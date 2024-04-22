Support

Det kan du gøre med Philips Hue

Hvis du spekulerer på, "Hvordan får jeg [indsæt en cool Philips Hue ting her]?", har vi en oversigt over alt, hvad du skal bruge for at få det til at ske. 

Jeg vil gerne...

Styre lyset på en nem og smart måde

Styre lyset på en nem og smart måde

Have fede lyseffekter

Have fede lyseffekter

Have lys i haven

Have lys i haven

Opsætte et sikkerhedssystem

Opsætte et sikkerhedssystem

Have lys til at sove og vågne op

Have lys til at sove og vågne op

Synkronisere lyset med TV

Synkronisere lyset med TV

Synkronisere lyset med musik

Synkronisere lyset med musik

Synkronisere lyset med PC

Synkronisere lyset med PC

Nem styring med Philips Hue

Jeg vil gerne...

Styre lyset på en nem og smart måde

Med dette intelligente belysningssystem kan du automatisere dit lys, bruge bevægelsessensorer og kontakter og styre lyset fra hvor som helst ved hjælp af appen.

Det skal du bruge
- Philips Hue Bridge
- En Philips Hue pære eller lampe
- Philips Hue appen
- Philips Hue bevægelsessensor (valgfri)
- Philips Hue Dimmer switch (valgfri)

Kan jeg styre lyset nemt uden en Hue Bridge?

Vi anbefaler...

Flash sale -25%
Bridge

Hue

Bridge
Nem opsætning
Intelligent lysstyring
Tilføj op til 50 lyskilder
Styr lyset med din stemme

449,00 kr.

Flash sale -25%
Motion sensor

Hue

Motion sensor
Trådløs installation
Batteridrevet
Automatiserer dit lys
Kan placeres hvor som helst

339,00 kr.

Flash sale -25%
Dimmer switch

Hue

Dimmer switch
Trådløs installation
Batteridrevet
Nem adgang til belysningsscener
Brug den som fjernbetjening

169,00 kr.

Flash sale -25%
Smart plug

Hue

Smart plug
Tilslut enhver lampe til dit Hue system
Kan styres via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner

269,00 kr.

Flash sale -25%
Tap dial switch

Hue

Tap dial switch
Trådløs installation
Batteridrevet
Nem adgang til belysningsscener
Brug den som fjernbetjening

379,00 kr.

Flash sale -25%
Smart button

Hue

Smart button
Styr lyskilderne med ét klik
Indstil lyset efter tidspunktet på dagen
Tilpasset funktionalitet
Fleksibel trådløs montering

169,00 kr.

Fede Philips Hue lyseffekter

Jeg vil gerne...

Have fede lyseffekter

Få dit hus til at ligne et Instagram-opslag. Med denne intelligente belysningsopsætning kan du indstille scener, animere dit lys og bruge effekter. Du kan endda bruge dit intelligente tilbehør til at indstille en scene.

Det skal du bruge
- Philips Hue Bridge
- Philips Hue White and color ambiance lyskilder
- Philips Hue appen
- Philips Hue Dimmer switch eller Tap dial switch (valgfri)

Kan jeg få fede lyseffekter uden en Hue Bridge?

Vi anbefaler...

Flash sale -25%
Startsæt: 3 x GU10 spots

Hue White and color ambiance

Startsæt: 3 x GU10 spots
Hvidt og farvet lys
Intelligent lysstyring
Styr med app eller stemme*
Hue Bridge medfølger

1.349,00 kr.

Midlertidigt udsolgt

Flash sale -25%
Startsæt: 3 x E27 pærer (1100lm)

Hue White and color ambiance

Startsæt: 3 x E27 pærer (1100lm)
Op til 1055 lumen*
Hvidt og farvet lys
Intelligent lysstyring
Hue Bridge medfølger

1.349,00 kr.

Flash sale -25%
Festavia lyskæde

Hue White and color ambiance

Festavia lyskæde
Skab en gradient af farver
250 LED'er med farve
20 m ledning
Indendørs- og udendørsbrug

1.649,00 kr.

Flash sale -25%
Ambiance gradient lightstrip 2 m

Hue White and color ambiance

Ambiance gradient lightstrip 2 m
Integreret LED
Bluetooth-styring via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner

1.199,00 kr.

Flash sale -25%
Signe gradient gulvlampe

Hue White and color ambiance

Signe gradient gulvlampe
Eg
Bluetooth-betjening via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere

2.629,00 kr.

Philips Hue udendørsbelysning

Jeg vil gerne...

Have lys i haven

Ahh, det skønne udendørsliv. Få din have, altan eller terrasse til at stråle. Med dette intelligente belysningssystem kan du installere intelligente lamper uden for dit hjem. Uanset om du kobler dem til elnettet eller bruger vores lamper med lav spænding kan du placere dem hvor som helst udenfor. Sammenlign udendørslamper

Det skal du bruge
- En Philips Hue Bridge
- En Philips Hue udendørslampe
- Philips Hue appen

Kan jeg få udendørsbelysning uden en Hue Bridge?

Vi anbefaler ...

Flash sale -25%
Lily udendørs spot

Hue White and color ambiance

Lily udendørs spot
Integreret LED
Hvidt og farvet lys
LavVolt-system - basisenhed
Intelligent styring med Hue Bridge*

2.619,00 kr.

Flash sale -25%
Lily XL udendørs spot

Hue White and color ambiance

Lily XL udendørs spot
Integreret LED
Hvidt og farvet lys
Lav volt system – forlænger
Intelligent styring med Hue Bridge*

1.199,00 kr.

Flash sale -25%
Outdoor lightstrip 2 meter

Hue White and color ambiance

Outdoor lightstrip 2 meter
1 x 2 meter lightstrip
Hvidt og farvet lys
Strømforsyningsenhed medfølger
Intelligent lysstyring med Hue Bridge*

1.049,00 kr.

Flash sale -25%
Resonate udendørs væglampe

Hue White and color ambiance

Resonate udendørs væglampe
Integreret LED
Hvidt og farvet lys
230V
Intelligent styring med Hue Bridge*

1.199,00 kr.

Flash sale -25%
Calla udendørs piedestal

Hue White and color ambiance

Calla udendørs piedestal
Lav volt system – forlænger
Mat sort finish
105 x 252 mm
Strømforsyning sælges separat

969,00 kr.

Produktet er næsten udsolgt

Flash sale -25%
Appear udendørs væglampe

Hue White and color ambiance

Appear udendørs væglampe
Integreret LED
Hvidt og farvet lys
230V
Intelligent styring med Hue Bridge*

1.199,00 kr.

Flash sale -25%
Impress udendørs væglampe (lav volt)

Hue White and color ambiance

Impress udendørs væglampe (lav volt)
Lav volt system – forlænger
Mat sort finish
240 x 120 mm
Strømforsyning sælges separat

1.199,00 kr.

Produktet er næsten udsolgt

Philips Hue sikkerhedssystem

Jeg vil gerne...

Opsætte et sikkerhedssystem

Få et komplet sikkerhedssystem til hjemmet. Med denne opsætning kan du overvåge dit hjem i realtid med intelligente sikkerhedsenheder, såsom kameraer og sensorer.

Det skal du bruge
- Philips Hue Bridge
- En Philips Hue pære eller lampe
- Philips Hue Secure kamera
- Philips Hue Secure kontaktsensor
- Philips Hue bevægelsessensor

Hvordan opsætter jeg et Philips Hue Secure system?

Vi anbefaler...

Spar op til 40%
Startsæt: 2 x E27 pærer (1100lm) + 3 x Secure kontaktsensorer + Motion sensor

Hue

Startsæt: 2 x E27 pærer (1100lm) + 3 x Secure kontaktsensorer + Motion sensor
Op til 1055 lumen*
Hvidt og farvet lys
Kontaktsensorer medfølger
Hue Bridge medfølger

2.239,00 kr.

1.343,40 kr.

Flash sale -25%
Motion sensor

Hue

Motion sensor
Trådløs installation
Batteridrevet
Automatiserer dit lys
Kan placeres hvor som helst

339,00 kr.

Flash sale -25%
Startsæt: 2 x E27 pærer (1100lm) + 1 x Secure kamera + 2 x Secure kontaktsensorer

Hue

Startsæt: 2 x E27 pærer (1100lm) + 1 x Secure kamera + 2 x Secure kontaktsensorer
Op til 1055 lumen*
Hvidt og farvet lys
Kamera og sensorer medfølger
Hue Bridge medfølger

2.619,00 kr.

Produktet er næsten udsolgt

Flash sale -25%
Secure kontaktsensor

Hue

Secure kontaktsensor
Trådløs installation
Automatiserer dit lys
Lang batterilevetid
Monteres på døre og vinduer

529,00 kr.

Flash sale -25%
Bridge

Hue

Bridge
Nem opsætning
Intelligent lysstyring
Tilføj op til 50 lyskilder
Styr lyset med din stemme

449,00 kr.

Flash sale -25%
Secure projektør med kamera

Hue

Secure projektør med kamera
Kryptering fra start til slut
1080p HD-video
Hvidt og farvet lys
Tilsluttes hjemmets elektricitet

2.329,00 kr.

Flash sale -25%
Secure kablet kamera med bordholder

Hue

Secure kablet kamera med bordholder
Kryptering fra start til slut
1080P HD-video
Kan sættes i stikkontakten
Stativ medfølger

1.279,00 kr.

Philips Hue fald i søvn- og vågn op-belysning

Jeg vil gerne...

Have lys til at sove og vågne op

Forbedr dit velbefindende med intelligent belysning. Med dette intelligente belysningssystem kan du oprette vågn op- og fald i søvn-automatiseringer og bruge scenen Naturligt lys.

Det skal du bruge
- Philips Hue Bridge
- Philips Hue White ambiance eller White and color ambiance pærer eller lamper
- Philips Hue appen

Kan jeg få lys til at sove og vågne op uden en Hue Bridge?

Vi anbefaler...

Flash sale -25%
Krone - E14 pære - 1-pak

Hue White and color ambiance

Krone - E14 pære - 1-pak
Hvidt og farvet lys
Straksbetjening via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere

489,00 kr.

Flash sale -25%
Startsæt: 2 x E27 pærer (1100) + Smart button

Hue White and color ambiance

Startsæt: 2 x E27 pærer (1100) + Smart button
Op til 1055 lumen*
Hvidt og farvet lys
Hue Bridge medfølger
Intelligent knap medfølger

1.149,00 kr.

Flash sale -25%
Go bærbar lampe

Hue White and color ambiance

Go bærbar lampe
Integreret LED og batteri
Bluetooth-styring via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner

679,00 kr.

Flash sale -25%
Signe gradient bordlampe

Hue White and color ambiance

Signe gradient bordlampe
Eg
Bluetooth-betjening via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere

1.799,00 kr.

Philips Hue synkroniserer lyset med TV'et

Jeg vil gerne...

Synkronisere lyset med TV

Vi ved, at du tænker: "Hvorfor har jeg brug for det?" Men tro os - det har du. Med dette intelligente belysningssystem kan du synkronisere dit lys med TV-serier, film eller konsolspil. 

Det skal du bruge
- Philips Hue Bridge
- Philips Hue White and color ambiance lyskilder
- Philips Hue Play HDMI sync box eller Philips Hue Sync TV-appen*
- Philips Hue appen

*Sync boxen kan bruges med ethvert TV, der bruger HDMI-tilsluttede enheder, såsom en set-top-boks, streamingsenhed eller spillekonsol. Sync TV-appen er kompatibel med visse Samsung TV.

Kan jeg synkronisere lyset med mit TV uden en Hue Bridge?

Vi anbefaler...

Spar op til 40%
Play gradient lightstrip til PC

Lightstrips

Play gradient lightstrip til PC
Passer til 24-27" skærme
Strømforsyning og beslag medfølger
Blander hvidt og farvet lys
Hue Bridge inkluderet

1.499,00 kr.

899,40 kr.

Flash sale -25%
Play gradient lightstrip 65 tommer

Hue White and color ambiance

Play gradient lightstrip 65 tommer
Passer til 65" - 70" TV
Strømforsyning og beslag medfølger
Blander hvidt og farvet lys
Kræver en Hue Bridge og en Hue Sync box

1.649,00 kr.

Philips Hue synkroniserer lyset med musik

Jeg vil gerne...

Synkronisere lyset med musik

Få lyset til at bevæge sig i takt med musikken. Med dette intelligente belysningssystem kan du synkronisere dit lys med musik.

Det skal du bruge
- Philips Hue Bridge
- Philips Hue White and color ambiance lyskilder
- Philips Hue Play HDMI sync box (valgfrit)*
- Philips Hue appen

*Hvis du har en Spotify-konto, kan du synkronisere lyset med musikken direkte fra Philips Hue appen. Hvis du vil synkronisere dit lys med musikken via en anden tjeneste, kan du bruge Philips Hue Play HDMI sync box. 

Kan jeg synkronisere lyset med min musik uden en Hue Bridge?

Vi anbefaler...

Flash sale -25%
Startsæt: 2 x E27 pærer (1100lm)

Hue White and color ambiance

Startsæt: 2 x E27 pærer (1100lm)
Op til 1055 lumen*
Hvidt og farvet lys
Hue Bridge medfølger
Intelligent lysstyring

1.049,00 kr.

Flash sale -25%
Go bærbar lampe

Hue White and color ambiance

Go bærbar lampe
Integreret LED og batteri
Bluetooth-styring via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner

679,00 kr.

Flash sale -25%
Go bærbar bordlampe

Hue White and color ambiance

Go bærbar bordlampe
Kan bruges både indendørs og udendørs
Styr via Bluetooth
Styr med app eller stemme
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner

1.199,00 kr.

Flash sale -25%
Signe gradient bordlampe

Hue White and color ambiance

Signe gradient bordlampe
Hvid
Bluetooth-betjening via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere

1.649,00 kr.

Flash sale -25%
Festavia lyskæde

Hue White and color ambiance

Festavia lyskæde
Skab en gradient af farver
100 LED'er med farve
8 m ledning
Indendørs- og udendørsbrug

899,00 kr.

Flash sale -25%
Festavia lyskæde

Hue White and color ambiance

Festavia lyskæde
Skab en gradient af farver
250 LED'er med farve
20 m ledning
Indendørs- og udendørsbrug

1.649,00 kr.

Philips Hue synkroniser lyset med PC

Jeg vil gerne...

Synkronisere lyset med PC

Gamers forstår det. Med dette intelligente belysningssystem kan du synkronisere dit lys med din computerskærm.

Det skal du bruge
- Philips Hue Bridge
- Philips Hue White and color ambiance lyskilder
- Philips Hue Sync desktop app
- Philips Hue appen

Kan jeg synkronisere lyset med min PC uden en Hue Bridge?

Vi anbefaler...

Spar op til 40%
Play gradient lightstrip til PC

Lightstrips

Play gradient lightstrip til PC
Passer til 24-27" skærme
Strømforsyning og beslag medfølger
Blander hvidt og farvet lys
Hue Bridge inkluderet

1.499,00 kr.

899,40 kr.

Spar op til 40%
Play gradient lightstrip til PC

Lightstrips

Play gradient lightstrip til PC
Passer til 32-34" PC-skærme
Strømforsyning og beslag medfølger
Blander hvidt og farvet lys
Kræver en Hue Bridge

1.279,00 kr.

767,40 kr.

Flash sale -25%
Ambiance gradient lightstrip 2 m

Hue White and color ambiance

Ambiance gradient lightstrip 2 m
Integreret LED
Bluetooth-styring via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner

1.199,00 kr.

Flash sale -25%
Play light bar 1-pak

Hue White and color ambiance

Play light bar 1-pak
Enkelt pakke
Integreret LED
Sort
Intelligent styring med Hue Bridge*

599,00 kr.

Spørgsmål & svar

Hvorfor kræver nogle opsætninger en Philips Hue Bridge?

Hvad gør jeg med mine almindelige kontakter?

Hvad sker der, hvis nogen slukker lyskontakten? 

Kan jeg starte med Bluetooth og tilføje en Hue Bridge senere?

Hvad med mine lamper, der har almindelige lyskilder? 

Skal jeg altid bruge appen til at styre lyset?

Hvad er forskellen på en smart hub og en Hue Bridge?

Hvor i mit hus er et godt sted at starte?

Skal jeg være "tekniknørd" for at kunne bruge intelligent belysning?

Hvad nu hvis jeg har en fysisk lysdæmper i stedet for en lyskontakt?

Hvordan virker systemet

Hvordan virker systemet

Fordyb dig i Philips Hues funktioner.

Udforsk
App

App

Se, hvad du kan gøre med vores prisvindende app.

Udforsk

*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay