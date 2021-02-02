Signify tager personlige oplysninger og sikkerhed meget alvorligt, og vi bestræber os på at sætte webstedets brugere i første række inden for alle aspekter af vores forretning. Signify anvender cookies til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af Signify sider.



Vær opmærksom på, at Signify i øjeblikket ikke gør brug af en teknisk løsning, som kan lade os aktivere din browsers funktion til sporing af signaler. Med henblik på at administrere dine cookie-præferencer kan du dog til enhver tid ændre indstillingerne for cookies under din browsers indstillinger. Du kan acceptere alle eller bestemte cookies. Hvis du deaktiverer vores cookies under din browsers indstillinger, vil du muligvis opdage, at bestemte afsnit af vores websted(er) ikke fungerer. F.eks. kan du opleve problemer med at logge på eller foretage onlinekøb.



Der findes yderligere oplysninger om, hvordan du ændrer dine indstillinger for cookies for den browser, der bruger, på følgende liste: