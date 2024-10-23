Velkommen til den lyse, vilde verdenen af intelligent belysning til hjemmet.
Det grundlæggende
Intelligent belysning er en avanceret måde at oplyse dit hjem på. Den bruger chips inde i lyskilderne til at kommunikere med en app. Og det er kun begyndelsen.
Sådan fungerer det
Der er mange forskellige måder at gøre intelligent belysning smart på. Sådan gør vi det.
Lad os komme i gang
Den hurtigste startguide til at få installeret intelligent belysning i dit hjem.
Om Philips Hue
Her er den korte version: Vi har eksisteret siden 1891 som en del af Philips, hvorfra vi så blev til Signify. Og i 2012 opfandt vi intelligente pærer (ja, virkelig)! Lær Philips Hue at kende.
Vidste du det? Vi arbejder ud fra et innovationsgrundlag. Vi designer hele vores udvalg af lamper, de funktioner, du elsker, og de apps, du bruger.
Philips Hue appen
Vores prisvindende app har alt, hvad du behøver for at styre dit lys, sætte stemningen, aktivere dit sikkerhedssystem og meget mere. Lad os komme i gang!
Philips Hue Sync-appen til PC
Den her er til gamerne. Synkroniser lyset rundt om din gaming-opsætning med det, der er på din skærm.
Philips Hue Sync TV-appen
Det er synkroniseringsoplevelsen direkte på dit TV. Alt det du elsker ved Hue Sync - styret fra din fjernbetjening.
Hvad er kompatibelt med Philips Hue?
Vi har sørget for, at Philips Hue spiller sammen med andre Smart home-brands, så alt det intelligente i dit hjem fungerer sammen.
*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.