Hvis du spekulerer på, "Hvordan får jeg [indsæt en cool Philips Hue ting her]?", har vi en oversigt over alt, hvad du skal bruge for at få det til at ske.
Det kan du gøre med Philips Hue
Jeg vil gerne...
Styre lyset på en nem og smart måde
Med dette intelligente belysningssystem kan du automatisere dit lys, bruge bevægelsessensorer og kontakter og styre lyset fra hvor som helst ved hjælp af appen.
Det skal du bruge
- Philips Hue Bridge
- En Philips Hue pære eller lampe
- Philips Hue appen
- Philips Hue bevægelsessensor (valgfri)
- Philips Hue Dimmer switch (valgfri)
Kan jeg styre lyset nemt uden en Hue Bridge?
Vi anbefaler...
Hue
Bridge
449,00 kr.
Hue
Motion sensor
339,00 kr.
Hue
Dimmer switch
169,00 kr.
Hue
Smart plug
269,00 kr.
Hue
Tap dial switch
379,00 kr.
Hue
Smart button
169,00 kr.
Jeg vil gerne...
Have fede lyseffekter
Få dit hus til at ligne et Instagram-opslag. Med denne intelligente belysningsopsætning kan du indstille scener, animere dit lys og bruge effekter. Du kan endda bruge dit intelligente tilbehør til at indstille en scene.
Det skal du bruge
- Philips Hue Bridge
- Philips Hue White and color ambiance lyskilder
- Philips Hue appen
- Philips Hue Dimmer switch eller Tap dial switch (valgfri)
Kan jeg få fede lyseffekter uden en Hue Bridge?
Vi anbefaler...
Hue White and color ambiance
Startsæt: 3 x GU10 spots
1.349,00 kr.
Hue White and color ambiance
Startsæt: 3 x E27 pærer (1100lm)
1.349,00 kr.
Hue White and color ambiance
Festavia lyskæde
1.649,00 kr.
Hue White and color ambiance
Ambiance gradient lightstrip 2 m
1.199,00 kr.
Hue White and color ambiance
Signe gradient gulvlampe
2.629,00 kr.
Jeg vil gerne...
Have lys i haven
Ahh, det skønne udendørsliv. Få din have, altan eller terrasse til at stråle. Med dette intelligente belysningssystem kan du installere intelligente lamper uden for dit hjem. Uanset om du kobler dem til elnettet eller bruger vores lamper med lav spænding kan du placere dem hvor som helst udenfor. Sammenlign udendørslamper
Det skal du bruge
- En Philips Hue Bridge
- En Philips Hue udendørslampe
- Philips Hue appen
Kan jeg få udendørsbelysning uden en Hue Bridge?
Vi anbefaler ...
Hue White and color ambiance
Lily udendørs spot
2.619,00 kr.
Hue White and color ambiance
Lily XL udendørs spot
1.199,00 kr.
Hue White and color ambiance
Outdoor lightstrip 2 meter
1.049,00 kr.
Hue White and color ambiance
Resonate udendørs væglampe
1.199,00 kr.
Hue White and color ambiance
Calla udendørs piedestal
969,00 kr.
Hue White and color ambiance
Appear udendørs væglampe
1.199,00 kr.
Hue White and color ambiance
Impress udendørs væglampe (lav volt)
1.199,00 kr.
Jeg vil gerne...
Opsætte et sikkerhedssystem
Få et komplet sikkerhedssystem til hjemmet. Med denne opsætning kan du overvåge dit hjem i realtid med intelligente sikkerhedsenheder, såsom kameraer og sensorer.
Det skal du bruge
- Philips Hue Bridge
- En Philips Hue pære eller lampe
- Philips Hue Secure kamera
- Philips Hue Secure kontaktsensor
- Philips Hue bevægelsessensor
Hvordan opsætter jeg et Philips Hue Secure system?
Vi anbefaler...
Hue
Startsæt: 2 x E27 pærer (1100lm) + 3 x Secure kontaktsensorer + Motion sensor
2.239,00 kr.
1.343,40 kr.
Hue
Motion sensor
339,00 kr.
Hue
Startsæt: 2 x E27 pærer (1100lm) + 1 x Secure kamera + 2 x Secure kontaktsensorer
2.619,00 kr.
Hue
Secure kontaktsensor
529,00 kr.
Hue
Bridge
449,00 kr.
Hue
Secure projektør med kamera
2.329,00 kr.
Hue
Secure kablet kamera med bordholder
1.279,00 kr.
Jeg vil gerne...
Have lys til at sove og vågne op
Forbedr dit velbefindende med intelligent belysning. Med dette intelligente belysningssystem kan du oprette vågn op- og fald i søvn-automatiseringer og bruge scenen Naturligt lys.
Det skal du bruge
- Philips Hue Bridge
- Philips Hue White ambiance eller White and color ambiance pærer eller lamper
- Philips Hue appen
Kan jeg få lys til at sove og vågne op uden en Hue Bridge?
Vi anbefaler...
Hue White and color ambiance
Krone - E14 pære - 1-pak
489,00 kr.
Hue White and color ambiance
Startsæt: 2 x E27 pærer (1100) + Smart button
1.149,00 kr.
Hue White and color ambiance
Go bærbar lampe
679,00 kr.
Hue White and color ambiance
Signe gradient bordlampe
1.799,00 kr.
Jeg vil gerne...
Synkronisere lyset med TV
Vi ved, at du tænker: "Hvorfor har jeg brug for det?" Men tro os - det har du. Med dette intelligente belysningssystem kan du synkronisere dit lys med TV-serier, film eller konsolspil.
Det skal du bruge
- Philips Hue Bridge
- Philips Hue White and color ambiance lyskilder
- Philips Hue Play HDMI sync box eller Philips Hue Sync TV-appen*
- Philips Hue appen
*Sync boxen kan bruges med ethvert TV, der bruger HDMI-tilsluttede enheder, såsom en set-top-boks, streamingsenhed eller spillekonsol. Sync TV-appen er kompatibel med visse Samsung TV.
Kan jeg synkronisere lyset med mit TV uden en Hue Bridge?
Vi anbefaler...
Lightstrips
Play gradient lightstrip til PC
1.499,00 kr.
899,40 kr.
Hue White and color ambiance
Play gradient lightstrip 65 tommer
1.649,00 kr.
Jeg vil gerne...
Synkronisere lyset med musik
Få lyset til at bevæge sig i takt med musikken. Med dette intelligente belysningssystem kan du synkronisere dit lys med musik.
Det skal du bruge
- Philips Hue Bridge
- Philips Hue White and color ambiance lyskilder
- Philips Hue Play HDMI sync box (valgfrit)*
- Philips Hue appen
*Hvis du har en Spotify-konto, kan du synkronisere lyset med musikken direkte fra Philips Hue appen. Hvis du vil synkronisere dit lys med musikken via en anden tjeneste, kan du bruge Philips Hue Play HDMI sync box.
Kan jeg synkronisere lyset med min musik uden en Hue Bridge?
Vi anbefaler...
Hue White and color ambiance
Startsæt: 2 x E27 pærer (1100lm)
1.049,00 kr.
Hue White and color ambiance
Go bærbar lampe
679,00 kr.
Hue White and color ambiance
Go bærbar bordlampe
1.199,00 kr.
Hue White and color ambiance
Signe gradient bordlampe
1.649,00 kr.
Hue White and color ambiance
Festavia lyskæde
899,00 kr.
Hue White and color ambiance
Festavia lyskæde
1.649,00 kr.
Jeg vil gerne...
Synkronisere lyset med PC
Gamers forstår det. Med dette intelligente belysningssystem kan du synkronisere dit lys med din computerskærm.
Det skal du bruge
- Philips Hue Bridge
- Philips Hue White and color ambiance lyskilder
- Philips Hue Sync desktop app
- Philips Hue appen
Kan jeg synkronisere lyset med min PC uden en Hue Bridge?
Vi anbefaler...
Lightstrips
Play gradient lightstrip til PC
1.499,00 kr.
899,40 kr.
Lightstrips
Play gradient lightstrip til PC
1.279,00 kr.
767,40 kr.
Hue White and color ambiance
Ambiance gradient lightstrip 2 m
1.199,00 kr.
Hue White and color ambiance
Play light bar 1-pak
599,00 kr.
Spørgsmål & svar
Hvorfor kræver nogle opsætninger en Philips Hue Bridge?
Hvad gør jeg med mine almindelige kontakter?
Hvad sker der, hvis nogen slukker lyskontakten?
Kan jeg starte med Bluetooth og tilføje en Hue Bridge senere?
Hvad med mine lamper, der har almindelige lyskilder?
Skal jeg altid bruge appen til at styre lyset?
Hvad er forskellen på en smart hub og en Hue Bridge?
Hvor i mit hus er et godt sted at starte?
Skal jeg være "tekniknørd" for at kunne bruge intelligent belysning?
Hvad nu hvis jeg har en fysisk lysdæmper i stedet for en lyskontakt?
*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.