køkkenet

Kun hos Philips-hue.com
Perifo lysbjælke

Hue White and color ambiance

29 watt
95 cm på skinne
Op til 2.050 lumen
Perfekt til større rum

1.499,00 kr.

Perifo lysskinne 1 m

Hue

1 meter
Passer til op til 5 spots/pendler
Passer til maks. 1 kompakt lysrør

529,00 kr.

Perifo cylinderspot

Hue White and color ambiance

5,3 watt
17,7 cm på skinne
Op til 510 lumen
Kan rotere 350 grader

899,00 kr.

Lightstrip Plus base 2 m

Hue White and color ambiance

Strømforsyning medfølger
Kan styres via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner

449,00 kr.

Midlertidigt udsolgt

Play gradient lightstrip 75 tommer

Hue White and color ambiance

Lavet til 75" og større tv'er
Strømforsyning og beslag medfølger
Blander hvidt og farvet lys
Kræver en Hue Bridge og en Hue Sync box

1.879,00 kr.

Midlertidigt udsolgt

Flourish pendel

Hue White and color ambiance

Integreret LED
Bluetooth-betjening via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere

3.139,00 kr.

Produktet er næsten udsolgt

Startsæt: 3 x E27 pærer (1100) + Dimmer switch

Hue White and color ambiance

Op til 1055 lumen*
Hvidt og farvet lys
Hue Bridge medfølger
Lysdæmperkontakt medfølger

1.449,00 kr.

Midlertidigt udsolgt

A67 - E27 pære - 1600 - 1-pak

Hue White and color ambiance

Op til 1521 lumen*
Hvidt og farvet lys
Kan styres via Bluetooth
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner

599,00 kr.

Midlertidigt udsolgt

Play gradient light tube, kompakt

Hue White and color ambiance

Passer til 40" - 55" TV
Strømforsyning medfølger
Blander hvidt og farvet lys
Kræver en Hue Bridge og en Hue Sync box

1.499,00 kr.

Midlertidigt udsolgt

Play gradient light tube, kompakt

Hue White and color ambiance

Passer til 40" - 55" TV
Blander hvidt og farvet lys
Strømforsyning medfølger
Kræver en Hue Bridge og en Hue Sync box

1.499,00 kr.

Produktet er næsten udsolgt

Lightstrip Plus forlænger 1 m

Hue White and color ambiance

Integreret LED
Kan styres via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner

149,00 kr.

Midlertidigt udsolgt

Shop alle køkkenlamper
image by janarts containing Furniture, Countertop, Property, Cabinetry, Table

Inspiration til belysning

Se, hvordan andre bruger Philips Hue intelligent belysning til at skabe den rette stemning – og del din egen opsætning på Instagram med hashtagget #philipshue

image by janarts containing Furniture, Countertop, Property, Cabinetry, Table

@janarts

image by huisje_azul containing Window, Cabinetry, Light, Sink, Wood

@huisje_azul

image by inciyuyucu containing Plant, Property, Table, Wood, Houseplant

@inciyuyucu

image by snaideroamsterdam containing Furniture, Table, Building, Cabinetry, Plant

@snaideroamsterdam

image by anonymous containing Furniture, Purple, Light, Chair, Interior design

@airtibo

image by anonymous containing Table, Furniture, Property, Chair, Couch

@living_in_ladepladsen

image by anonymous containing Cabinetry, Property, Furniture, Building, Countertop

@luckyenki

Guide til intelligent køkkenbelysning

Hvilken lysfarve er bedst til køkkener?

Hvordan lyser jeg et mørkt køkken op?

Hvad er den bedste belysning til en køkkenø?

Flere ideer til intelligent køkkenbelysning

6 idéer til lys til køkkenet

De bedste idéer til lys til køkkenet fra eksperterne hos Hue. Få lys i hele køkkenet, og gør det nemt at lave mad, slappe af og være social.

Udforsk flere ideer til lys til køkkenet
Guide til indbygget køkkenbelysning

Indbygget belysning passer til alle typer køkkener. Brug for inspiration? Læs vores guide til, hvordan du bedst anvender den indbyggede belysning i dit køkken

Udforsk flere tips til indbygget køkkenbelysning

Udforsk andre rum

Lamper til stuen

Lamper til soveværelset

Badeværelsesbelysning

Lamper til spisestuen

Lamper til hjemmekontoret

Intelligent belysning til haven og indkørslen
