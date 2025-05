Hjernen i det intelligente Philips Hue belysningssystem, Hue Bridge, giver dig mulighed for at forbinde og styre op til 50 pærer eller lamper, og 12 stykker tilbehør. Du skal bare tilslutte Bridgen til din router og bruge Hue appen til at indstille rutiner, timere, brugerdefinerede lysscener og meget mere.