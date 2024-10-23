Support

Velkommen til den lyse, vilde verdenen af intelligent belysning til hjemmet.

 

 

Det grundlæggende

Intelligent belysning er en avanceret måde at oplyse dit hjem på. Den bruger chips inde i lyskilderne til at kommunikere med en app. Og det er kun begyndelsen.

Hvad er intelligent belysning?
Sådan fungerer det

Der er mange forskellige måder at gøre intelligent belysning smart på. Sådan gør vi det.

Se, hvordan Philips Hue fungerer
Kom i gang med Philips Hue

Lad os komme i gang

Den hurtigste startguide til at få installeret intelligent belysning i dit hjem. 

Kom i gang

Om Philips Hue

Her er den korte version: Vi har eksisteret siden 1891 som en del af Philips, hvorfra vi så blev til Signify. Og i 2012 opfandt vi intelligente pærer (ja, virkelig)! Lær Philips Hue at kende.

Vidste du det? Vi arbejder ud fra et innovationsgrundlag. Vi designer hele vores udvalg af lamper, de funktioner, du elsker, og de apps, du bruger.

Philips Hue appen

Vores prisvindende app har alt, hvad du behøver for at styre dit lys, sætte stemningen, aktivere dit sikkerhedssystem og meget mere. Lad os komme i gang! 

Udforsk mobilappen
Philips Hue Sync-appen til PC

Den her er til gamerne. Synkroniser lyset rundt om din gaming-opsætning med det, der er på din skærm. 

Udforsk PC-appen
Philips Hue Sync TV-appen

Det er synkroniseringsoplevelsen direkte på dit TV. Alt det du elsker ved Hue Sync - styret fra din fjernbetjening.  

Udforsk TV-appen
Kom i gang med Philips Hue

Hvad er kompatibelt med Philips Hue?

Vi har sørget for, at Philips Hue spiller sammen med andre Smart home-brands, så alt det intelligente i dit hjem fungerer sammen. 

Få hele listen

Se, hvad du kan gøre med intelligent belysning

 

 

Stemningsbelysning

Oplev
Sikkerhedsbelysning

Oplev
Velvære-belysning

Oplev
Surround-belysning

Oplev

*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke

